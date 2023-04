COVID-19, injections ARNm, arme biologique et le mythe de l’immunité légale des labos et gouvernements Comment arrêter le massacre nano-bio-technologique et punir ce crime contre l’humanité (Résistance 71)

Le mythe de l’immunité légale de Big Pharma et de ses laquais gouvernementaux dans le crime COVID-19 contre l’humanité

Comprendre la réalité criminelle planifiée des injectons à ARNm “anti-COVID”, arme biologique contre les populations

Résistance 71

9 avril 2023

Depuis 2020, nous dénonçons cette escroquerie, crime contre l’humanité que représente la COVID-19 provoquée par une nano technologie biologique de laboratoire et de programmation informatique, depuis la création du “virus” SRAS-CoV-2 responsable de la maladie et de sa “solution dite vaccinale” forcée sur les populations mondiales par les gouvernements et entités pharmaceutiques eugénistes de longue date et autant avides de profits que de contrôle et de pouvoir absolus.

Nous avons dit à maintes reprises que les injections anti-COVID-19 à ARNm et adéno-virus ne sont en rien des “vaccins” et qu’il est très important dans la lutte contre ce crime contre l’humanité, de ne pas céder à la mascarade et bataille sémantique mise en place et d’appeler un chat un chat, à savoir que :

Les injections à ARNm soit-disant anti-COVID-19 sont des ARMES BIOLOGIQUES et en aucun cas des outils de “prévention thérapeutique” telles qu’elles furent présentées par la propagande étatico-marchande pseudo-sanitaire. Les chiffres officiels eux-mêmes, issus des différents organismes nationaux (VAERS et autres) de rapport des effets secondaires suite à “vaccination”, montrent des chiffres pourtant très conservateurs (de manière admise, seulement 10% des cas effectifs sont déclarés) de dizaines de milliers de morts dans de nombreux pays et des millions de gens touchés par des effets secondaires allant de la simple éruption cutanée à de grave problèmes cardiaques (myocardites, péricardites) en passant par des AVC, caillots sanguins et autre syndrome de Guillain-Barré, cancers foudroyants et dorénavant les tristement célèbres morts attribuées au nouveau “syndrome” de “mort soudaine des adultes”, sans aucune explication cohérente.

Ceci met de facto toutes ces injections NON SÛRES et NON EFFICACES n’ayant été testées que dans des tests tronqués et falsifiés, dans la catégorie des ARMES BIOLOGIQUES.

Ainsi, les injections à ARNm des Pfizer / BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson pour les plus connus répondent de fait à la définition internationale d’ARMES BIOLOGIQUES :

Arme biologique (source ONU)

“Les armes biologiques sont des systèmes complexes qui disséminent des organismes pathogènes ou des toxines, pour nuire ou pour tuer des individus, des animaux, ou des végétaux.

[…]

Les dispositifs de dispersion d’armes biologiques peuvent prendre des formes diverses. Dans le passé, les programmes d’armements biologiques ont construit des missiles, des bombes, des grenades à main, et des rockets pour disperser les armes biologiques. Un certain nombre de programmes ont aussi mis au point des réservoirs de pulvérisation pouvant être fixés sur des avions, des véhicules, des camions, et des bateaux. Des efforts ont également été déployés pour mettre au point des dispositifs d’administration des pathogènes dans le cadre d’assassinats ou d’opérations de sabotage. Ces dispositifs comprenaient des pulvérisateurs, des brosses, des systèmes d’injection, ainsi que des moyens divers pour contaminer la nourriture et les vêtements.”

Source : ONU : https://www.un.org/disarmament/fr/le-desarmement-a-geneve/convention-sur-les-armes-bacteriologiques-biologiques-ou-a-toxines/que-sont-les-armes-biologiques-et-toxiques/

Ou encore : “Les armes biologiques utilisent des agents microbiologiques (comme les bactéries, les virus ou les champignons) ou des toxines pour causer intentionnellement la mort ou des dommages aux humains, aux animaux ou aux plantes.” (Définition du gouvernement du Canada)

Source : Global Affairs Canada (gouvernement)

https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/peace_security-paix_securite/biological_weapons-armes_biologiques.aspx?lang=fra

NdR71 : emphase ajoutée

Une fois ceci clairement établi par ces sources officielles et documenté par les multiples brevets délivrés aux personnes et organismes suite aux recherches effectuées en ce domaine (cf “SRAS-CoV-2 / COVID19, l’attaque biologique contre l’humanité depuis 2019”, Karen Kingston, 2023), nous devons affirmer haut et clair ceci à des fins non équivoques :

-[]- Il n’y a pas de lois, ce dans aucun pays du monde, protégeant des personnes ou entités gouvernementales ou commerciales, ayant disséminé et disséminant toujours des ARMES BIOLOGIQUES contre les populations. En clair : il n’y a pas et NE PEUT PAS Y AVOIR de protection légale pour les criminels privés ou gouvernementaux, diffusant ces inventions destinées à nuire, endommager, rendre malade, handicaper et tuer des hommes, femmes et enfants dans quelque pays que ce soit et à plus forte raison sur l’ensemble de la planète. -[]-

Dans la logique étatique, il n’y a pas besoin d’autorisation spéciale pour toute force de police ou autorité légale pour stopper et interpeler tout individu ou entité en train de commettre un crime, comme une personne plaçant par exemple un engin explosif dans un train ou un lieu public. Nous sommes là sous le coup du flagrant délit. Les criminels peuvent donc être interpelés, les accessoires saisis, détruits et/ou mis sous scellés. C’est à dire que l’ensemble des doses d’injections ARNm COVID-19 doivent être saisies, détruites et les fabricants, vendeurs et utilisateurs stoppés et interpelés pour être jugés pour crime contre l’humanité…

Les peuples sont depuis 2019, soumis à une attaque biologique globale et avec les informations aujourd’hui disponibles, il est donc du DEVOIR des autorités judiciaires ou A DEFAUT, du peuple en arme, investi de la mission de police et de protection de la sécurité publique, de saisir, détruire ces armes biologiques de destruction massive que sont les fioles d’injections à ARNm anti-COVID tous laboratoires confondus et de traduire les responsables à tous les niveaux, civils et privés, devant la justice. Nous avons ici affaire à des criminels de guerre dans la même veine que les médecins de la mort nazis, déjà financés avant guerre par la haute finance apatride transnationale agissant toujours aujourd’hui par le biais de cette nouvelle ignominie .

Nous avons depuis 2020, fait tous les efforts de traduction et de diffusion des informations possibles permettant d’avoir une vision claire et précise de ce à quoi nous, les peuples, sommes soumis. L’heure est venue d’agir de manière ferme et définitive pour mettre fin à ce crime contre l’humanité qu’est le déploiement de ces ARMES BIOLOGIQUES à ARNm contre le peuple et si aucune entité dite légale française et européenne, ne veut agir en conséquence, alors il devient du DEVOIR du peuple de prendre les mesures qui s’imposent pour se protéger des criminels l’agressant en permanence et le soumettant à une attaque biologique sans précédent dans son intensité que dans sa géo-location et ce de toute l’histoire de l’humanité…

Nous précisions ici que l’éveil est en cours, même si l’action ferme fait encore défaut.

Ainsi, ces 365 derniers jours, le PDF de notre traduction du livre de Robert F. Kennedy Jr “Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique” caracole en 1ère place des PDF téléchargés sur ce blog et le PDF de nos traductions compilatrices de Karen Kingston sur le “SRAS-CoV-2 / COVID-19, l’attaque biologique contre l’humanité depuis 2019” est en 4ème position des téléchargements après juste deux mois de diffusion.

Néanmoins, sur le plus court terme trimestriel, le PDF de Karen Kingston est de loin le plus téléchargé de tous nos PDF, DEVANT celui de RFK Jr, ce qui veut dire que cette information à la fois intéresse les lecteurs et aussi suit son bonhomme de chemin, qui espérons le, verra justice faite.

Il ne manque plus que l’action en conséquence… Rappelons donc de manière définitive et décisive ce qui ne peut plus être ni masqué ni nié :

IL N’Y A AUCUNE LOI, OU QUE CE SOIT DANS LE MONDE, QUI PROTEGE LES DIFFUSEURS ET UTILISATEURS D’ARMES BIOLOGIQUES… et ces injections à ARNm imposées aux populations flouées, tombent sous le coup de la définition internationale d’arme biologique.

Ce sont des criminels qui doivent être stoppés et empêchés de nuire et leur produit toxique détruit. Point barre.

¡Ya Basta!

Qu’on se le dise !

= = =

A lire notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus : guerre contre l’humanité”

Comprendre et sortir du marasme :

“Du chemin de la société vers son humanité réalisée” (Résistance 71, 2020)



Si je ne dis pas que cette arme biologique est sûre et efficace…

je perds ma license d’exercer, vous comprenez ?

Oui, mais VOUS ETES DONC COMPLICE !…

