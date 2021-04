Compteur Linky, piratage CPL, grille de contrôle et dictature technotronique…

Nous invitons nos lecteurs à rechercher plus en détail le sujet évoqué dans l’article compilation de données ci-dessous : le piratage du CPL des compteurs Linky et invitons également à lire un très bon échange de commentaires entre “e” et “parabellum666” sur le sujet dans la section commentaire de notre récent article :

https://resistance71.wordpress.com/2021/04/15/court-circuiter-la-censure-du-net-partagez-et-diffusez-les-10-pdf-les-plus-lus-sur-resistance-71-bibliotheque-pdf-resistance-71/

Bonne lecture !

~ Résistance 71 ~

le CPL du linky en aide à la censure du net via les hackeurs du Nouvel Ordre Mondial pour une DICTATURE parfaite

Comment ils peuvent pirater votre ordinateur avec l’installation du compteur linky car il nécessite l’installation de CPL (CPL du linky, répéteur, CPL du concentrateur, antennes relais liés au CPL du concentrateur, etc…)

Anonyme

19 avril 2021

Le compteur linky a un CPL

https://www.moncompteurconnecte.com/linky/le-branchement-du-compteur-linky-toutes-les-informations-pour-comprendre-le/

« Pirater le CPL de son voisin, c’est simple comme un coup de jus »

https://www.01net.com/actualites/pirater-le-cpl-de-son-voisin-c-est-simple-comme-un-coup-de-jus-633462.html

« La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres objets connectés à la prise CPL piraté (exemple livebox). Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet sur le livebox de l’autre », explique le chercheur.

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

https://www.moncompteurconnecte.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/11/raccordement-a-deux-niveaux_0.png https://www.moncompteurconnecte.com/linky/le-branchement-du-compteur-linky-toutes-les-informations-pour-comprendre-le/,

L’ADEME reconnaît que ce système linky demande l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie mobile »

https://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html (article à enregistrer avant censure)

Et bien sur les répéteurs, les émetteurs, les antennes, les concentrateurs , les CPL connectés au compteur linky sont énergivores en électricités, preuve que le compteur linky n’est pas du tout écologique, et que la facture d’électricité augmente que pour payer les frais d’électricité de tous ces équipages d’ondes associés au linky.

Et comme si cela ne suffisait pas, les hackers peuvent hacker le CPL du linky, pour faire augmenter encore plus les données de consommation du compteur linky, afin de faire augmenter encore plus la facture d’électricité :

un outil open source pour pirater les compteurs intelligents

« Mal configurés et mal protégés, les pirates peuvent facilement prendre le contrôle des appareils et manipuler les données recueillies ou transmises. « Ils peuvent lire et modifier les informations, ils peuvent réinitialiser les prévisions d’usage ou changer les tarifs » souligne Spencer McIntyre. »

htps://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-outil-de-piratage-open-source-pour-les-compteurs-intelligents-49857.html

« Pirater le CPL de son voisin, c’est simple comme un coup de jus »

https://www.01net.com/actualites/pirater-le-cpl-de-son-voisin-c-est-simple-comme-un-coup-de-jus-633462.html

Mais le piratage du CPL du linky, ne permet pas seulement de pirater votre compteur linky, il peut également uniquement s’attaquer à vos autres appareils électriques connectés (ordinateur , livebox) sans couper toute l’électricité de l’habitation, mais uniquement couper à distance l’électricité de certains appareils, ou seulement les éteindre à distance sans leur couper l’électricité.

En effet, avec le CPL il est possible d’avoir internet partout, avec une simple prise du courant (« CPL : comment avoir internet partout avec une simple prise de courant ! »

https://www.fnac.com/CPL-comment-avoir-internet-partout-avec-une-simple-prise-de-courant/cp3535/w-4 -« « CPL: Moyen simple et efficace de faire passer Internet et son réseau par les prises électriques »

https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wa860re/

), donc une fois votre ordinateur branché sur le réseau électrique connecté au CPL du linky, le hacker utilise le CPL du linky pour pirater uniquement votre ordinateur à distance, sans besoin de pirater votre compteur linky, il peut ainsi l’éteindre vu qu’il peut le pirater. Un chercheur a piraté le CPL en disant que tous ce qui est connecté au CPL peut être piraté aisément , et a piraté la livebox grâce au CPL

Citation : « La prise CPL pirate s’associe automatiquement aux autres objets connectés à la prise CPL piraté (exemple livebox). Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur.

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

Donc le chercheur en piratant la livebox via le CPL et ayant l’internet gratuit grâce à cela, a prouvé qu’il est possible également d’éteindre l’internet de la personne en piratant le CPL.

Donc pour la censure du net, ils peuvent couper l’internet d’une personne, en piratant le CPL de son linky à distance (via le réseau CPL linky – répéteur-CPL concentrateur –antennes relais associés au concentrateur- antennes relais associés aux antennes relais associés au concentrateur, etc…)

Preuve que le CPL du linky connecte vos appareils à Internet Big Brother à votre insu et peut ainsi permettre le piratage de vos objets connectés à distance (comme l’ordinateur et la livebox), cela explique pourquoi le Reset cyber attaque mondiale prédit par Klaus Schwab aura lieu en 2021, puisque 2021, est la fin d’année de pose des compteurs linky :

Pour installer une DICTATURE PARFAITE telle qu’ils la préparent, ils ne veulent aucune contestation sur internet, alors ils chargent leurs trolls de repérer leurs opposants sur internet, et ensuite ils envoient des hackers pirater les CPL des linky des opposants pour leur éteindre leur ordinateur à distance et faire la rafle sans avocat, et sans leur laisser le temps d’avertir leur proche, puisqu’ils peuvent éteindre la livebox

Le compteur linky est connecté au CPLhttps://www.moncompteurconnecte.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/11/raccordement-a-deux-niveaux_0.png https://www.moncompteurconnecte.com/linky/le-branchement-du-compteur-linky-toutes-les-informations-pour-comprendre-le/, c’est par le CPL du linky qu’on piratera votre ordinateur et voici comment :

Le CPL est source d’internet

Citation :

-« Le CPL, ( Courants porteurs en ligne), est une alternative au WiFi ou à l’Ethernet utilisée par beaucoup de français

Internet devient ainsi accessible depuis n’importe quelle pièce équipée d’une prise de courant

https://www.generation-nt.com/cpl-piratage-simple-comme-bonjour-actualite-1909011.html

il peut s’agir de la box du concentrateur vu qu’il est connecté au CPL du linky

-« CPL : comment avoir internet partout avec une simple prise de courant ! »

https://www.fnac.com/CPL-comment-avoir-internet-partout-avec-une-simple-prise-de-courant/cp3535/w-4

– « Avec un boîtier CPL, on peut utiliser Internet sans avoir recours au Wi-Fi et aux longs câbles Ethernet. »

https://www.layoutshack.net/comment-installer-un-boitier-cpl/

-« Avec le Internet sans WiFi dans plusieurs pièces de la maison c’est possible quand on achète un boîtier CPL

https://www.boitiercpl.frCPL, créez facilement un réseau Internet sans fil «

https://blog.ariase.com/box/dossiers/cpl-wifi

-« « CPL: Moyen simple et efficace de faire passer Internet et son réseau par les prises électriques »

https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wa860re/

-« Un adaptateur CPL doté d’un point d’accès Wi-Fi permet de rediffuser un signal Wi-Fi dans une zone éloignée du routeur »

https://www.jechange.fr/telecom/internet/guides/courant-porteur-en-ligne-3587

-« Avec les CPL de TP-Link, aucun perçage ni installation de fil n’est nécessaire. Vous pouvez facilement transformer votre réseau électrique de votre maison en réseau Internet haute vitesse. Chaque CPL agit comme un port LAN portable, transmettant un réseau câblé ou WiFi à n’importe quel endroit de votre maison où il y a une prise, indépendamment des obstacles physiques. »

https://www.tp-link.com/fr/powerline/

les données de consommation apparaissent sur internet, montrant que le CPL du linky est doté d’un point d’accès internet (bien sur il a ses relais ondes internet, le concentrateur, et les antennes relais et répétiteurs)

-« Une prise ou adaptateur CPL (courant porteur en ligne) permet de créer un réseau internet via le courant électrique. Grâce à cette prise, vos appareils (ordinateur, TV, imprimante, console de jeux…) pourront se connecter entre eux et au réseau Wi-Fi de votre maison, sans qu’aucun câble ou répéteur ne soit nécessaire. » https://www.techadvisor.fr/banc-essai/maison-connectee/meilleure-prise-cpl-3670628/

en plus le CPL est facile à pirater à distance, preuve qu’il est bien sur internet :

« Pirater le CPL de son voisin, c’est simple comme un coup de jus »

https://www.01net.com/actualites/pirater-le-cpl-de-son-voisin-c-est-simple-comme-un-coup-de-jus-633462.html

« si tu as laissé la configuration par défaut, et que tu es dans un immeuble, il est probable que l’indélicat voisin ayant lui aussi le même modèle de CPL ait pu se connecter à ton réseau »

https://forum.hardware.fr/hfr/reseauxpersosoho/WiFi-et-CPL/pirater-ethernet-cpl-sujet_26562_1.htm

1) Le CPL a la capacité de transformer n’importe quelle prise de courant de votre habitation en source internet.

Citations :

–« CPL : comment avoir internet partout avec une simple prise de courant ! »

https://www.fnac.com/CPL-comment-avoir-internet-partout-avec-une-simple-prise-de-courant/cp3535/w-4

– « CPL: Moyen simple et efficace de faire passer Internet et son réseau par les prises électriques »

https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wa860re/

-« Avec les CPL de TP-Link, aucun perçage ni installation de fil n’est nécessaire. Vous pouvez facilement transformer votre réseau électrique de votre maison en réseau Internet haute vitesse. Chaque CPL agit comme un port LAN portable, transmettant un réseau câblé ou WiFi à n’importe quel endroit de votre maison où il y a une prise, indépendamment des obstacles physiques. »

https://www.tp-link.com/fr/powerline/

–« Le CPL, ( Courants porteurs en ligne), est une alternative au WiFi ou à l’Ethernet utilisée par beaucoup de français

Internet devient ainsi accessible depuis n’importe quelle pièce équipée d’une prise de courant

https://www.generation-nt.com/cpl-piratage-simple-comme-bonjour-actualite-1909011.html

-« Les CPL où la connexion se fait par Courants Porteurs en Ligne. Les CPL utilisent le courant électrique pour pouvoir se connecter même lorsque le wifi n’est pas assez puissant dans toutes les pièces »

https://www.echosdunet.net/dossiers/test-ping

-« L’adaptateur CPL est un moyen simple de créer un réseau informatique en utilisant le courant électrique des prises traditionnelles.https://www.vandenborre.be/fr/comment-bien-choisir-un-adaptateur-cpl-ou-repeteur-wi-fi/adaptateur-cpl

-« CPL : comment avoir internet partout avec une simple prise de courant ! »

https://www.fnac.com/CPL-comment-avoir-internet-partout-avec-une-simple-prise-de-courant/cp3535/w-4

-« La communication par courants porteurs en ligne (ou CPL) permet de construire un réseau informatique sur le réseau électrique d’une habitation ou d’un bureau, voire d’un quartier ou groupe de bureaux

Il permet de concurrencer d’autres protocoles de communication comme le wi-fi ou le bluetooth. »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Courants_porteurs_en_ligne

https://www.echosdunet.net/dossiers/courant-porteur-ligne-cpl

http://resistance-verte.over-blog.com/2018/03/cpl-intrusif-et-vie-privee.html

donc ils peuvent pirater un quartier entier avec le CPL du linky, pirater les ordis branchés sur les CPL du linky d’un quartier

c’est comme cela que se fera la cyberattaque mondiale de Klaus Schwab

-« L’utilisation de prises CPL (Courant Porteur en Ligne) vous permet d’étendre votre connexion, en ethernet ou en wifi, lorsque vos équipements sont trop éloignés de votre Livebox. Ils utilisent, pour cela, le réseau électrique de votre domicile. »

https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/extenders-et-repeteurs/extenders-ethernet/liveplug-hd-500/cpl-wifi-ou-ethernet-optimiser-votre-installation_218327-757210

-« « Une prise ou adaptateur CPL (courant porteur en ligne) permet de créer un réseau internet via le courant électrique.» https://www.techadvisor.fr/banc-essai/maison-connectee/meilleure-prise-cpl-3670628/

-« Le CPL permet un meilleur débit de transmissions de données que le WiFi mais les risques de piratages ne sont pas exclus

le CPL utilise le réseau électrique, qui n’est pas isolé électro-magnétiquement. Les fils agissent donc comme des antennes. La technologie présente donc potentiellement les mêmes risques que le Wifi. » Un chercheur en sécurité a trouvé une faille pour s’introduire à distance dans un grand nombre de prises courant porteur en ligne permettant, ainsi, de se greffer sur l’accès Internet d’un parfait inconnu.

Si l’on dispose d’une box Internet avec décodeur TV, on utilisera des prises courant porteur en ligne pour interconnecter les deux. C’est en effet la solution la plus simple et qui offre la meilleure qualité de débit.

Mais il faut savoir qu’en faisant cela, l’on augmente considérablement le risque de se faire pirater son accès Internet. Voire même de se faire espionner ! »

https://www.aiservice.fr/News/2015/Fevrier/depannage-informatique-domicile-paris-2015-060-cpl-ses-avantages-et-ses-dangers

-« Grâce à cette prise CPL linky, vos appareils (ordinateur, TV, imprimante, console de jeux…) pourront se connecter entre eux et au réseau Wi-Fi de votre maison, (ou le réseau Big Brother puisque le chercheur a montré qu’il est possible de pirater la livebox de quelqu’un à partir de son CPL « La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres. Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur.

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

) « https://www.techadvisor.fr/banc-essai/maison-connectee/meilleure-prise-cpl-3670628/

Cela veut dire que si vous avez un CPL branché sur votre réseau électrique (ce qui est le cas, avec le CPL du linky branché sur votre réseau électrique),

Le boitier du llnky indique 50 Hertz c’est les ondes du CPL répandus sur tous le circuit électrique

« le cpl déborde dans la maison et rayonne par les fils »

https://www.cjoint.com/doc/18_07/HGFvQvAMit2_LE-CPL-DU-LINKY-Version-2.pdf

« le CPL èmet beaucoup plus fort que le WiFi, dans cet appartement à plus de 20 volts par mètres. Le signal haute fréquence généré par le modem CPL est véhiculé par les fils du secteur qui se transforment en antennes en rayonnent les ondes hautes fréquences dans tout l’environnement. »

https://lafibre.info/materiel-informatique/cpl-debits-theoriques-et-debits-pratiques-conseils-pour-linstallation/

2) Comme votre prise de courant est connecté au CPL lié à l’internet de Big Brother ( votre ordinateur, livebox, et autres objets connectés sont branchés sur votre réseau électrique qui est lié au CPL du linky branché sur votre réseau électrique et le CPL est lié au concentrateur lié aux antennes relais lié à l’ordinateur du hackeur), il suffira au hackeur de pirater votre CPL via le réseau (ordinateur du hacker+ antennes relais+ concentrateur+ répétiteur+ CPL DU LINKY branché sur votre réseau électrique), à partir de là, comme votre livebox est branché sur la prise de courant, elle est directement connecté au CPL, et si la CPL est piraté, le hackeur pourra alors pirater également votre livebox, couper votre internet à distance, ou profiter de votre internet gratuitement comme le démontre ce chercheur :

Citation : « La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres (ex livebox). Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur. »

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

« L’utilisation de prises CPL (Courant Porteur en Ligne) vous permet d’étendre votre connexion, en ethernet ou en wifi, lorsque vos équipements sont trop éloignés de votre Livebox. Ils utilisent, pour cela, le réseau électrique de votre domicile. »https://assistance.orange.fr/objets-connectes/installer-et-utiliser/extenders-et-repeteurs/extenders-ethernet/liveplug-hd-500/cpl-wifi-ou-ethernet-optimiser-votre-installation_218327-757210

donc le CPL du linky permet d’étendre l’internet Big BROTHER à toute l’installation électrique, donc pouvoir pirater tous les objets électrique branché sur le résseau électrique, (pirater le CPL, ensuite la livbox branché sur celui-ci, ensuite l’ordinateur connecté à la livebox piraté par le hacker via le CPL comme l’a montré ce chercheur « La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres (ex livebox). Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur. »

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html) donc pouvoir pirater et éteindre les ordis à distance ou bloquer leur souris à distance

3) Même si votre ordi est déconnecté d’internet, tant qu’il est branché sur le réseau électrique où est branché le CPL du linky, les hackeurs peuvent éteindre votre ordi à distance, en utilisant l’internet du CPL qui est lié à votre ordinateur via le réseau électrique :

Citations :

-« Un de mes amis me soutien qu’un bon hacker peut pirater un ordinateur non connecté via un adaptateur CPL (donc non connecté à internet, fonctionnant juste en local) en utilisant le système électrique. « https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-5409509-piratage-reseau-cpl

-« L’adaptateur CPL est un moyen simple de créer un réseau informatique en utilisant le courant électrique des prises traditionnelles. »

https://www.vandenborre.be/fr/comment-bien-choisir-un-adaptateur-cpl-ou-repeteur-wi-fi/adaptateur-cpl

Cet article https://www.vandenborre.be/fr/comment-bien-choisir-un-adaptateur-cpl-ou-repeteur-wi-fi/adaptateur-cpl

nous apprend que la prise CPL crée un nouveau réseau internet à partir du courant électrique. Donc tous les objets connectés de la maison branchés sur le réseau électrique du CPL du linky sont connectés à leur insu à un nouveau réseau internet invisible inconnu. Donc même déconnecté de votre wifi, votre ordinateur reste connecté au réseau internet big brother via le CPL du linky, ce qui permet à ceux qui piratent le CPL du linky, de vous pirater votre ordinateur à distance

– « Nous verrons plus tard la démarche à suivre pour justement éviter de se retrouver accidentellement connecter sur le mauvais réseau privé (la mauvaise Box Internet), via son réseau courant porteur (CPL) ! »

https://www.leblogduhacker.fr/faille-de-securite-des-adaptateurs-cpl-conflit-entre-deux-reseaux-prives-box-internet/

Donc avec cet articlehttps://www.leblogduhacker.fr/faille-de-securite-des-adaptateurs-cpl-conflit-entre-deux-reseaux-prives-box-internet/ quand même quand votre ordinateur est déconnecté de votre livebox, s’il est branché sur le réseau électrique où se trouve le CPL du linky, le hacker peut le faire connecter sur la mauvaise box internet de Big Brother, pour pirater l’ordinateur à distance, et vous faire éteindre l’ordinateur à distance ou pirater son contenu meme quand celui-ci est débranché de votre livebox

Donc cet article montre que https://www.leblogduhacker.fr/faille-de-securite-des-adaptateurs-cpl-conflit-entre-deux-reseaux-prives-box-internet/ le CPL du linky peut connecter à notre insu à la box privée de Big Brother, ce qui lui permettra de nous espionner, pirater notre ordi à distance (l’éteindre à distance ou bloquer sa souris à distance, etc…) même si notre ordi n’est pas connecté à la wifi, puisque via le CPL, l’ordi peut être déjà connecté au réseau Big brother

4) L’adaptateur CPL est un moyen simple de créer un réseau informatique en utilisant le courant électrique des prises traditionnelles.https://www.vandenborre.be/fr/comment-bien-choisir-un-adaptateur-cpl-ou-repeteur-wi-fi/adaptateur-cpl

La prise CPL pirate s’associe automatiquement aux autres. Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur.

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

Comme l’a dit si bien le chercheur (La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres. Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur.

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html)

, la prise CPL du linky peut s’associer aux autres objets connectés, ici il a pris l’exemple de la livbox, montrant qu’on pouvait utiliser l’internet de quelqu’un d’autre en piratant son CPL linky, mais il peut s’agit d’un autre objet connecté comme l’ordinateur, et tout cmme la livbox, s’ils peuvent le pirater, ils peuvent également l’éteindre à distance, pour faire taire pour toujours un résistant contre le Nouvel Ordre Mondial gênant pour empêcher sa voix d’être exprimée sur le net pour toujours

Et pirater votre ordinateur ou votre livebox à distance via le CPL du linky ne leur suffit plus. Ils veulent même continuer à faire pourrir la vie de ceux qu’ils ont privés de leur ordinateur et livebox et de toute voix sur internet, en piratant les autres objets connectés électroménagers, car comme les ondes du CPL abiment les appareils électriques , à la longue, l’électroménager traditionnel se détruira, et comme les magasins ne fourniront que de l’électroménager intelligent dans le futur, car leur objectif c’est de remplacer l’élecroménager normal par l’électroménager intelligent, les hackeurs, en plus d’éteindre à distance votre ordinateur et livebox sans avoir besoin de couper toute votre électricité, avec le CPL ils peuvent couper sélectivement tel ou tel objet connecté, comme l’a dit le chercheur, à partir de CPL piraté, on peut être connecté directement aux autres, et on peut pirater la livebox à partir du CPL, et ainsi profiter de l’internet gratuitement de la personne (donc lui éteindre la livebox à distance également) qui sont déjà des objets connectés, ils pourront de même également éteindre à distance uniquement sélectivement sans couper toute votre électricité par exemple votre machine à laver intelligente, votre frigidaire intelligent, four intelligent, etc.. :

Citation: “So the trouble with the smart meters is at least understandable. Ideally, smart meters will one day communicate with your washing machine, dishwasher, refrigerator, and other energy intensive devices, allowing you to control energy usage, and potentially off-loading use to times when energy is cheap. “

« reseauxpersosoho

Traduction : Le problème des compteurs intelligents est donc au moins compréhensible. Dans l’idéal, les compteurs intelligents communiqueront un jour avec votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre réfrigérateur d’autres appareils énergivores, ce qui vous permettra de contrôler votre consommation d’énergie https://www.securityweek.com/smart-meters-interfering-home-electronics et

Les compteurs intelligents ( donc via le CPL ) peuvent communiquer avec les appareils électriques connectés.

https://www.yourhome.gov.au/energy/smart-meters-displays-and-appliances

5) Même dans un autre pays, ils peuvent vous couper votre internet, en piratant via le CPL du concentrateur, le CPL du linky connecté au CPL du concentrateur

6)

7) le concentrateur a un CPL lui permettant d’être lié aux CPL des linky des habitations

8) « Concentrateur de compteurs communicants par CPL Concentrateur »

9) https://www.groupe-cahors.com/fr-france/concentrateur-de-compteurs-communicants-par-cpl.html

10) le concentrateur relie les CPL de tous les linky d’un quartier dans une même base donnée

11) « Le concentrateur permet ainsi de connecter plusieurs machines entre elles, parfois disposées en étoile, ce qui lui vaut le nom de hub »

12) https://www.commentcamarche.net/contents/605-hub-concentrateur-reseau

13)

14) « une requête destinée à un ordinateur X du réseau du concentrateur sera envoyée à la totalité des ordinateurs du réseau. »

15) https://www.commentcamarche.net/faq/2238-reseaux-concentrateur-hub-commutateur-switch-et-routeur

16)

17) donc le hacker en piratant le concentrateur d’un quartier peut accéder aux réseaux CPL des linky de tout en quartier, et comme pirater le CPL des gens, peut permettre de pirater leur livebox en même temps, il peut couper l’internet de tout un quartier sans leur couper l’électricité

Car comme le CPL du linky donne ses données au CPL du concentrateur (le concentrateur a un CPL lui permettant d’être lié aux CPL des linky des habitations

« Concentrateur de compteurs communicants par CPL Concentrateur »

https://www.groupe-cahors.com/fr-france/concentrateur-de-compteurs-communicants-par-cpl.html

), les 2 doivent avoir le même modèle pour communiquer, c’est comme le piratage dans les immeubles dont les voisins ont le même CPL :

« si tu as laissé la configuration par défaut, et que tu es dans un immeuble, il est probable que l’indélicat voisin ayant lui aussi le même modèle de CPL ait pu se connecter à ton réseau »

https://forum.hardware.fr/hfr/ /WiFi-et-CPL/pirater-ethernet-cpl-sujet_26562_1.htm

donc il suffit de pirater le CPL d’un concentrateur, pour accéder aux CPL linky de tout un quartier, les hackers peuvent donc à partir de leurs ordinateurs pirater via les antennes relais liés au concentrateur, pirater ainsi le CPL du concentrateur, à partir de là, ils piratent le CPL de linky de la personne ciblée ou tout un quartier, et ils peuvent ainsi pirater l’ordinateur de leurs cibles, surveiller toutes ses activités en ligne et également leurs conversations téléphoniques puisque le téléphone fixe est branché sur la livebox et que pirater le CPL permet l’accès à la livebox :

citation : « La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres. Et (à partir de la livebox piraté via le CPL piraté) l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur.

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

Si vous pensiez que l’utilisation d’un réseau CPL vous permettrait de vous placer hors de portée des pirates, il va falloir réviser votre jugement. Un expert en sécurité a fait la démonstration d’une introduction à distance dans plusieurs réseaux de prises courant porteur en ligne.

Le CPL, ( Courants porteurs en ligne), est une alternative au WiFi ou à l’Ethernet utilisée par beaucoup de français

Internet devient ainsi accessible depuis n’importe quelle pièce équipée d’une prise de courant, du moment qu’une box alimente le signal vers un boitier CPL raccordé au réseauhttps://www.generation-nt.com/cpl-piratage-simple-comme-bonjour-actualite-1909011.html

» avec mes CPL, je me suis connecté sur le réseau internet du voisin »

https://forum.pcastuces.com/avec_mes_cpl_je_suis_connecte_sur_le_reseau_de_mon_voisin-f6s65080.htm

La communication par CPL, permet de construire un réseau informatique (internet donc) sur le réseau électrique d’une habitation ou d’un bureau, voire d’un quartier

https://www.poal.fr/blog/technologie/filtre-cpl-anti-linky

donc ils peuvent pirater un quartier entier avec le CPL du linky, pirater les ordis branchés sur les CPL du linky d’un quartier

c’est comme cela que se fera la cyberattaque mondiale de Klaus Schwab

« Un de mes amis me soutien qu’un bon hacker peut pirater un ordinateur non connecté via un adaptateur CPL en utilisant le système électrique. « https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-5409509-piratage-reseau-cpl

le CPL émet des ondes, donc est bien lié à internet, contrairement à ce que dit ce type

« CPL : comment avoir internet partout avec une simple prise de courant ! »

https://www.fnac.com/CPL-comment-avoir-internet-partout-avec-une-simple-prise-de-courant/cp3535/w-4

le concentrateur a un CPL lui permettant d’être lié aux CPL des linky des habitations

« Concentrateur de compteurs communicants par CPL Concentrateur »

https://www.groupe-cahors.com/fr-france/concentrateur-de-compteurs-communicants-par-cpl.html

« un « concentrateur » -, permettant de connecter tous les objets intelligents de la maison entre eux. Son utilisation se couple avec celle d’une application sur smartphone – iOS et Android -, pour centraliser la gestion »

https://www.commentcamarche.net/faq/2238-reseaux-concentrateur-hub-commutateur-switch-et-routeur

donc le hacker en piratant le concentrateur d’un quartier peut accéder aux réseaux CPL des linky de tout en quartier, et comme pirater le CPL des gens, peut permettre de pirater leur livebox en même temps, il peut couper l’internet de tout un quartier sans leur couper l’électricité

citation:

« Si vous pensiez que l’utilisation d’un réseau CPL vous permettrait de vous placer hors de portée des pirates, il va falloir réviser votre jugement. Un expert en sécurité a fait la démonstration d’une introduction à distance dans plusieurs réseaux de prises courant porteur en ligne.

Le CPL, ( Courants porteurs en ligne), est une alternative au WiFi ou à l’Ethernet utilisée par beaucoup de français

Internet devient ainsi accessible depuis n’importe quelle pièce équipée d’une prise de courant, du moment qu’une box alimente le signal vers un boitier CPL raccordé au réseau »

https://www.generation-nt.com/cpl-piratage-simple-comme-bonjour-actualite-1909011.html

» avec mes CPL, je me suis connecté sur le réseau internet du voisin »

https://forum.pcastuces.com/avec_mes_cpl_je_suis_connecte_sur_le_reseau_de_mon_voisin-f6s65080.htm

La communication par CPL, permet de construire un réseau informatique (internet donc) sur le réseau électrique d’une habitation ou d’un bureau, voire d’un quartier

https://www.poal.fr/blog/technologie/filtre-cpl-anti-linky

donc ils peuvent pirater un quartier entier avec le CPL du linky, pirater les ordis branchés sur les CPL du linky d’un quartier

c’est comme cela que se fera la cyberattaque mondiale de Klaus Schwab

Et comme par hasard, la cyberattaque (Cyberpolygone 2021) prévu par Klaus Shwab aura lieu en 2021, l’année de fin de pose des compteurs linky et des installations de leurs émetteurs d’ondes associés (CPL, répétiteur, concentrateur, antennes relais, ordinateur de Enedis ou du hackeur)!

Le déploiement du compteur Linky sera terminé fin 2021

https://premium.courrier-picard.fr/id183484/article/2021-04-15/le-programme-linky-touche-sa-fin

Le général Richard Barrons annonce la fermeture d’Internet, sans doute en 2021

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/31/vers-la-quarantaine-electronique-le-general-richard-barrons-annonce-fermeture-internet-sans-doute-en-2021/

Témoignages de gens qui n’ont plus internet suite au linky :

-« Beaucoup de consommateurs remontent également un problème avec Linky en ce qui concerne leur connexion internet. En effet, depuis l’installation du dispositif, certains foyers ont remarqué que leur box ne fonctionnait plus comme avant (problème de connexion, débit très bas, etc.). »

https://selectra.info/energie/guides/compteurs/linky/probleme

-« Depuis la pose d’un compteur EDF « Linky » (en tout cas chronologiquement) on note de gros dysfonctionnements de la Livebox.

Le principal étant que si tous les appareils reçoivent bien le signal WiFi, seuls ceux de marque Apple peuvent effectivement « surfer » sur Internet. «

https://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Internet-s%C3%A9lectif-depuis-Linky/td-p/1357492

-« Depuis la pose d’un compteur Linky la partée WiFi de ma livebox est divisée par 4. Avant la pose de ce compteur ma wifi fonctionnait très bien et portait dans toute la maison et sur la terrasse , depuis plus rien à 3 m de la livebox. Plus de PC portable, smartphone »

https://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/Depuis-la-pose-d-un-compteur-Linky-la-part%C3%A9e-WiFi-de-ma-livebox/td-p/1325504

-« je suis utilisateur de la freebox revolution (v5 puis revolution) depuis de nombreuses années, jamais aucun problème (internet / tv ), depuis fin novembre 2016, je rencontre des coupures régulières sur mon reseau internet/ tv – cette période correspond à l’installation de mon compteur linky par la société enedis (erdf). j’ai déjà ouvert plusieurs tickets chez free (3244), vis a vis de perturbation sur ma box«

https://freebox.toosurtoo.com/forum/viewtopic.php?t=19798

le compteur linky interfère avec tous les objets connectés de la maison pas seulement la livebox (qui est un objet connecté) ;

« depuis le jour de l’installation du compteur linky, j’ai des problèmes de fermeture et d’ouverture de mon portail battant ( Came) : il s’avère que j’ai du changer la fréquence de la carte radio AF 868 (868MHz au lieu de 433MHz) ainsi que toutes les télécommandes : quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème? » https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121041676-automatisme-portail-et-linky

« Linky – les pannes Porte de garage qui s’ouvre ou se ferme toute seule, idem pour le portail, volets électriques qui s’abaissent ou qui montent de manière impromptue, réseau domotique planté, cartes électroniques endommagées (chauffe-eau, ascenseurs,…) télé, ordinateur hors service … les pannes recensées suite à l’installation du LINKY sont légions. »

https://www.arkanova.fr/linky-incendies-et-pannes-a-gogo/

http://www.stoplinky63.fr/pages/vite-dit.html

Résumé : 4 points essentiel s à retenir :

1) Le compteur linky a un CPL

https://www.moncompteurconnecte.com/linky/le-branchement-du-compteur-linky-toutes-les-informations-pour-comprendre-le/,

le concentrateur a un CPL lié au CPL du linky

https://www.cade-environnement.org/2020/01/19/concentrateur-linky-comment-couper-les-ondes/

les antennes relais sont liés au CPL du concentrateur(là les multinationales partenaires d’Enedis, Enedis et les hackers peuvent accéder au CPL de votre linky via l’intermédiaire des antennes relais liés au CPl du concentrateur)

https://www.cade-environnement.org/2020/01/19/concentrateur-linky-comment-couper-les-ondes/

2)Le CPL (quelque soit son type, CPL du concentrateur, CPL du linky, etc..) est facile à pirater :

« « Pirater le CPL de son voisin, c’est simple comme un coup de jus »

https://www.01net.com/actualites/pirater-le-cpl-de-son-voisin-c-est-simple-comme-un-coup-de-jus-633462.html

3) Pirater le CPL, permet de pirater automatiquement tous les objets branchés à celui-ci dont la livebox, ce chercheur a pu accéder gratuitement à l’internet de quelqu’un en piratant son CPL dont le piratage lui permet automatiquement aux autres objets connectés comme la lvebox, l’ordinateur, etc…:

« La prise CPL piraté s’associe automatiquement aux autres (ex livebox). Et l’on peut surfer gratuitement sur Internet », explique le chercheur. »

https://www.undernews.fr/reseau-securite/nosuchcon-piratage-du-cpl-possible-et-bien-reel.html

Et donc via le CPL piraté du linky à travers les intermédiaires, ils peuvent aller sur votre réseau internet, surveiller vos activités en ligne, vous couper l’internet à distance, ou écouter vos conversations téléphoniques vu que le téléphone fixe est liée à la livebox

4) Pirater le CPL leur permet aussi de pirater votre ordinateur même s’il est déconnecté d’internet

Car le CPL est une source d’internet lui-même

« Avec les CPL de TP-Link, aucun perçage ni installation de fil n’est nécessaire. Vous pouvez facilement transformer votre réseau électrique de votre maison en réseau Internet haute vitesse. Chaque CPL agit comme un port LAN portable, transmettant un réseau câblé ou WiFi à n’importe quel endroit de votre maison où il y a une prise, indépendamment des obstacles physiques. »

https://www.tp-link.com/fr/powerline/

« « CPL: Moyen simple et efficace de faire passer Internet et son réseau par les prises électriques »

https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wa860re/

-« Le CPL, ( Courants porteurs en ligne), est une alternative au WiFi ou à l’Ethernet utilisée par beaucoup de français

Internet devient ainsi accessible depuis n’importe quelle pièce équipée d’une prise de courant

https://www.generation-nt.com/cpl-piratage-simple-comme-bonjour-actualite-1909011.html

Donc même votre ordinateur déconnecté, tant qu’il est branché sur le réseau électrique où se trouve le CPL source internet, ils peuvent savoir vos activités en ligne, et vous éteindre votre ordinateur à distance. (bah oui, couper l’internet ne leur suffit pas, parfois ils éteindront carrément l’ordinateur à distance, histoire d’empêcher le type d’imprimer des tracts pour organiser des manifestations, une fois que son internet a été coupé)

Voilà donc pourquoi le système linky est obligatoire, car permet le surveillage Big Brother et la censure (coupure d’internet à distance pour tous les opposants)

Le hacker peut pirater le CPL du linky, via le CPL du concentrateur, via les antennes relais associés au concentrateur, via les antennes liés aux antennes relais associés aux concentrateurs soit pour pirater votre compteur linky (vous coupant l’électricité de toute l’habitation), soit pour uniquement pirater votre ordinateur, soit pour pirater votre livebox soit pour pirater autre objet connecté branché sur le réseau électrique où se trouve branché le CPL du linky qui peut affecter n’importe quel de vos appareils pas seulement le compteur linky

Voilà pourquoi dans le futur, ils nous promettent de nous couper à distance uniquement notre machine à laver connecté si ils trouvent qu’elle consomme trop https://www.securityweek.com/smart-meters-interfering-home-electronics et

, sans avouer bien sur, qu’ils le font déjà pour pirater notre livebox (objet déjà connecté) ou ordinateur (objet déjà connecté), car ils veulent cacher qu’ils peuvent nous censurer et nous couper d’internet à tout moment pour créer l’illusion d’une démocratie parfaite.

Et il est nullement écologique

Le système linky est très énergivore contrairement au compteur électrique ancien car L’ADEME reconnaît que ce système linky demande l’utilisation de répéteurs, 700 000 nouveaux émetteurs, la pose d’antennes, pour assurer la liaison entre les concentrateurs et le réseau de téléphonie mobile »

https://actu.fr/occitanie/montcuq-en-quercy-blanc_46201/lot-linky-compteur-rassemble-envers-contre-lui-montcuq_20384541.html (article à enregistrer avant censure)

Le concentrateur est connecté à votre domotique et à internet grâce à votre réseau Wi-Fi (généralement la box internet de votre fournisseur d’accès internet). Un concentrateur vous permet de contrôler à distance les accessoires HomeKit.

https://www.appsystem.fr/201292/comment-configurer-concentrateur-controler-a-distance-accessoires-homekit/

Et comme par hasard, la cyberattaque (Cyberpolygone 2021https://cv19.fr/2021/02/12/simulation-de-cyberpandemie-cyber-polygone-2021/) prévu par Klaus Shwab aura lieu en 2021, l’année de fin de pose des compteurs linky et des installations de leurs émetteurs d’ondes associés (CPL, répétiteur, concentrateur, antennes relais, ordinateur du hackeur)!

Le déploiement du compteur Linky sera terminé fin 2021

https://premium.courrier-picard.fr/id183484/article/2021-04-15/le-programme-linky-touche-sa-fin

Le général Richard Barrons annonce la fermeture d’Internet, sans doute en 2021

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/05/31/vers-la-quarantaine-electronique-le-general-richard-barrons-annonce-fermeture-internet-sans-doute-en-2021/

= = =

A lire notre dossier « Dictature Technotronique »

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires