Escroquerie climatique pour dictature mondiale

Al Gore + Greta Thunberg… S’ils font des jeunes vous m’en gardez un S.V.P !…

Al Gore actionnaire à la fois de Big Brother et de Big Pharma et le faux changement climatique pour mettre en place dictature technotronique sanitaire et climatique

10 November 2021

Big Brother (traçage, antennes 5G, infra rouges, bluethooth, caméras reconnaissane faciale biométrique, base de données biométriques de tous les habitants de la planète, compteurs intelligents, smart cities etc…)

Ainsi, Al Gore veut mettre en prison ceux qui s’opposent aux compteurs intelligents qui consomment de l’énergie et qui sont connectés à des stations de base https://www.securityweek.com/smart-meters-pose-security-risks-consumers-utilities-researcher et à des concentrateurs https://www.smartdcc.co.uk/our-smart-network/network-products-services/communications-hub/ qui consomment de l’énergie, parce que leurs mensonges sont que les compteurs intelligents sont écologiques.

ils vont mettre en prison ceux qui achètent des produits biologiques, parce qu’ils prétendent que les OGM sont plus écologiques.

https://kansaslivingmagazine.com/articles/2017/10/02/the-environmental-benefits-of-genetically-modified-crops

ils mettront en prison ceux qui s’opposent à la 5G, alors que nous savons que la 5G utilisée pour toutes les caméras de surveillance et les robots et les drones et les compteurs intelligents, les smartphones, les bracelets de localisation, est très énergivore en électricité en plus d’être cancérigène

https://www.fiercewireless.com/tech/5g-base-stations-use-a-lot-more-energy-than-4g-base-stations-says-mtn

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/29/dictature-technotronique-le-passage-4g-5g-sera-extremement-energivore-et-plombera-les-budgets-en-plus-de-detruire-notre-peu-de-liberte-et-de-sante-restant/

Citation de la source :

M. Gore a été vice-président sous la présidence de Bill Clinton.

Al Gore propose une surveillance de masse pour trouver les coupables du faux « changement climatique » afin de les enfermer en prison et de les emprisonner de force avec du poison Pfizer.

« Nous obtenons des données de manière constante à partir de 300 satellites existants, de plus de 11 000 capteurs terrestres, aériens et maritimes, de multiples flux de données Internet et en utilisant l’intelligence artificielle », a déclaré Gore. « Toutes ces informations sont combinées, la lumière visible, l’infrarouge, toutes les autres informations qui sont apportées, et nous pouvons maintenant déterminer avec précision d’où proviennent les émissions de gaz à effet de serre. »

https://leblogalupus.com/2021/11/07/al-gore-propose-une-surveillance-de-masse-pour-trouver-les-coupables-du-changement-climatique/#comments

Al Gore est un membre et actionnaire des entreprises de Apple et Google qui sont eux mêmes actionnaires de la piqouze

https://www.apple.com/newsroom/2003/03/19Former-Vice-President-Al-Gore-Joins-Apples-Board-of-Directors/

https://en.wikipedia.org/wiki/Al_Gore

https://financialpost.com/news/how-al-gore-amassed-a-200-million-fortune-after-presidential-defeat

https://www.foxnews.com/story/connecting-the-dots-between-gore-google-and-moveon

https://www.msn.com/en-us/money/markets/apple-asks-workers-for-vaccine-status-pfizer-pill-virus-update/ar-AANYsn2

Al Gore possède des usines polluantes

https://financialpost.com/news/how-al-gore-amassed-a-200-million-fortune-after-presidential-defeat

Al Gore est propriétaire de Kleiner Perkins l’une des plus riches entreprises de Silicon Valley donc elle est basé aux USA mais également avec une troisième base en Chine (Shanghai) en même temps.

Son entreprise Kleiner Perkins a des actions dans America Online, AmazonTandem Computers, Compaq, Electronic Arts,[4] JD.com, Square,[7] Genentech,[6] Google, Netscape, Sun Microsystems, Nest, Palo Alto Networks, Synack, Snap, AppDynamics, et Twitter

https://en.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Perkins

Al Gore exerce sa censure sur la librairie nationale de médecine pour faire la pub de la piqouze et aider à la falsification des études pour faire accepter les poisons de Big Pharma

https://circulatingnow.nlm.nih.gov/2020/07/02/al-gore-the-internet-and-the-national-library-of-medicine/

Al Gore va mettre en prison les personnes anti-OGM, anti-compteurs intelligents et anti-5G et leur imposer le vaccin.

C’est l’agenda malthusien, la dépopulation forcée par le poison de Big Pharma sous le prétexte du réchauffement climatique qui est faux.

les médecins français disent dans leur site officiel qu’ils pensent que la terre est surpeuplée.

https://www.lequotidiendumedecin.fr/courriers-des-lecteurs/rechauffement-climatique-trop-de-monde-sur-la-planete

ils peuvent aussi s’acheter des actions sur Pfizer https://www.optimizedportfolio.com/invest-in-pfizer/

maintenant nous savons pourquoi ils veulent imposer le vaccin Pfizer aux français !

https://resistance71.wordpress.com/2021/10/06/escroquerie-covid-crime-contre-lhumanite-et-dictature-technotronique-prospective-2022/

https://resistance71.wordpress.com/2021/11/05/nouvel-ordre-mondial-et-detournement-de-la-science-le-cas-de-la-supercherie-du-rechauffement-climatique-anthropique-resistance-71/

= = =

A lire notre page : « Escroquerie Réchauffement Climatique Anthropique »



Cycle naturel…

