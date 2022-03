Coups d’état, révolutions colorées, 11 septembre, terrorisme, guerre perpétuelle, pandémies bidons… Qu’est-ce que l’état profond ?

L’état profond peut aussi se définir comme étant le mécanisme de perpétuation de la tyrannie et de la domination marchande sur le monde. Si aujourd’hui l’état profond est anglo-américano-sioniste, il fut génois en d’autres temps et est un rouage de la City de Londres depuis 1694 et la création de la « Banque » par Guillaume III d’Orange. Son centre de gravité est immuable dans la logique de la domination marchande et ce n’est que là qu’il est vulnérable.

Qu'est-ce que l'état profond ?

La notion d’État profond implique qu’un groupe de personnes non élues, oligarques et fonctionnaires, agissent dans l’ombre pour imposer leurs décisions politiques et même le résultat des votes, remettant en question le principe démocratique. Il peut aussi s’en prendre directement au président élu, comme nous le verrons avec le Russiagate. Pour les lecteurs de la presse grand public la notion d’État Profond est un fantasme « complotiste ». C’est normal qu’ils pensent ainsi puisque cette presse nie l’existence d’un État profond. Nous allons ici vous présenter les textes publiés sur ce sujet et, à l’issue de cette lecture, vous pourrez vous faire votre propre idée sur le sujet, mieux informé cette fois.

L’État profond le plus puissant et le plus dévastateur est l’État profond étasunien puisqu’il projette sa puissance militaire non seulement sur son propre pays mais sur le reste du monde. C’est lui qui est le moteur de l’impérialisme étasunien. C’est donc sur celui-ci que nous allons nous pencher.

Pour commencer voici, en libre accès, un essai écrit par Peter Dale Scott : « L’État profond américain, la finance, le pétrole, et la guerre perpétuelle ».

Macron lui-même a utilisé ce concept quand il a réalisé que l’État profond français tentait de gêner ses tentatives de rapprochement vers la Russie.

Alors qu’en est-il ?

Après cette lecture vous pouvez maintenant plus facilement envisager que l’État profond français, réunissant oligarques, patron de presse et renseignement généraux français, puisse, à son petit niveau mais en suivant l’exemple étasunien, avoir porter Macron au pouvoir et protéger des personnages peu glorieux comme Benalla.

Maintenant que vous avez compris le concept d’État profond voyons maintenant de plus près la lutte entre l’État profond et Trump, dont un des points du programme était de « nettoyer le marais », c’est-à-dire reprendre le pouvoir dont l’État profond s’était emparé. Comme nous le savons déjà, il a perdu cette bataille inégale.

NdR71 : sur ce dernier point, nous ajouterons que cela n’a de fait jamais été son intention puisque Trump est un pur produit de l’état profond et de la finance mafieuse par définition, une marionnette mise en place pour accomplir une tache transitionnelle de division avant la poussée finale oligarchique vers le Nouvel Ordre Mondial / Great Reset ou quoi qu’il l’appelle la semaine prochaine…

En juin 2010, nous avions publié cet essai « Que faire ? La marche vers la tyrannie globale ». Il fut mis sous format PDF en 2017 par Jo, il est toujours d’une actualité brûlante ce qui est bien triste, puisque cela signifie que 12 ans plus tard, rien n’a changé, bien au contraire… Il est une lecture parfaitement complémentaire de ce qui est proposé ci-dessus.

