L’armée américaine est le plus gros investisseur dans la technologie synthétique ARNm

Au premier quart 2023, 1,8 milliards de dollars ont été investis dans les technologies ARNm et l’industrie de biologie de synthèse (SynBio) pour des applications sur la santé avec le Pentagone investissant plus de 400 millions de dollars…

Karen Kingston

2 juin 2023

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/us-military-is-the-largest-investor

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

La biologie synthétique est un secteur de la biotechnologie qui focalise sur la fusion de technologies avec des formes de vie biologique. Utilisant l’IA et la nanotechnologie de transformation génétique (gene-editing), ce secteur crée aussi des biotechnologies hybrides multi-espèces qui imitent les espèces biologiques et formes vivantes.

Dans le premier quart de 2023 (Q1), la somme totale d’argent du gouvernement et de sources privées investie dans l’industrie de la biologie synthétique a été de 1,8 milliard de dollars, desquels 1,43 milliard le furent dans la santé et a médecine avec l’armée américaine, le Pentagone comme plus gros investisseur et de loin.

La série de nanotechnologies biologiques de synthèse auquel les humains sont exposés au travers de la nourriture, des boissons, des médicaments, des produits nettoyants, des produits cosmétiques et même des vêtements, inclut des technologies à ARNm, à nanoparticules lipidiques (NPL), hydrogel et autres nanotechnologies de transformation génétique.

Les injections à ARNm (alias “vaccins anti-COVID19), furent le point d’entrée dans l’utilisation des nanotechnologies chez les adultes et les enfants afin de faire fusionner les cellules humaines avec de l’ADN non-humaine et des outils numériques selon le Dr Robert Malone ( Dr. Robert Malone.)

Q1 2023: L’armée américaine est le plus gros investisseur individuel dans la biologie de synthèse des nanotechnologies à ARNm pour ses applications en santé et médecine, et de très loin

En mars 2023, le ministère de La Défense américain (Pentagone) a financé de 410 millions de dollars l’entreprise de biotechnologie de San Diego (Californie) Resilience, Cette entreprise produit des technologies biologiques synthétiques pour leur utilisation chez l’humain, incluant des nanotechnologies à ARNm et des “vaccins”.

Per a March 24, 2023, press release; (d’après un communiqué de presse du 24 mars 2023)

“National Resilience Inc. a annoncé qu’elle avait signé un accord de financement de 410 millions de dollars en prêt de financement à long terme avec le ministère de la défense (DoD).”

“Ce financement va soutenir la mission de Resilience pour établir des capacités de fabrication biotechnologique d’amont en aval aux Etats-Unis pour des produits biologiques (anticorps, protéines, multi-spécifiques), des vaccins, et des acides nucléiques (incluant ARNm). Cette expansion de capacité aidera à sécuriser la chaîne de fabrication de la nation pour les vaccins et les médicaments critiques, à renforcer la préparation et la réponse aux pandémies, et aidera à satisfaire la demande quand la crise du COVID-19 a montré la pénurie en infrastructure de production avancée. Une partie du financement supportera la mise en place de plateformes de fabrication innovantes ainsi que de technologies afin de réduire les coûts, de renforcer la chaîne de distribution domestique et augmenter la vitesse de distribution des vaccins.”

L’armée américaine a financé 29%, près d’un tiers de tous les fonds alloués pour le Q1 2023, ce pour l’application de biologie de synthèse dans le domaine de la santé…

En comparaison des 410 millions de dollars par le Pentagone pour le Q1 2023 à Resilience, le secteur privé d’équités a levé 457 millions de dollars pour Q1 2023 en offres de stock public dans 6 différentes entreprises, principalement pour les nanotechnologies d’injections à ARNm.

Ma première question en regard de ce monstrueux financement de près d’un demi-milliard de dollars pour Synbio est : “Pourquoi l’armée américaine finance t’elle l’utilisation de biologie synthétique pour la santé et la médecine pour le secteur privé ?”

Ma seconde question est…

Pourquoi l’armée américaine devrait-elle financer 410 millions de dollars pour un fabricant de technologie “vaccinale” à ARNm de San Diego, si cette substance est une substance connue comme agent d’arme biologique ?

La technologie d’injection à l’ARNm, pseudo-vaccin, est brevetée (patentée) pour utilisation comme arme biologique (patented for use as a weapon )

Le brevet (patente) d’utilisation des NanoParticules Lipidiques (NPL) à ARNm comme armes biologiques mentionne spécifiquement les NPL trouvées dans les fioles d’injection de Pfizer et de Moderna, incluant un lipide ionisable, phospho-lipide, lipides PEG (PolyEthylene Glycol) et cholestérol.

Ci-dessous un exemple de lipide PEG mentionné dans le brevet / patente américain d’arme biologique.

Les ARNm sont des porteurs de données informatiques et de codes de logiciel d’après l’entreprise qui a obtenu 250 millions de dollars de financement pour Q1 2023

L’entreprise qui a reçu le second plus gros investissement pour Q1 2023 fut CureVac (250 millions de dollars) en financement privé pour leur technologie d’injections à ARNm.

Gardez à l’esprit que les “vaccins” nanotechnologique à ARNm ne sont en rien biologiques. Les injections à ARNm délivrent des outils électromagnétiques qui sont similaires à des ordinateurs biologiques, dans tous les organes, les systèmes et les cellules du corps humain. CureVac décrit l’utilisation de leur ARNm comme :

“L’utilisation d’ARNm optimisée comme porteur de données pour instruire le corps humain à produire ses propres protéines.

Respirez un bon coup et pensez-y : la technologie ARNm se réfère littéralement à des ordinateurs biologiques programmables qui peuvent fonctionner à l’intérieur de cellules vivantes.

Cette vidéo de 3 minutes ( 3-minute video ) explique cette technologie complexe en termes simples à comprendre.

“D’ici à 2030, le smartphone ne sera plus l’interface d’utilisation principale. Bon nombre de ces technologies seront construites et intégrées dans nos corps.” (CEO, Nokia, conférence Davos)

La plateforme de technologie ARNm consiste en des technologies bio-numérique de transformation génétique, qui furent toujours développées pour utilisation comme armes biologiques pour le contrôle biologique et neurologique du corps humain. Ces technologies furent déployées à l’échelle planétaire sur des adultes et des enfants par le moyen d’une expérience criminelle à grande échelle. L’expérimentation biologique criminelle sur des humains [totalement ignorant de ce qui se passe…] est un acte de guerre biologique.

Non seulement les NPL ARNm remplissent le critère d’arme biologique, mais aussi celui d’arme de destruction massive (ADM) et pourrait être bien plus meurtrier pour l’espèce humaine qu’un bombe (thermo)nucléaire.

Pourtant, l’armée américaine vient juste d’investir plus de 400 millions des dollars du contribuable américain dans une plateforme de technologie d’arme biologique à ARNm ( mRNA bioweapon technology platform,), alors que le secteur privé y a investi plus d’un milliard de dollars.

Il est plus que grand temps de se tenir ferme auprès de la vérité et de partager les dégâts occasionnés par la technologie ARNm. (SVP, partagez les documentaire “Final Days” avec vos amis, famille et vos communautés (share the documentary Final Days , [NdT: en anglais, durée : 1h06, excellent documentaire avec une intervention très remarqué de Karen Kingston]…)

= = =

Lire notre page constamment mises à jour depuis 2019 :

“Coronavirus, guerre contre l’humanité”

“SARS-CoV-2 / COVID19 et injections ARNm. l’attaque nano-biotechnologique contre l’humanité depuis 2019” (Karen Kingston, PDF compilation traductions Résistance 71)



« Un agent biologique utilisé autrement que comme prophylactique

protecteur ou recherche bona fide, ou autre but pacifique,

est une arme biologique »

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires