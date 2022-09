Pour un changement de paradigme politique renouant avec la spiritualité de la société : l’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer (avec Saul Newman, PDF)

Résistance 71

29 septembre 2022

Jo nous a fait un superbe PDF de notre traduction de l’essai de Saul Newman sur l’anarcho-mysticisme de Gustav Landauer et la compréhension de la dimension spirituelle (non religieuse pour ceux qui n’auraient pas encore compris…). Nous l’avions joint en début de seconde partie de notre publication de l’essai, mais le voici de nouveau dans son intégralité. Lire, comprendre et diffuser sans modération, parce que le nouveau paradigme politique qui va remplacer la pourriture étatico-marchande actuelle au bout du rouleau, aura une dimension spirituelle telle que tout État et/ou institution coercitive de domination ne seront plus possibles. Vivement demain…

Le texte en format PDF réalisé par Jo. Nous dédions cette publication à son fils récemment disparu. Qu’il repose en paix. Paix et fraternité.

Saul_Newman_L-anarcho-mysticisme-de-gustav-landauer

Format PDF

