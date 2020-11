Note d’expertise pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM (version PDF)

Dr Christian Velot

Généticien moléculaire à l’université de Paris-Saclay

Président du conseil scientifique du Comité de Recherche et d’Information Indépendantes sur le génie Génétique (CRIIGEN)

Nous publions ci-dessous une note très importante parue sous format PDF en septembre dernier du Dr Velot, généticien moléculaire à Paris-Saclay concernant les dangers plus que potentiels des vaccins utilisant la technologie des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) tels que les quelques vaccins en cours de développement pour cette « pandémie » du SRAS-CoV-2 générant la COVID19.

Ce document, comme l’indique le titre, a été rédigé à l’attention du grand public et n’est donc pas difficile ni à lire ni à comprendre.

Nous invitons à le lire et à le faire circuler sans aucune modération. Ceci préfigure un autre article / traduction que nous publierons très bientôt sur ce sujet même de la dangerosité des vaccins OGM (ARNm) et les énormes conflits d’intérêt qui font passer par dessus-bord tout principe de précaution. Les vaccins Pfizer / BioNTech et Moderna sont des vaccins expérimentaux utilisant cette technologie (ARNm ou ARN messager), qui sont en phase d’être mis à la disposition des gouvernements pour une vaccination de masse mondiale, après un court-circuitant des procédures d’usage et une expérimentation humaine hyper courte et des plus douteuses. avec des effets secondaires et de mutation génétique potentiels absolument inconnus et d’après les recherches mêmes… imprévisibles. Comme le disent depuis longtemps tous les experts généticiens n’ayant pas de conflit d’intérêt en la matière : le danger est réel et doit être pris en compte.

Lisez, informez-vous et informez votre entourage, il en va sans doute de notre survie en tant qu’espèce humaine. La science a été détournée à des fins de basse besogne eugéniste et nous devenons impérativement reprendre la barre du bateau ivre qui a mis le cap sur les récifs dans un vent de force 8… (Résistance 71)

2020-09_Note-dExpertise-Vaccins-GM_C.Vélot-02_Traite-02

format PDF à lire et diffuser sans aucune modération



Cessons d’avoir peur !…

