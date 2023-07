Une étude de la revue The Lancet sur les autopsies demandées suite aux décès après injections ARNm anti-COVID trouve que 74% des décès sont liés aux “vaccins”, mais l’article a été très vite censuré…

VT

7 juillet 2023

Source :

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/07/lancet-study-on-covid-vaccine-autopsies-finds-74-were-caused-by-vaccine-but-has-been-censored-soon/

~ Traduit d l’anglais par Résistance 71 ~

Une étude par le magazine du Lancet de 325 autopsies de personnes décédées suite à injections anti-COVID a trouvé que 74% des décès étaient directement causés par les “vaccins”, mais l’étude fut retirée après seulement 24 heures…

L’article, une pré-impression qui était en attente du processus de peer review, est écrit par le cardiologue de réputation mondiale Dr Peter McCullough, l’épidémiologiste de Yale Dr Harvey Risch et leurs collègues de la Wellness Company et fut publié en ligne mercredi dernier sur le site de pré-publication (pre-print site) du prestigieux journal médical.

Mais moins de 24 heures plus tard, l’étude fut retirée du site et une note le remplaçant stipulant : “Cette pré-publication a été retirée par Preprints avec le Lancet parce que les conclusions de l’étude ne sont pas soutenues par la méthodologie de l’étude.”, alors que l’étude n’a pas été soumise au processus de peer-review, la note implique que l’article a échappé à des “critères de filtrage”.

L’abstract (résumé) de l’étude originale peut être trouvé sur Internet Archive. Elle dit (emphase ajoutée):

Toile de fond : le développement rapide et le déploiement au grand large des injections anti-COVID-19, combinés avec le grand nombre de rapport d’effets néfastes ont mené à de grande préoccupations sur des mécanismes possibles de blessures incluant les nanoparticules lipidiques (NPL) systémiques et la distribution de l’ARNm, de dégâts tissulaires associés à la protéine spike, aux thromboses, au mauvais fonctionnement du système immunitaire et à l’aspect carcinogène. Le but de cette revue systématique et d’enquêter sur les liens possibles entre l’administration des injections anti-COVID-19 et la mort en utilisant les autopsies et les analyses post-mortem.

Méthodes : Nous avons recherché toutes les autopsies publiées et les rapports post-mortem en relation avec la vaccination anti-COVID jusqu’à mai 2023. Nous avons d’abord identifié 678 études et après filtrage, avons inclus 44 articles contenant 325 cas d’autopsies et une nécropsie. Trois médecins ont révisé de manière indépendante tous les décès et ont déterminé si la vaccination anti-COVID-19 fut la cause directe de la mort ou y avait contribué de manière signifiante.

Résultats : Le système d’organes le plus impliqué dans les décès associés à la vaccination anti-COVID19 fut le système cardio-vasculaire (53%), suivi du système hématologique (sanguin) avec 17%, système respiratoire (8%) et des systèmes multiples d’organes (7%) Trois systèmes d’organes ou plus ont été affectés dans 21 cas. La période moyenne entre le temps de l’injection et la survenue de la mort est de 14,3 jours. La plupart des décès se sont produits dans la semaine qui a suivi l’injection. Un total de 240 décès (73,9%) furent indépendemment directement attribués à la vaccination COVID-19 ou celle-ci ayant eu une part prépondérante dans les décès. (to by COVID-19 vaccination.)

Interprétation : La consistance constatée parmi ces cas en relation avec les effets néfastes connus des vaccins COVID-19, leurs mécanismes et l’excès de mortalité en relation, couplés avec la confirmation par autopsie et l’évaluation des décès par des médecins, suggèrent qu’il y a une grande possibilité de lien causal entre les injections COVID-19 et la mort dans la plupart des cas. Une enquête future est requise afin de clarifier plus avant nos trouvailles et résultats.

Vous pouvez lire l’étude complète here.

Sans plus de détail du staff du Preprints du Lancet, qui a retiré l’article, il est difficile de savoir la substance de leur affirmation que nos conclusions ne sont pas soutenues par la méthodologie. Un bon nombre des auteurs de cet article sont des sommités en leur domaine, il est donc difficile d’imaginer que la méthodologie de leur revue fut si mauvaise que cela ait mené au retrait de l’article au filtrage initial plutôt que d’être soumis à une critique complète. Cela sent en fait la censure à plein nez, d’un article qui n’a pas marché en funambule sur la ligne officielle habituelle de “tolérance”.

Gardez présent à l’esprit également que le CDC n’a toujours pas reconnu un seul décès causé par les “vaccins” COVID-19 à ARNm, alors que les preuves médico-légales des autopsies montrent le contraire, ce qui n’est bien entendu pas ce que veulent entendre les autorités sanitaires des Etats-Unis.

Dr Clare Craig, pathologiste et co-directeur du HART pandemic advisory group, dit que de son point de vue, l’approche entreprise dans l’étude est solide. Elle a déclaré au Daily Sceptic :

“Le système VAERS (de rapport des évènements néfastes de toute vaccination, y compris COVID) est fait pour alerter sur les blessures potentielles sans être nécessairement le meilleur moyen de mesurer l’extension de ces dégâts occasionnés.

La quantification de l’impact mortel peut être fait en observant le taux général de mortalité d’un pays.

Mais, ceci est imparfait car on peut s’attendre à un déficit de mortalité après une période d’excès de mortalité, ce qui rend la précision de toute base douteuse.

Une approche alternative de faire un audit / analyse de telles décès par le biais des autopsies est valide.

Il y a peut-être un biais [dans l’étude] vers rapporter les autopsies dans les cas de décès où il y avait preuve de la cause et la possibilité de la cause peut être exagérée par ce biais. Par exemple, 19 des 325 décès étaient dus à des thrombo-cytopenia et des thromboses induites par la vaccination, mais ces rapports peuvent être sur-représentés par la volonté des régulateurs de reconnaître de tels décès.

Quoi qu’il en soit, il est important que des tentatives soient effectuées pour quantifier le risque de blessure et la censure de ces tentatives, au lieu d’être une critique scientifique ouverte, ne fait absolument rien pour rassurer les gens.”

Le Dr Harvey Risch, un des auteurs de l’étude, a dit au Daily Sceptic qu’il juge cela comme “pure censure dirigée du gouvernement”, ce, même après l’injonction dans l’affaire, Missouri v. Biden injunction”.

“Dans le même temps, mes collègues étudient ce qu’ils appellent la “vaccination longue” ou ‘Long Vax‘, qui est dégât causé après vaccination. Mais ceci est rare, très rare soi-disant, bien qu’ils n’aient aucune difficultés dans ce cas-ci de trouver des individus pour s’enrôler dans leur étude…” a t’il ajouté.

Originellement publié par Will Jones sur le The Daily Sceptic

= = =

Lectures complémentaires sur Résistance 71 :

Notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’’humanité”

“Le véritable A. Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique”, notre traduction en PDF du livre de Robert F. Kennedy Jr

“SRAS-CoV-2 / COVID-19, l’attaque nano-bio-technologique sur l’humanité depuis 2019” (compilation PDF de nos traductions de Karen Kingston)



Sentence : mort par injection létale…

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires