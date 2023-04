Hezbollah, riposte anti-sioniste, peuple en arme, autodéfense et dissuasion active…

Le Hezbollah est sans aucun doute un des meilleurs exemples modernes du peuple en arme qui remplit sa fonction… L’avenir des peuples jusqu’à la victoire finale contre la pourriture étatico-marchande qui gangrène absolument tout passe par notre organisation autonome en tous points ! Avec les Zapatistes du Chiapas, ils sont sans aucun doute une grande source d’inspiration dans la résistance et l’action directe. Nous savons choquer certains par ces propos, mais telle est la réalité qui ne peut être ignorée… voir notre ajout sous l’article en référence aussi au second amendement de la constitution yankee.

~ Résistance 71 ~

Hassan Nasrallah : nous riposterons avec force à toute agression israélienne contre le Liban

Extraits du discours d’Hassan Nasrallah du 22 mars 2023 en hommage à d’un cadre du parti décédé le 16 mars, Hussein Al-Chami

Note : ce discours concerne un incident survenu le 15 mars, et non les tirs de roquettes contre Israël depuis le Liban le 6 avril, mais il permet de comprendre les tenants et aboutissants du « silence tactique » du Hezbollah qui n’a nullement commenté cet incident.

Le cri des peuples

Source de l’article en français :

https://lecridespeuples.fr/2023/04/07/nasrallah-nous-riposterons-avec-force-a-toute-agression-israelienne-contre-le-liban/

7 avril 2023

[…] Je tiens à dire quelques mots au sujet de l’incident dans le Nord de la Palestine occupée. Tout le monde a bien remarqué que la semaine dernière, un incident s’est produit et a causé une grande confusion chez l’ennemi à tous les niveaux [le 15 mars, un homme muni d’explosifs s’est infiltré en Israël depuis le Liban, a parcouru des dizaines de kilomètres et a placé une bombe sur une route ; ce n’est qu’après avoir fait détoner sa bombe au passage d’une voiture qu’il a été détecté et abattu par les forces d’occupation]. De nombreuses analyses ont été avancées. Pour ma part, je ne vais pas analyser l’incident, en révéler des détails ou distribuer les responsabilités, mais je veux seulement m’arrêter sur deux points.

Le premier point est que beaucoup de personnes ont commenté le silence du Hezbollah, soulignant que le Hezbollah n’avait rien dit à ce sujet, et n’avait fait aucune déclaration et aucun commentaire. Il n’a pas affirmé qu’il était impliqué, et il n’a pas nié qu’il était impliqué. Il n’a pas fait savoir s’il avait des informations, par exemple, sur le fait que ce moudjahid (combattant) et résistant qui a trouvé le martyre était venu de Palestine occupée ou y était entré depuis le Liban. Notre silence a fait couler beaucoup d’encre. En vérité, ce silence du Hezbollah fait partie de la manière dont il mène la bataille. Ce silence émane de notre sagesse, et il plonge l’ennemi dans une grande confusion. Pourquoi devrions-nous régler les problèmes de l’ennemi ? L’ennemi est perdu, stupéfait, dérouté, ne comprend rien à rien, ne distingue ni la tête ni la queue (de tout cet incident), et il faudrait que le Hezbollah, si, pour telle ou telle raison, il avait des données ou informations (sur l’incident), fasse un communiqué pour expliquer à l’ennemi ce qui s’est passé (et le faire sortir de sa confusion) ? Tout cela pour que le Hezbollah ne soit pas accusé ou pour se défendre ? Sommes-nous apeurés pour avoir besoin de nous défendre ? Avons-nous peur des accusations ? Certainement pas. Ainsi, le silence à cet égard fait partie de la bataille politique, médiatique, psychologique et militaire contre cet ennemi. Qu’il aille donc faire son enquête et prenne tout le temps nécessaire à cela, qu’il cherche si ce combattant est venu du Liban ou non, et, s’il est venu du Liban, comment est-il parvenu à entrer (en Palestine occupée sans être détecté), qui l’a envoyé depuis le Liban, etc. Et quand il sera parvenu à des conclusions, qu’il agisse en se basant sur celles-ci. Voici le premier point. Et afin que par la suite, comme c’était déjà le cas depuis longtemps, (tout le monde comprenne bien) que le Hezbollah n’a pas à commenter tout ce qui se passe, en aucun cas. Parfois, le commentaire est justement l’absence de commentaire. Cela fait partie de la bataille, de notre manière de mener la bataille médiatique et psychologique.

Le deuxième point concerne les menaces israéliennes. Le ministre de la guerre israélien s’est approché de la frontière… Bien sûr, il n’y a aucun doute que ce qui s’est passé dans le Nord a provoqué une véritable secousse en Israël, quelque chose de majeur s’est produit. Indépendamment (de l’objectif et) du résultat de l’opération physique directe (que je ne commenterai pas), ses conséquences et implications (sont majeures). Le ministre de la guerre israélien est donc venu vociférer, menacer, jurer, affirmant que « S’il s’avère que le Hezbollah est impliqué…», « S’il s’avère que… », « S’il s’avère que… », tout étant affirmé au conditionnel bien sûr, alors Israël va faire ceci et cela, etc. Aujourd’hui, je veux leur répondre ceci : vos menaces, fumez-les dans votre pipe. Faites ce que vous voulez. Les Israéliens savent bien, et ils l’ont déclaré : ils ont dit quelque chose qui est une estimation très juste, à savoir que si le Hezbollah est impliqué dans cette opération et que c’est lui qui a envoyé ce résistant et dirigé cette opération, cela signifie que ce Hezbollah n’a pas peur de la confrontation, et qu’il est prêt à la confrontation. Si les choses sont ainsi, toutes ces menaces sont donc fades (vaines), et ne changent rien à rien.

Quoi qu’il en soit, ô mes frères et sœurs, aujourd’hui, Israël… Je tiens à dire quelque chose en conclusion de ce point : aujourd’hui, Israël est accablé et défait, comme on le voit, à un degré sans précédent dans l’histoire de cette entité usurpatrice temporaire. Jamais elle n’a été dans un tel état d’impuissance, de faiblesse… Je ne parle pas d’une faiblesse telle qu’Israël va s’effondrer demain, non, je parle de manière relative et comparative. Jamais Israël n’a été dans un tel état de faiblesse, d’impuissance, de bourbier, de crise, de confusion, de lutte intestine, de désespoir et d’absence de confiance les uns en les autres, d’absence de confiance dans leur avenir que ce qui se passe aujourd’hui au sein de l’entité. Ce n’est pas nous qui disons qu’ils ne parviendront pas à 80 ans, c’est eux-mêmes qui expriment constamment cette crainte ! Et il est possible qu’ils n’atteignent jamais les 80 ans. Avec la grâce de Dieu, ils n’atteindront pas les 80 ans. On parle donc (d’un risque de disparition dans les) quelques années à venir (Israël a bientôt 75 ans).

Eh bien, une entité qui est empêtrée dans un tel bourbier, qui a de tels dirigeants politiques, de telles luttes intestines, une telle armée, de tels officiers, de telles élites, de tels ministres… Vous vous rappelez que dès que ce gouvernement s’est formé, j’avais dit qu’il s’agissait d’un gouvernement de corrompus, de fous et d’extrémistes.

Par exemple, conçoit-on quelqu’un de sensé, du point de vue israélien, qui veuille une normalisation des relations avec le monde arabe, et veut se présenter comme un pays ami alors que l’ennemi serait l’Iran, etc., etc., [avec] ce ministre des finances [Betzalel Smotrich] qui, contrairement au (ministre de la sécurité intérieure) Ben Gvir qui est en permanence hystérique, s’exprime de manière froide, mais avec des propos insensés niant l’existence du peuple palestinien ? Est-ce qu’il reste quelqu’un ayant un minimum de raison dans ce gouvernement ? Ils ne connaissent rien à l’histoire ! Ils ne connaissent même pas leur Ancien Testament ! Et il déclare qu’il n’y a jamais eu de peuple palestinien. Et avant ça, il déclarait qu’il fallait éradiquer le village de Hawara et ses hommes, femmes et enfants.

Quoi qu’il en soit, tout cela est excellent car ces imbéciles révèlent le vrai visage, la vraie nature d’Israël et l’hypocrisie israélienne. Ce que d’autres sionistes cachent, ces gens-là le révèlent au grand jour. Lorsque des imbéciles d’un tel calibre se retrouvent à la tête de cet (État) ennemi, cela signifie que la fin (de l’entité sioniste) est proche. Aujourd’hui, cet ennemi qui est très lâche et peureux, comme vous le savez, sait très bien… Et cette équation était présente dans l’équation de la délimitation de la frontière maritime. Cet ennemi craint, voire sait, que toute agression contre le Liban peut mener à une guerre. Cela doit être présent dans les calculs de tous.

Et deuxièmement, une guerre contre le Liban peut mener à une guerre dans toute la région (et ne restera pas forcément confinée au Liban). Et cela, Israël le redoute. Ce dont tu nous menaces, (ô Israël), peut causer ta fin. Ce dont tu nous menaces peut causer ton éradication. Ce dont tu nous menaces, c’est peut-être ce qui entraînera ta disparition avant tes 80 ans.

Et quoi qu’il en soit, je conclus ce point en disant que la Résistance libanaise (Hezbollah) reste sur sa promesse, sa décision et son serment : toute agression sioniste contre le Liban, qu’elle soit de nature militaire ou sécuritaire, qu’elle touche telle ou telle région du Liban et cible quiconque réside au Liban, qu’il soit Libanais, Palestinien ou d’une autre nationalité, la Résistance y ripostera avec certitude et rapidement. Et cela doit être bien compris dans les calculs israéliens. […]

= = =

A lire pour comprendre les enjeux du Moyen-Orient, vous ne regarderez plus jamais les évènements moyen-orientaux de la même façon après avoir lu:

“Hezbollah, son histoire de l’intérieur” , PDF, Naïm Qassem, 2005



« Parce qu’une milice bien régulée est nécessaire

au fonctionnement de l’état, le droit du peuple

à posséder et porter les armes ne doit aucunement être enfreint. »

~ Second amendement de la constitution des Etats-Unis, 15 décembre 1791 ~

Cet amendement fut-il une émulation de la France des sections de cette époque ?

En d’autres termes : le peuple en arme et organisé (en sections locales et pas en « garde nationale »)

est l’antidote à l’inéluctable tyrannie étatique. De là découle la grande question :

l’autonomie du peuple passe t’elle par ses armes ?… L’histoire tend à montrer que oui…

~ Résistance 71 ~

