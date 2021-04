Conseil Scientifique Indépendant (CSI): La corruption systémique dans le domaine de la santé avec l’anthropologue de la santé publique Jean-Dominique Michel (vidéo)

Résistance 71

20 avril 2021

A suivre avec grand intérêt : les débats quotidiens du Conseil Scientifique Indépendant.

A titre d’exemple en voici un que nous trouvons particulièrement juste, bref et percutant réalisé par l’excellent anthropologue de la santé publique Jean-Dominique Michel sur le thème: « La corruption systémique dans le domaine de la santé » du 15 avril courant.

Cet exposé en dit long sur l’état des lieux de la corruption et des pratiques mafieuses de Big Pharma et ses acolytes soudoyés. J-D Michel a plus de 20 ans d’expertise en ce domaine d’étude, excellent conférencier.

A voir et diffuser sans aucune modération avant censure :

Notre page « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

