Escroquerie COVID, passe-sanitaire totalitaire, conseil constitutionnel et mafia politique (RIEN)

2 août 2021

Dans trois jours, le 5 août, le soi-disant conseil constitutionnel doit « examiner » la loi sur le passe-sanitaire, devenue le fer de lance de la mise en place de la grille de contrôle de la dictature technotronique. Alors, que les gens le sachent au grand large, il ne s’agit pas d’avoir la mémoire courte, comme nous le rappelle dans le PDF ci-après le Dr Tché Rien:

Le conseil constitutionnel est présidé par un grand criminel devant le peuple Mr Laurent « sang contaminé » Fabius, dont le fils comme indiqué ci-dessous, pantoufle dans une boîte de consultation baltringue, et accomplit un de ces si nombreux « Bullshit Jobs » ou « Boulots de l’inutile » dénoncés il y a quelques années par l’anthropologue politique David Graeber dans un livre éponyme. Le fils Fabius donc co-préside la boîte qui vend à l’état français de la consultation sur la gestion de la crise COVID et sur la gestion de la « politique vaccinale » ; et c’est son père donc qui sera en charge de voir si la loi favorisant directement la boîte de consultation de son fils est constitutionnelle ou pas… Une fois de plus : foutage de gueule à tous les étages. Toute cette affaire d’escroquerie à la pandémie depuis le tout départ, est une affaire de conflit d’intérêt ouvert de la sphère politico-économique ayant piratée de longue la sphère scientifique pour l’assujettir à ses désirs. Tous les intervenants auprès des médias et des gouvernements ont des intérêts dans cette gestion totalitaire d’une crise sanitaire complètement fabriquée de toute pièce. Nous l’avons dit et le répèterons dans cesse : la solution à cette crise fabriquée est POLITIQUE et en rien médicale ou « scientifique ».

Admirez le travail d’une famille « tuyau de poêle » mafieuse à l’ouvrage, nous avons nommé les Fabius, qui termineront leur numéro de saltimbanque familial avec un triple salto arrière corps tendu, réception parfaite et maîtrisée sur le tiroir caisse… La routine Mr Loyal, la routine…

