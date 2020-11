Trump et son administration préparent une attaque nucléaire faux-drapeau contre les US qui sera blâmée sur l’Iran… (Veterans Today)

« Bomb. bomb, bomb Iran… »

Une attaque nucléaire sur une cible américaine, ici à la maison ou sur une cible militaire américaine majeurs au Moyen-Orient a été autorisé par Donald Trump.

Un nombre non dévoilé, mais supérieur à 10, d’armes nucléaires ont été séquestrées aux Etats-Unis par une nation moyenne orientale non musulmane depuis quelque temps déjà. En 2010, une arme nucléaire fut saisie par une équipe du NES dans un hangar d’entrepôt de mobilier pour dortoir dans le County de Hancock dans l’état de l’Indiana. Voir l’histoire ici (here.)

Le nouveau personnel mis en place par Trump au Pentagone est là pour empêcher qu’il soit physiquement retiré de la présidence avant le 20 janvier pour cette attaque faux-drapeau évidente contre les Etats-Unis, à laquelle Israël est plus qu’heureuse de participer (ainsi que la Russie) et si tout échoue, pour défendre la Maison Blanche contre les Services Secrets (NdT: la protection rapprochée de la présidence) et de la police de Washington, le 20 janvier.

Trump est en train de nous faire la totale “Tony Montana” du “Scarface” de Brian de Palm (1983).

Le ministre des affaires étrangères Mike Pompeo (NdT: ex-directeur de la CIA) va annoncer que l’Iran a acheté des armes nucléaires à la Corée du Nord et en donnera « la preuve » en provenance de Bibi Netnayahou (NdT: qui d’autre ?…)

Netanyahou a accepté de faire une allocution à l’assemblée générale des Nations-Unies après que les Etats-Unis aient frappé l’Iran de sa riposte. Avons-nous déjà vu ça quelque part ?

Trump a juré qu’il mettrait à bas l’Iran avant que le flinguage ne commence. Nous avons de solides renseignements depuis les Emirats Arabes Unis (EAU) et Bahreïn, les deux nations exposées par un énorme influx de “personnel de sécurité” israélien sous la représentation trumpienne du “deal of the dead” ou “accord des morts”.

Des sources de renseignement en Syrie et des sources profondes en Russie confirment que des interceptions de signaux fabriqués par des drones israéliens et américains sont en train de créer toute la toile de fond d’une fausse attaque de l’Iran.

La 5ème flotte américaine a été mise en état d’alerte maximum tandis que le renseignement de la marine, travaillant avec Israël, est en train de planifier une attaque sur un ou plusieurs navires américains dans le Golfe.

Ceci est exactement “pas à pas” la tentative faite par Bush lorsqu’une tentative fut faite de kidnapper et d’assassiner une éditrice de VT de l’époque Gwyneth Todd, ancienne membre du conseil national de sécurité sous à la fois Clinton et Bush.

QAnon et l’Opus Dei se révoltent

La Pentagone possède un bon nombre de ses officiers supérieurs qui sont étroitement alignés avec QAnon, un jeu vidéo opération de contrôle psychologique inventé par la CIA et avec le bras extrémiste du Vatican : l’Opus Dei, lui géré à Washington par le ministre de la justice William Barr.



