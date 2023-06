Sortir de l’aberration criminelle coloniale : la terre comme solution la plus viable (Mohawk Nation News)

Onowarekeh

Message au sujet des terres ancestrales

Mohawk Nation News

30 mai 2023

~ Traduction Résistance 71 ~

Url de l’article original :

https://mohawknationnews.com/blog/2023/05/30/come-to-akwesasne-kanonsesne-press-conference-wed-noon-may-31-23/

Akwesasne

Kanehsatake

Kahnawake

Oshweken

Tyendinaga

Wahta

LE MESSAGE:

Le peuple Kanienkeh a habité sur Onowaregeh (l’île de la grande tortue) depuis des temps immémoriaux et ont adhéré à Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix de manière consistante (NdT : depuis le XIIème siècle). Le peuple Kanienkehaka (Mohawk) n’a jamais abandonné, échangé, commercé, troqué, vendu ou compromis son titre et ses responsabilités sur la terre ancestrale et toutes ses ressources naturelles incluant l’eau et l’air. Les Kahnistensera exécutent leurs responsabilités en tant que gardiens de la terre et se sont commis avec consistance à la protection de son intégrité pour les générations à venir.

Ainsi, Le peuple Kanienkehaka rappelle à nos familles, nos territoires et à ceux qui y résident que cette terre ne fut jamais, n’est pas et ne sera jamais disponible pour adoption, vente, transfert ou démantèlement.

Si un individu, une organisation, un comité, une entreprise ou un gouvernement est en négociations pour les terres d’Onowarekeh, ceci est une conduite totalement illégitime. Les individus qui affirment représenter Kanienkehaka de quelque manière que ce soit qui est contraire à notre constitution Kaianerekowa, se sont placés eux-mêmes en dehors de Teiotiokwenhakstha.

(voir Kaianerekowa wampum #58).

Teiotiokwenhakstha est mis en place constamment pour maintenir l’harmonie avec le monde naturel.

Qu’il soit su que toutes appropriations de terre ou négociations concernant la terre NE SERONT PAS reconnues et sont absolument inacceptables selon Kaianerekowa.

= = =

Lire notre traduction intégrale des 117 wampums de Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix (PDF)

Lectures complémentaires :

Nos pages « Colonialisme, doctrine chrétienne de la découverte »

« Colonialisme et luttes indigènes »

« Effondrer le colonialisme » (Résistance 71, 2013)

« Nous sommes tous des colonisés » (Résistance 71, 2013)

« Meurtres par décret » TICEE

« Une communauté en armes, les racines indigènes de l’EZLN au Chiapas »

« La grande loi du changement » Taiaiake Alfred

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires