Kevin Barrett est la seule voix contre les injections OGM anti-COVID sur VT. Les deux éditeurs Jim Dean et Gordon Duff sont de fervents pro-vax dans le sillage de l’épouse de GD qui est infirmière sans doute sous contrôle.

Ce qui nous choque depuis des mois est que VT avait dénoncé et exposé dès mars 2020, que le virus SRAS-CoV-2 donnant la COVID fut créé en laboratoire (Université de Caroline du Nord, Chapell Hill) entre 2006 et 2015 avant d’être récupéré par le Pentagone à des fins de mise sous forme d’arme biologique (vaccin compris…). Depuis lors, la ligne éditoriale de VT a été la confiance absolue en la parole du CDC et du NHI et de la clique Fauci, Pfizer and Co sur la “vaccination” ARNm. Depuis plusieurs mois, VT insulte littéralement les personnes refusant l’injection et les médecins et scientifiques les plus compétents s’élevant contre la dictature sanitaire mise en place, alimentant ainsi la division et le désir de ségrégation oligarchique. Est-ce à ce prix, celui de la santé de millions de personnes mise en danger par l’injonction et l’obligation “vaccinale” face à une maladie qui n’est fatale que pour 0,03% des gens infectés, âgés et sujets à de multiples facteurs de co-mortalité et dont on peut craindre de fait, que le “remède” chimérique soit bien pire que la maladie elle-même à termes, que VT peut continuer à exposer les attaques nucléaires du 11 septembre et la phagocytose par le lobby sioniste de toutes les institutions yankees permettant l’impunité à l’entité sioniste pour ses crimes répétés contre l’humanité dans le génocide du peuple palestinien ? Eux-seuls ont la réponse à cette question, mais une chose est certaine, comment croire une seconde le flot de mensonges et de falsification de données en provenance des institutions de “santé” américaine et gouvernementales dans leur ensemble ?

Kevin Barrett en cela, est une bouffée d’air frais dans le marécage pro-vax nauséabond de VT, même s’il a aussi ses limites. Mais après tout, peut-être est-ce la fonction finale de VT comme rouage des services, celui de convaincre les sceptiques qui le sont à juste titre, de commettre l’irréparable, car une fois injecté, personne ne fait plus machine arrière, votre corps ne vous appartient plus…

Qui sait ?…

~ Résistance 71 ~

La nuit des morts-vivants vaccinés

Kevin Barrett

30 octobre 2021

url de l’article original (avec vidéo) :

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Commençons par le titre phare de ce week-end d’Halloween :

“Dans notre reportage, Anthony Fauci a annoncé que le CDC, dans un projet conjoint avec le DHS, la NSA, CIA, LSD, PCP et autre agences à trois lettres, vont envoyer des trolls, goblins, sorcières, zombies, orcs et autres créatures bien désagréables faire du porte-à-porte pour vacciner les gens…

“Le CDC a aussi annoncé qu’il va fournir des pommes serties d’aiguilles vaccinales aux activistes pro-vaccins qui veulent tromper les enfants des voisinages pour qu’ils s’injectent eux-mêmes avec cette thérapie génique expérimentale. Eh les gars, c’est la nuit des zombies-vaccinés ! Des légions de morts-vivants au cerveaux bien lavés déambulent alentours en hurlant “donnez-nous des cerveaux de non-vaccinés !” Alors faites le plein de balles d’argent et de pieux de bois et de tout ce qui marche contre ces monstres d’après les dernières études en date révisée par les pairs et financées par Pfizer, Moderna et la Fondation Anthony et Melinda Fauci du gain de fonction de coronavirus de chauve-souris. Comme le dit le vieil adage : faites confiance à la manipulation psychologique.. pardon… à la science !”

Avance rapide vers la portion brossage de manche YouTube de l’émission :

HE LES SCEPTIQUES VACCINAUX ! BARRICADEZ-VOUS DANS VOS MAISONS ET VERROUILLEZ BIEN LES PORTES ! LES ZOMBIES DE L’INJECTION ARRIVENT POUR VOUS BOUFFER LES CERVEAUX ! ET UN DE CES ZOMBIES LE PLUS TERRIFIANT RESSEMBLE VAGUEMENT AU CORPS EN DECOMPOSITION DE… NOAM CHOMSKY ? ATTENDEZ, MAIS C’EST NOAM CHOMSKY SOI-MEME ! J’AVAIS L’HABITUDE DE FAIRE PEUR AUX GENS AVEC MON MASQUE DE DICK CHENEY… QUI AURAIT PU PREVOIR QUE NOAM CHOMSKY DEVIENDRAIT PRESQUE AUSSI MONSTRUEUX ?…

NdR71: Pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a quelques jours, le dissident contrôlé de toujours, Noam Chomsky, a déclaré dans un entretien que les gens qui refusent l’injection anti-COVID doivent être séquestrés et qu’eux-mêmes devraient avoir la décence de se mettre au ban de la société… Le clip vidéo fait le tour de la toile et papy Chomsky confirme bien qui il est et ce qu’il a toujours été : un agent du système, une taupe dans la dissidence, un “dissident” contrôlé depuis la première heure. Ce n’est pas un hasard si en plus de 10 ans, nous n’avons JAMAIS publié un texte de Chomsky…

Encore une preuve que les “vaccins” rendent les gens zombies à l’EEG plat : la nouvelle étude du CDC (Center for Disease Control) prétendant montrer que les vaccins protègent mieux que l’immunité naturelle. Tout comme le NIST en son temps tentant de montrer que les tours jumelles du WTC et le bâtiment WTC7 se sont complètement effondrés par le hasard des choses et quelques incendies de bureaux ou ces tortionnaires de la CIA faisant confesser à Khalis Sheikh Mohammad tous les crimes possibles depuis l’enlèvement du bébé Lindbergh, le CDC savait les résultats qu’il voulait à l’avance et a tordu, manipulé ou plutôt torturé les données pour leur faire crier tout ce que ses tortionnaires voulaient.

Comme l’explique Alex berenson ( Alex Berenson explains,) L’étude a observé quelques 200 000 personnes hospitalisées pour des symptômes du COVID et n’a trouvé qu’une toute petite portion pour qui apparement l’immunité naturelle a échoué :

““Seulement environ 1000 personnes sur les 200 000 personnes hospitalisées pour des maladies ressemblant à la COVID sur une période de huit mois avaient eu une infection préalable documentée à la maladie. (étant donné qu’au moins 20% des Américains et plus probablement plus proche de 40% de ceux-ci ont été exposés à la COVID au printemps 2021, ceci est un tout petit pourcentage et ne suggère pas bien longtemps que la COVID soit une menace)

“et seulement 89 de ces 1020 personnes ayant une immunité naturelle ont testé positif.”

Donc de 200 000 cas observés, 89 (moins de 1 pour 2000, probablement un chiffre trop petit pour être statistiquement significatif), furent des personnes dont l’immunité naturelle a échoué de les protéger au point qu’ils ont une fois de plus été testés positif. Pour pirouetter comme il le voulait ceci, le CDC a déformé son ratio de risque avec “des caractéristiques géographiques et socio-démographiques” non spécifiées, et VOILA ! les chiffres montrèrent magiquement que les gens se situant dans “la vallée bien heureuse de la vaccination”, du moins avant que le variant créé par l’injection ne déferle, avaient moins de chances de tester positifs que les gens ayant une immunité naturelle acquise.

Tout ceci est en totale contradiction avec des études bien plus vastes et meilleures réalisées et les dernières données du monde réel ( much bigger and better studies and the latest real-world data).

Maintenant je comprends que certaines personnes pensent que de “nobles mensonges” au sujet de l’efficacité du “vaccin” contre l’immunité naturelle soient nécessaires, parce que si nous exposons la vérité complète au sujet d’à quel niveau d’inefficacité est la thérapie génique expérimentale et comment elle peut réellement se comparer à l’immunité naturelle, un très grand nombre de gens vont devenir des vax refuseniks et le résultat serait que bien plus de personnes mourraient inutilement.

NdT: D’une maladie qui ne tue que 0,03% des infectés, allons, allons Kevin, des gens meurent inutilement a cause de ce forçage transgénique. Les preuves accumulées sur leurs compositions mortifères et le nombre croissant de décès et d’handicaps graves résultant des injections parlent d’eux-mêmes. Au-delà de la guerre des chiffres et de leur bidouillage incessant, il y a l’intention de nuire Kevin. Pourquoi VT refuse de le voir ou fait semblant de l’ignorer ?

Ce à quoi je réponds en citant Alan Sabrosky citant le Lt Gen Bernard C. “Mick” Trainor, général en retraite de l’USMC :

“Parfois vous devez mentir pour gagner du temps et solutionner un problème. Mais ne vous mentez jamais à vous-mêmes.”

= = =

Notre page “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

Et cet article cité par K. Barrett, dont nous avons téléchargé le PDF :

Comparing SARS-CoV-2 natural immunity vs vaccine induced immunity

Auteur principal: Dr Sivan Gazit, Maccabitech Institute, Maccabi Health Services, Tel Aviv, Israël



1ère priorité du Nouvel Ordre Mondial et de leur délire néo-malthusien:

« Maintenir la population mondiale sous les 500 millions… »

