Resistance 71…. Bilan 2019 et perspective 2020

« A tous ceux qui peuvent m’entendre, je dis: Ne désespérez pas. La misère qui nous enveloppe n’est que le passage de la veulerie, l’amertume des Hommes qui ont peur du progrès humain. La haine des Hommes passera, les dictateurs meurent et le pouvoir qu’ils ont dérobé aux peuples retournera aux peuples. »

2 janvier 2020

L’année écoulée nous a vu publier bon nombre de traductions originales ainsi que quelques PDF ayant enrichi notre bibliothèque de diffusion gratuite, toujours avec la précieuse aide de Jo et de son talent de mise en page et d’apport complémentaire. Notre bibliothèque à lire et diffuser sans modération comporte aujourd’hui 142 titres dans trois catégories inter-reliées: histoire, politique et sciences.

Ci-dessous nous publions le best off 2019 en PDF mais aussi pour les articles de publications régulières, le seul critère de cette classification étant vous, fidèles lecteurs, et vos choix de lecture. Notons au passage que cette liste n’est pas inclusive des seuls articles publiés en 2019, mais de la totalité des publications depuis juin 2010. Cela représente ce que vous, lecteurs, avez manifesté le plus d’intérêt à lire sur l’année 2019.

Pour 2020, nous mettrons plus l’accent sur la lutte politique et sociale pour mieux préparer le grand chambardement qui vient. Plus que jamais caressons l’espoir d’être toutes et tous les témoins des prémisses de la mise en place de la « société des sociétés » et pour reprendre un bon mot de l’anarchiste contemporain Robert Graham: « Nous ne craignons pas l’anarchie, nous l’invoquons ! »…

Nous mettrons en premier lieu deux PDF en exergue : le premier qui est en fait le tout dernier publié en 2019 parce qu’il a battu tous les records de téléchargement sur une période de 24heures depuis la création de notre biblio PDF, ceci ne fut qu’une demie-surprise malgré tout ; et le second parce qu’il est la publication issue de notre recherche d’anthropologie politique faisant suite à notre « Manifeste pour la société des sociétés » d’octobre 2017, amenant ce qui nous semble être une réponse à l’aporie anthropologique de Pierre Clastres sur l’État et la guerre.

Record de téléchargements sur 24H :

Tintin_Vive-la-Revolution_1989_2010

Publication R71 anthropologie politique 2019:

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Les 10 PDF les plus lus en 2019 :

1- Manifeste pour la Société des Sociétés

2- Paulo_Freire_La_pedagogie_des_opprimes

3- Un Monde sans Cancer, l’histoire de la vitamine B17

4- La_City_de_Londres_au_coeur_de_lempire

5- Francis_Cousin Ce n’est qu’un début…

6- Ashraf Ezzat Mythe Biblique

7- Manuel_du_sceptique_climatique_No1

8- La Bible Déterrée Israel Finkelstein

9- Dean Henderson NOM 4 cavaliers apocalypse pétrolière et familles banquières de l’oligarchie

10- Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Les 10 articles les plus lus en 2019 :

1- Note: Cet article est également l’article le plus lu de l’histoire de R71 depuis juin 2010:

« Oligarchie financière : les 8 familles derrière le cartel banquier privé international » (Dean Henderson)

2- Note: cet article est un très court second de l’article de D. Henderson pour 2019:

« Santé, G. Edward Griffin: Un monde sans cancer, l’histoire de la vitamine B17 »

3- « 3ème guerre mondiale : l’empire se prépare à bombarder l’Iran en avril-mai 2019… » (VT)

4- « De la mythologie au mensonge: l’Egypte antique n’a connu ni pharaons ni israélites », Dr. Ashraf Ezzat

5- « 20 juillet 1969 ~ 20 juillet 2019 … 50 ans pour passer de héros à zéro ?… » (Kevin Barrett)

6- « Santé et vaccins : tétanos et thanatos, le vaccin de l’inutile… et de la fortune des labos »

7- « Technologie et Nouvel Ordre Mondial: les antennes 4 et 5G, nanotechnologie et puce RFID »

8- « Compteurs ‘intelligents’: risques avérés d’explosion des compteurs Gazpar et des instruments alimentés par piles au lithium »

9- « Attentat de NZ: Flingage réel, flingueur fabriqué, les parallèles avec l’affaire Breivik » (VT)

10- « Empire de la tromperie et du mensonge… dénouement dans l’affaire Assange-Wikileaks ?… » (VT)

Merci à toutes et à tous de votre fidélité…

Pour 2020, lisez et diffusez toujours plus !

