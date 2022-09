Italie, la mascarade électorale continue : Tout parti politique du système est un chaînon du système étatique oppresseur et donc de la pourriture étatico-marchande en place…

Tout parti politique du système est assujetti à une simple règle pour ne serait-ce que pouvoir exister : jouer le jeu truqué “démocratique” sous gouvernance de la City de Londres et de sa succursale de Wall Street, véritables décideurs politiques et économiques de la mascarade étatico-marchande qui se joue sous nos yeux 24/24, 7/7. Croire qu’un quelconque “parti politique” puisse changer quoi que ce soit au marasme ambiant programmé n’est plus faire preuve de naïveté, mais en être carrément complice.

Il n’y a pas de solutions au sein du système et ne saurait y en avoir. La seule voie des peuples pour leur émancipation totale est celle-ci : A bas l’État ! A bas la marchandise ! A bas l’argent et à bas le salariat ! Tout le reste n’est que pisser dans un violon, poudre aux yeux et tactiques du diviser pour mieux régner et perpétuer l’escroquerie politique et la relation dominante exploiteur / exploité, oppresseur / opprimé par ses rouages coercitifs institutionnels.

Vive la Commune Universelle de notre humanité enfin réalisée !

~ Résistance 71 ~

Le “Parti Américain” en Italie

Manlio Dinucci

24 septembre 2022

Les partis institutionnels mènent la campagne électorale non seulement en Italie mais aux États-Unis. Le secrétaire du PD (Parti Démocrate) Enrico Letta, dans une interview à un journal étasunien déclare : “Avec la droite l’Italie [est] proche de la Russie, avec nous des USA”. Sur le même journal le président du Copasir (Comité Parlementaire pour la Sécurité de la République) Adolfo Urso, en visite à Washington, assure par contre que “pour les USA Giorgia Meloni (candidate du parti Fratelli d’Italia) est pleinement fiable”. Les partis de tout l’arc parlementaire rivalisent ainsi pour obtenir le consensus de Washington, indispensable à tout gouvernement qui sera issu des élections. Mais au même moment ils agissent d’un commun accord quand il s’agit de mettre en oeuvre les directives de Washington. Par exemple, celle de boycotter le Traité ONU sur la prohibition des armes nucléaires, ratifié par 66 États et signé par 20, mais boycotté par USA et OTAN. À la réunion de juin des adhérents au Traité, l’Italie, pourtant invitée, n’était pas présente, pas même en tant qu’observateur.

Toujours en juin le 6ème Escadron de l’Aéronautique italienne à Ghedi (Province de Brescia) a reçu le premier chasseur USA F-35A d’attaque nucléaire qui sera rapidement armé avec les nouvelles bombes nucléaires USA B61-12, prêtes à être employées par l’Aéronautique italienne sous commandement USA. L’Italie viole ainsi le Traité de non-prolifération ratifié en 1975, qui stipule :

“Tout État non doté d’armes nucléaires qui est Partie au Traité s’engage à n’accepter de qui que ce soit, ni directement ni indirectement, le transfert d’armes nucléaires ou autres dispositifs explosifs nucléaires ou du contrôle de telles armes ou de tels dispositifs explosifs”.

Preuve supplémentaire de la sujétion de l’Italie aux USA, le 15 septembre dernier la Commission parlementaire d’enquête sur les causes du “désastre” du navire Moby Prince a conclu -ses travaux en cachant une fois de plus les véritables causes de la tragédie survenue dans la rade de Livourne il y a plus de 31 ans pour couvrir un trafic d’armes effectué dans la base étasunienne limitrophe de Camp Darby. Le rapport conclusif mystificateur, présenté par Andrea Romano du PD, a été approuvé à l’unanimité par les représentants de tous les autres partis. Par contre ce qu’a été la dynamique réelle de ce massacre est présenté dans cet épisode de Grandangolo par une enquête-vidéo d’une actualité brûlante, transmise en 2016 par Pandora TV du regretté Giulietto Chiesa.

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

