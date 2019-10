Comprendre et stopper la dictature technotronique… (PDF)

… 5G, RFID, compteurs intelligents (Linky, Gazpar), internet des objets, téléphones et villes « intelligents », médecine connectée, détournement scientifique, communication sans fil et réseau micro-ondes, autant d’outils pour mettre en place le système planétaire de domination totale.

Pourtant, tout bien compris, l’affaire est simple: Il suffit de dire NON ! haut et fort et collectivement et cette ignominie ne pourra pas aller plus loin. Nous avons le grand pouvoir d’influer sur la choses par nos choix, nos décisions, à commencer par ce que nous cautionnions par nos achats.

Grand, très grand est le pouvoir du BOYCOTT !

« Quand on pense qu’il suffirait que les gens n’achètent pas pour que ça ne se vende pas… »

~ Coluche ~



Éteignez TV et réseaux « sociaux » et…

Rallumez les cerveaux !

Résistance 71

30 septembre 2019

Jo a compilé un excellent PDF pour faire comprendre et mieux permettre le coup d’arrêt à la dictature technotronique en marche pour refermer la grille de contrôle et mettre en place le grand plan de dépopulation de la planète tant rêvés par les psychopathes à la barre du bateau ivre qu’est cette société humaine de la dictature de la marchandise en mouvement.

A lire et diffuser sans aucune modération:

Dossier-complet–pour-stopper-net-la-dictature-technotronique

(format PDF)



Il suffit de dire NON !

