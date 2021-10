Législation scélérate : caméra-piétons, drones, surveillance totale et mise en place de la grille de contrôle technotronique

Surveillance partout, liberté nulle-part

Un député des Yvelines Philippe Benassaya veut des flics pour vous filmer à tous les coins de rue de France

cela s’appelle des caméras piétons, il a proposé sa loi le 20 octobre 2021

Anonyme

21 octobre 2021

Le député Philippe Benassaya a déposé le 20 octobre une proposition de loi pour mettre des flics portant des caméras minuscules filmant les piétons (rappel la loi de surveillance globale nous interdit de filmer les flics, alors qu’eux ont tous les droits) dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3801_proposition-loi

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3790_proposition-resolution#

définition des caméras piétons; les caméras piétons ce sont ces flics portant des caméras en forme de bouton sur leur uniforme invisible au citoyen ordinaire s’appellent des caméras piétons. En gros, des caméras portés par des piétons à la place de poteaux.

J’imagine qu’ils vont utiliser ces caméras de reconnaissance faciale pour ficher ceux qui ne portent pas de masque https://reinfocovid.fr/temoignage/usurpation-dautorite/, ou n’ont pas le QRcode de la piqouze, et les rafler dans les prisons de la piqouze forcé à l’insu de tous

ou ficher ceux qui n’ont pas leur pass sanitaire et les rafler

en tout cas ces caméras piétons sont une bonne préparation pour le confinement martiale à venir avec piqouze forcé et rafle si ces caméras piétons sont partout dans toutes les communes de France

le député Philippe Benassaya a aussi déposé une proposition de loi le 20 octobre pour faire plus de place dans les prisons.

Donc les raflés iront dans les prisons.de la piqouze forcé

https://resistance71.wordpress.com/2021/10/06/escroquerie-covid-crime-contre-lhumanite-et-dictature-technotronique-prospective-2022/

ils nous préparent un cadeau d’Halloween mortel

ils préparent un confinement plus martial que les précédents pour contrôler les révoltés de la famine

car ils font le chantage de priver les populations de nourriture, s’ils refusent le poison OGM

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/20/etats-unis-les-penuries-continueront-jusqua-ce-que-tout-le-monde-soit-vaccine-previent-le-secretaire-adjoint-au-tresor/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/18/entierement-vaccine-colin-powell-est-mort-du-covid-19/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/15/pour-la-directrice-du-fmi-le-bordel-logistique-et-les-penuries-viennent-dun-taux-de-vaccination-covid-insuffisant/

avec des caméras piétons et les drones caméras:

L’Assemblée nationale vient d’adopter une nouvelle loi pour légaliser l’usage de drones de surveillance par la police. Alors que le texte est quasiment identique à celui censuré par le Conseil constitutionnel en début d’année, les parlementaires n’ont pas hésité à le voter une nouvelle fois. C’est une énième preuve qu’il n’y a rien à attendre du Parlement pour nous protéger des dérives sécuritaires du gouvernement. La lutte contre la Technopolice ne se fera pas sur les bancs de l’Assemblée.

https://www.laquadrature.net/2021/09/23/la-loi-drones-2-est-docilement-adoptee-par-lassemblee/

les drones caméras peuvent envahir vos maisons et vos jardins à votre insu, ils vont repérer les survivalistes, et leur confisquer leurs biens, Castex avait fait une loi dès janvier 2021 pour voler les biens ou rafler des gens:

»la généralisation d’un tel usage de drones caméras sur l’ensemble du territoire national et pour différentes missions de maintien de l’ordre public fait peser un certain nombre de risques sur les libertés publiques et le droit à la vie privée. En effet, le cadre juridique auquel ces drones sont soumis est vague et peu défini. Si la vidéo-surveillance au moyen de caméras-piétons obéit à certaines règles, comme l’interdiction de filmer les espaces privés ou l’interdiction de conservation des images au-delà d’un mois, ce n’est pas le cas des drones équipés de caméras »

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-29476QE.htm

Une caméra-piéton est une caméra légère et compacte attachée à la poitrine ou à l’épaule d’un agent des forces de l’ordre pour filmer les piétons

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cam%C3%A9ra-pi%C3%A9ton

la caméra piéton en forme de bouton facile à faire passer pour un bouton comme un autre sur un un uniforme boutonné est en rupture de stock

sans doute servi à fournir tous les flics

https://www.ledmesmile.com/product/camera-espion-avec-micro-integre-spy-cam-en-forme-de-bouton/

ils commencent déjà à vouloir tuer les non piqouzés par la famine, en coupant les vivres à ceux qui refusent la piqouze:

les salariés qui refusent la piqouze sont virés sans alloc chômage

prochaine étape, révélé dans sa vidéo 5ème vague (génocide par piqouze et famine):

les retraités qui refusent la piqouze se feront supprimer leur retraite

https://lemediaen442.fr/jean-quatremer-sur-larret-du-versement-des-retraites-aux-non-vaccines/

donc avant même que l’injection OGM soit obligatoire avec amende et prison + piqouze forcée, ils commencent déjà à couper les vivres à ceux qui refusent la piqouze, pour les rafler dans les prisons et les piqouzer de force à l’insu de tous, tant que la loi n’est pas officiel, en général, ils publient une loi qu’ils pratiquent déjà à l’insu de tous

et prochaine étape, la rafle des gosses pour la piqouze forcée

ils commencent déjà à faire la liste des gosses non piqouzés

https://lemediaen442.fr/secret-medical-olivier-veran-veut-autoriser-les-directeurs-detablissements-a-savoir-si-votre-enfant-est-vaccine/

tout comme ils ont fait la liste des adultes non piqouzés en juin

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-oui-mais-de-la-cnil-a-la-liste-des-non-vaccines-fournie-aux-medecins-traitants-83543.html

après ils vont faire passer les morts de la famine causés par eux (le FMI et son collabo USA vont faire les magasins vides tant que toute la population ne sera pas piqouzé et les autres gouvernements collabos vont suivre, comme l’Australie, et le Royaume Uni qui le font déjà, centres de vaccination bourrés à craqués de doses alors que les magasins sont vides https://strategika.fr/2021/09/11/panique-en-australie-les-rayons-sont-vides-penurie-de-tout/

https://www.profession-gendarme.com/le-gouvernement-australien-reconnait-que-le-vaccin-sars-cov-2-covid-19-est-un-poison/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/08/21/laustralie-organise-un-rituel-de-vaccination-luciferienne-ciblant-24-000-enfants/

https://www.cielvoile.fr/2021/08/l-australie-suspend-les-droits-de-l-homme-et-les-libertes.html

https://www.profession-gendarme.com/folie-pingdemic-le-gouvernement-britannique-engage-la-nation-a-se-suicider-par-la-famine-en-ordonnant-aux-travailleurs-du-secteur-alimentaire-de-sauto-mettre-en-quarantaine/

https://www.profession-gendarme.com/taux-de-deces-et-dhospitalisation-plus-eleves-chez-les-personnes-vaccinees-donnees-covid-19-du-royaume-uni/)

pour les morts du soit disant covid à la place, en parlant de 5ème vague

https://reseauinternational.net/87-institutions-sanitaires-scientifiques-du-monde-entier-nont-pas-reussi-a-citer-un-seul-cas-de-purification-du-sars-cov-2-par-qui-que-ce-soit-ou-que-ce-soit-jamais/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/20/etats-unis-les-penuries-continueront-jusqua-ce-que-tout-le-monde-soit-vaccine-previent-le-secretaire-adjoint-au-tresor/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/18/entierement-vaccine-colin-powell-est-mort-du-covid-19/

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/10/15/pour-la-directrice-du-fmi-le-bordel-logistique-et-les-penuries-viennent-dun-taux-de-vaccination-covid-insuffisant/

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires