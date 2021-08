La tyrannie sanitaire du capital : Une analyse radicale avec Francis Cousin – Collectif Guerre de Classe (vidéo)

Résistance 71

3 août 2021

Excellent entretien de Francis Cousin sur Des Paluches et des Bouquins où il propose une lecture radicale (à la racine) de la supercherie de la soi-disante crise sanitaire COVID19. On est là très loin de l’abrutissement médiatique en bande organisée généralisé. Entretien aussi plus accessible et moins ardu pour les non habitués à la sémantique marxienne.

Une analyse éclairante pour tout manifestant anti passe-sanitaire et la résurgence des Gilets Jaunes nouvelles moutures, ce prolétariat révolutionnaire agissant en dehors des clous du système. A voir et diffuser sans modération :

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires