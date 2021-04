Cinq médecins concourent pour dire que les injections contre le COVID-19 sont des armes biologiques (vidéo + point majeurs)

Résistance 71

27 avril 2021

Dans cette vidéo conférence de 1h19 diffusée le 22 avril courant, cinq médecins américains : Les Dr Larry Palevsky, Sherri Tenpenny, Christiane Northrup, Carrie Madej et Lee Merritt (qui a travaillé dans le corps de recherche médical de la marine américaine) ainsi que l’administratrice du groupe Maureen MacDonnell, lancent une alerte formelle et un appel à la désobéissance globale contre les injections en cours des thérapies géniques des laboratoires Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, qu’ils qualifient ouvertement d’armes biologiques.

Le groupe se réunit en ligne une fois par semaine et est suivi par des millions de personnes dans le monde et principalement aux Etats-Unis.

Nous mettons ci-dessous le lien de la vidéo sur la plateforme BitChute et les points importants que nous avons traduits avec le minutage dans la vidéo. Ces médecins n’y vont pas avec le dos de la cuillère et appellent à ce que nous reprenions en main notre destinée tout le système ayant failli.

A voir et diffuser sans aucune modération, nous l’avons dit il y a plus d’un an déjà en en avons fait le titre d’une de nos pages, cette affaire SRAS-CoV-2 / COVID-19 est une guerre biologique contre l’humanité. On sait depuis mars 2020 que ce virus est une chimère fabriquée en labo et depuis, comme le confirment ces médecins, que le virus per se est une PSYOP, mais que la réponse planifiée à la « crise » fabriquée, le soi-disant « vaccin » qui n’en est pas un, mais une thérapie génique est, quant à elle, la véritable attaque létale biologique sur l’humanité.

La vidéo des 5 médecins du 22 avril 2021 :

https://www.bitchute.com/video/i2fMnrMH3Zm3/

Transcription des points importants : La vidéo commence par une présentation des intervenants.

La mise en place de ce groupe de résistance médicale est survenue avec les rapports que ces médecins ont reçu concernant les effets secondaires dévastateurs des injections comme les thromboses, saignements, problèmes sanguins et cardiaques, AVC des à la formation de caillots sanguins et aussi des troubles graves des cycles menstruels chez les femmes, saignements abondants chez des femmes ménopausées, fausses-couches ainsi que de nombreux effets adverses sur les personnes n’ayant pas été vaccinées mais ayant été ou étant en contact avec des proches qui l’étaient.

4min15 : question du Dr Tenpenny: qu’est-ce qui est transmis d’une personne vaccinée à une autre personne non vaccinée contre la COVID-19 /

7min09 ~ 08min00 : Nous recevons des rapports du monde entier qui nous racontent les mêmes choses : des femmes qui n’ont plus leurs règles après les injections ARNm ou qui ont de graves trubles menstruels. Des femmes ménopausées qui saignent abondamment. La formation de caillots de sang et une grande incidence de fausses-couches et de pertes de fœtus.

13min55 : Dr Christiane Northrup : je pense que ces dysfonctionnements hormonaux sont le résultat d’une ARME BIOLOGIQUE !

14min40 : le corps des vaccinés contre le COVID devient une usine de fabrication d’une protéine spécifique du virus. Cette « fabrication » peut se trouver dans tous les fluides corporels [et donc être contagieuse et se propager]

15min45 : Quelque chose est produit par le corps de l’injecté qui affecte négativement les personnes de son entourage.

17min05 : Dr Carrie Madej : Utilisation d’une nanotechnologie dans les injections, de nanobots, de « parties d’ordinateurs » par le biais de la technologie de l’ « hydrogel » que nous savons être dans les injections. Cette (nano)technologie est active avec le WiFi. Quelque chose de complètement étranger et de synthétique est introduit dans le corps de l’injecté, ce quelque chose est sensible à la Force Electromagnétique ou FEM. Des caillots sanguins se forment par accumulation des globules rouges dans la circulation lorsqu’ils sont soumis à une FEM comme démontré par des recherches non récentes.

31min40 : Dr Larry Palevsky : Ceci n’est pas un vaccin ! Il n’y a rien dans l’injection fait pour nous protéger d’une infection virale. Rien pour nous protéger de l’infection au SRAS-CoV-2.

34min02 : Cette protéine « spike » du virus [dans l’injection] est une arme biologique et n’a rien de naturel.

37min35 : les vaccinés / injectés deviennent des agents porteurs.

44min40 : Dr Sherri Tenpenny : Arrêtons d’appeler ces injections des « vaccins ». Ce ne sont pas des vaccins !

46min : La protéine spike et une arme létale.

48min10 : Ce ne sont pas des vaccins mais des injections de matériaux étrangers.

49min20 : les médicaments Ivermectine et Hydroxychloroquine fonctionnent très bien contre les virus

50min : Prenez ces deux médicaments en prévention des contacts avec les « vaccinés »

52min : le niveau de vitamine D doit être testé s’il est >30 les chances d’attraper le COVID est de l’ordre de 4%. Prenez du Zinc, testez le niveau de zinc dans le corps, il doit être être 7 et 12

56min: gardez votre système immunitaire opérationnel !

57min : Maureen MacDonnell (administratrice) : les femmes sont le plus affectées par cette affaire d’injection.

1h01min : Dr Northrup : Notre fertilité est attaquée ouvertement dans ce processus.

1h03min : Dr Palevsky : les fens doivent se rassembler, discuter et lutter ensemble. Arrêtons de demander à ces gens de nous « protéger ». Nous devons prendre la responsabilité de notre propre protection

1h04min : Dr Madej : Encouragez les gens de former leurs propres groupes de réflexion et d’action. Rassemblez-vous localement au moins une fois par semaine.

1h09min : Soutenez l’économie locale, les fermiers bio etc…

1h10min : Dr Merritt : Ceux qui organisent ça sont peu nombreux. Ce sont des psychopathes et on ne peut pas raisonner avec des psychopathes. La goupille de sécurité de cette affaire est les médicaments qui fonctionnent : hydroxychloroquine et Ivermectine. Si nous arrivons à faire avoir accès plus facilement aux gens à ces substances, alors on minimisera l’effet de peur et les effets psychologiques négatifs [faire savoir qu’on peut soigner => pas besoin de « vaccins »…]

1h12min : Le COVID-19 est juste une PSYOP de mise en place, le prochain virus (comme le MERS ou la variole) ne le sera pas…

1h18min Maureen MacDonnell : Ils ne savent pas qu’ils ont cherché la merde aux mauvaises personnes en l’occurence : les FEMMES !

1h19min : fin de l’entretien…

A diffuser sans modération !…

Oui Micronus, on est en guerre ! Contre toi et ta clique de dégénérés eugénistes et criminels.

Les peuples prévaudront et les criminels paieront.

Dans l’esprit de cheval fou

Notre page : « Coronavirus, guerre contre l’humanité »



Cessons d’avoir peur !…

