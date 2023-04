« Les excuses ne veulent rien dire tant que le système

Le Canada sera bientôt dissout

Mohawk Nation News (MNN)

31 mars 2023

https://mohawknationnews.com/blog/2023/03/31/canada-will-soon-be-dissolved/

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Le 25 octobre 2024 sera le 100ème anniversaire de l’extermination planifiée des peuples indigènes. Aux lieu de cela, nous verrons la célébration de l’échec du plan de “résolution du problème indien”.

Le pape a annoncé que la doctrine chrétienne de la découverte a été abrogée, annulée. Il reconnaît et affirme que le génocide a bien eu lieu au Canada. Le Canada soutient les commentaires du pape par les sections 35 et 52 de la Constitution actuelle de 1982, disant que Kaianerekowa est la loi de la terre et que toutes les lois canadiennes sont “nulles et non avenues”. Ceci est totalement en porte-à-faux avec l’application de “L’Indian Lands Act” et de “L’Indian Act”. Le gouvernement illégitime du Canada a plaidé coupable de génocide en ce qui concerne l’ignominie des pensionnats pour Indiens, des vols de territoires, de la destruction et du viol de notre terre-mère, ce ad nauseam.

Nous avons toujours été partie intégrante de l’Île de la Grande Tortue. On nous a empêché de prendre soin de notre mère. La doctrine chrétienne de la découverte est sous-jacente à toute transaction foncière au Canada. Elle mène à toujours plus de richesse et de pouvoir pour l’Europe qui fut la base de la révolution industrielle, de l’augmentation de la mondialisation, du capitalisme et du néo-capitalisme. La puissance coloniale du Canada est l’entreprise/corporation ISO CA 3166-1, enregistrée au Vatican, comme le sont toutes les grosses entreprises coloniales fondées sur la fraude de la doctrine chrétienne de la découverte. Le ministère des affaires indiennes est un département administratif de l’armée et la guerre ne prendra jamais fin tant que ne sera pas neutralisé le gouvernement militaire du Canada. Le “Canada” est une entreprise, propriété de quelques familles qui affirment posséder chaque municipalité sur l’Île de la Grande Tortue et par les actes de naissance de chaque enfant né au Canada.

La plus grande forme d’esclavage est celle où les esclaves pensent être libres. Plus de 500 réserves indiennes furent créées comme camps de prisonniers de guerre à partir du 25 octobre 1924 (Indian Lands Act). Le plan de 100 ans pour notre éradication touche à sa fin ! Nous seront libres et le Canada sera dissout. Le Canada est une entreprise coloniale déguisée en pays. La convention de Montevideo de 1932 a établi les critères de l’existence d’un véritable pays, qui doit avoir son propre langage, sa propre culture et son propre territoire. Le Canada n’a rien de tout cela. Ils ne sont là que pour exploiter, extirper nos ressources naturelles.

Tous ces criminels et leurs familles qui prêtent serment au (nouveau) roi d’Angleterre doivent être immédiatement arrêtés et expulsés de notre terre. Nous ne les avons jamais invité ici. Tous les immigrants [d’Europe] doivent nous demander la permission de venir ici et de vivre avec nous sous la loi de la terre [Kaianerekowa] et pour prendre soin de la terre pour les générations future pour et par la nature, la vérité et la justice. Les envahisseurs de plusieurs générations ne peuvent jamais devenir indigènes de cette terre qu’ils appellent “Canada”. Ils doivent suivre la grande loi de la paix indigène.

Kaianerekowa est la loi de la terre. Les envahisseurs usurpateurs s’appuient sur la loi de l’eau, celle de l’amirauté. Tous les tribunaux au Canada sont des entreprises privées régies sous les lois de l’amirauté, les lois de la mer, de l’entreprise coloniale.

KAIANEREKOWA NE RECONNAITRA JAMAIS LE CANADA. Cette loi a été mise en application par le Canada militaire pour contrôler les peuples indigènes et pour faire respecter par la force leur juridiction de l’amirauté sur nous, ainsi la “couronne” [City of London] peut piller nos ressources.

ILS DOIVENT ARRETER LEUR ASSAUT ÉCOCIDE SUR NOTRE PLANETE TERRE DES MAINTENANT !!

Le Canada sera tenu pour responsable de crime de génocide. En d’autres termes, le Canada est une entité illégale fondée sur le génocide et le vol ; la punition ne peut être que la dissolution de cette entité. Notre célébration programmée de la termination du Canada le 25 octobre 2024, exactement 100 ans après que le ministre des affaires indiennes ait proclamé le “plan sur 100 ans pour se débarrasser du problème indien”. L’Allemagne et le monde ne se sont pas réconciliés avec les nazis.

Kaianerekowa nous pourra jamais se réconcilier avec le génocide.

Ceci constitue des vérités incontournables et le Canada doit compter avec ces vérités.

