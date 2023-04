Pentagone & Co… Holocauste à l’arme biologique ARNm

Le président Biden met un terme à l’état d’urgence COVID-19

Karen Kingston

10 avril 2023

https://karenkingston.substack.com/p/president-biden-ends-covid-19-national

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Le décret de Biden* mettant fin “à la pandémie COVI-19” va attirer plus d’attention sur les crimes de guerre biologique et l’expérimentation humaine criminelle qui a été faite aux Etats-Unis et sur l’ensemble des citoyens du monde avec cette technologie ARNm

(*) signé par Biden à la Maison Blanche le lundi 10 avril 2023 mettant fin à l’état d’urgence décrété par Trump le 13 mars 2020 avec effet rétroactif au 1er mars 2020… 3 ans et un mois plus tard donc « d’état d’urgence pandémique ».

Avant d’en venir à cette nouvelle du président Biden signant le décret mettant fin officiellement à la pandémie COVID-19 aux Etats-Unis et à l’état d’urgence déclaré depuis, je veux que mes lecteurs sachent que j’ai reçu un message plus tôt aujourd’hui me notifiant que certains “anti-vaxx” de renoms au sein des experts médicaux et scientifiques étaient prêts à déclarer que les injections à ARNm anti-COVID19 étaient, de fait, des armes biologiques ; j’espère que tout ceci est vrai.

Pourquoi ceci est-il important ? Parce qu’une fois que la moitié de la population américaine ne se trouve plus sous l’influence hypnotique de croire que les injections arme biologique à ARNm sont des “vaccins” ou des “thérapies géniques”, elle sera capable de comprendre et réaliser les crimes de guerre biologique qui ont été commis contre eux et leurs enfants. Lorsque les gens seront pleinement conscients que les injections ARNm sont des armes biologiques qui sont un très grave danger pour eux, leurs enfants, amis et familles, ils vont retirer EUX-MEMES cette grande menace de la technologie à ARNm de leurs communautés, s’ils doivent le faire faute d’assistance.

= = =

NdR71 : C’est exactement ce que nous avons dit très récemment dans notre dernier article sur “l’impossible immunité légale des diffuseurs d’arme biologique comme les injections à ARNm anti-COVID”… L’heure est venue pour les peuples de prendre les affaires en main car, comme il doit être évident pour tous maintenant : IL N’Y A PAS DE SOLUTION AU SEIN DU SYSTEME ET NE SAURAIT Y EN AVOIR !!.. ¡Ya Basta!

Lectures complémentaires :

Notre page mise à jour depuis 2019 “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

“Le véritable Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, et le guerre globale contre la démocratie et la santé publique” (RFK Jr, notre traduction de 2022 en PDF)

“SRAS-CoV-2 / COVID19, injections ARNm, l’attaque biologique contre l’humanité depuis 2019” (Karen Kingston, PDF)

