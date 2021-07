Pandémie bidon… Tests bidons… Piqouzes bidons (mais mortifères)… Va t’on vers une vraie-fausse / fausse-vraie cyberattaque sauce Schwab / FEM en juillet ?…

Allons nous vers une cyber-attaque cet été quand le virus sera mort et qu’il n’y aura plus de grippe à faire passer pour la covid, pour empêcher l’arnaque de se dévoiler, d’empêcher les gens de voir les morts causés par les faux vaccins sur les réseaux sociaux, et imposer la piqouze par la force en empêchant les gens de se communiquer entre eux et se rassembler via internet pour la riposte mondiale contre les élites ?

Anonyme

2 juillet 2021

» ce que l’on sait de Petrxrap virus qui se sévit depuis le 27 juin 2021

L’entreprise de cybersécurité russe, Kaspersky Labs, a révélé qu’il s’agissait d’un nouveau ransomware, qui n’a jamais été vu jusqu’ici.

Le virus utilisé intégrerait un code connu sous le nom d’Eternal Blue. Plusieurs spécialistes de cybersécurité pensent qu’il pourrait avoir été dérobé à la NSA, l’agence américaine de sécurité nationale. » (ouais comme d’hab, le NSA est toujours innocent…)

dans cet article, Microsoft fait croire qu’il est l’une des premières victimes, or il y a de fortes chances que ce soit eux mêmes à l’origine, vu que Microsoft est partenaire de la NSA, ils se sont sans doute entrainé sur leur propre entreprise avant de l’appliquer à grande échelle

voir sur les pays, villes et entreprises touchés par le virus Petrxrap ici

https://www.lci.fr/international/cyberattaque-mondiale-ce-que-l-on-sait-de-petrwrap-virus-qui-se-sevit-depuis-mardi-27-juin-2056904.html

En ce moment c’est l’été, il n’y a plus de grippe que l’élite pourrait faussement faire passer pour le covid.

Les gens se réveillent et constatent la fausse pandémie plus clairement, d’autant plus que les décès causés par les faux vaccins s’accumulent sur internet et les réseaux sociaux.

Or le Nouvel Ordre Mondial veut piqouzer 80% de la population mondiale cet été, en piqouzant 80% de la population dans chaque pays https://www.ladepeche.fr/2021/05/26/covid-19-faut-il-rendre-la-vaccination-obligatoire-9567669.php . Pour cela, ils doivent agir, avant que la population réveillée ait le temps de se rassembler, et de contre attaquer pour sa liberté.

« Le Centre pour la sécurité sanitaire de Johns Hopkins, en partenariat avec le Forum économique mondial et la Fondation Bill et Melinda Gates, a organisé l’événement 201, un exercice de pandémie de haut niveau, le 18 octobre 2019, à New York (NY). »

Source officielle https://centerforhealthsecurity.org/event201/

Donc l’institut Hopkins, le forum économique mondial de Klaus Schwab, et la fondation Bill et Melinda Gates ont fait leur simulation de fausse pandémie le 18 octobre 2019

Klaus Schwab du forum Economique Mondial rêve de mettre des puces dans votre cerveau, veut imposer le passeport zanitaire de la piqouze, et vous que vous n’ayez rien

https://fr.wikipedia.org/wiki/Klaus_Schwab

https://leblogalupus.com/2020/12/10/grand-reset-vous-ne-possederez-rien-et-vous-serez-heureux-le-grand-reset-et-les-plans-pour-une-guerre-mondiale-contre-lepargne/ )

Durant la simulation, ils ont discuté comment faire la censure de ceux qui disaient le contraire d’eux, comment créer des chômages massifs grâce aux confinements, etc… voir plus ici

https://www.rethinkingthedollar.com/prepping-for-a-cyber-pandemic-cyber-polygon-2021-to-stage-supply-chain-attack-simulation/

un document de 2018 de l’institut John Hopkins, de « auto-spreading vaccines », ce qu’on peut traduire par vaccins auto-diffusants.

Le document original en question faire part de la mise au point de cette sorte de « vaccins », qui permettent d’infecter un « non-vacciné » par simple contact avec un « vacciné ».

https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/infoenquestions47:a

l’institut Hopkins et l’OMS de Bill Gates prédisait une fausse pandémie dès 2018

https://www.lemonde.fr/blog/fredericjoignot/2020/04/07/nous-savions-en-2018-le-john-hopkins-center-et-loms-alertaient-sur-une-possible-maladie-x-ou-un-risque-biologique-catastrophique-global/

Bill Gates prédisait une fausse pandémie en 2018

https://www.cnbc.com/2020/01/27/bill-gates-in-2018-world-needs-to-prepare-for-pandemics-just-like-war.html

l’institut Hopkins fait le traçage des faux positifs du covid à travers la planète

htps://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-qu-y-a-t-il-derriere-l-universite-johns-hopkins-experte-en-tracage-des-patients_AN-202003260160.html

Parce que la population mondiale est maintenant réveillée et refuse en masse les faux vaccins mortifères, l’institut Hopkins a préparé en avril 2021 des tests PCR qui peuvent vous inoculer le vaccin à travers le nez à votre insu

https://tapnewswire.com/2021/04/johns-hopkins-university-confirms-you-can-be-vaccinated-with-a-pcr-test-even-without-knowing/

https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/un-vaccin-nasal-contre-le-covid-19-en-cours-d-elaboration-a-tours-1619025580

le labo Pasteur qui fait les faux test PCR positifs en profitera pour faire ses faux vaccins nasaux

https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=covid-19-est-vaccin-voie-nasale-linstitut-pasteur

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/madagascar/coronavirus-polemique-a-madagascar-sur-un-diagnostic-de-faux-positifs-au-virus_3969991.html

Un docteur en Israel dit qu’ils sont déjà en train de vacciner les gens à travers les tests PCR

https://odysee.com/@decentraleyes:2/Red-Alert!-Cows-Are-Vaccinated-With-a-Swab-in-the-Nose-%E2%80%93-Dr.:d

l’ARN de Pfizer et Moderna est englobé dans des nanoparticules avec Polyéthylène glycol

https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/covid-19-les-vaccins-peuvent-ils-modifier-ladn

(« selon l’ancien directeur de recherche de Pfizer, 70 % des personnes développent des anticorps contre cette substance Polyéthylène glycol — cela signifie que de nombreuses personnes peuvent, suite à cette vaccination, développer des réactions allergiques mortelles. »

https://resistance71.wordpress.com/2020/12/08/lancien-directeur-de-la-recherche-en-pneumologie-du-labo-pfizer-demande-un-arret-immediat-des-etudes-sur-le-vaccin-pour-raison-de-securite-sait-il-quelque-chose-quon-ne-dit-pas/)

or

« Les chercheurs synthétisent des protéines de virus et les stockent dans des nanoparticules, qui sont délivrées plus efficacement en se fixant sur la muqueuse nasale. »

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/le-vaccin-anti-covid-par-voie-nasale-teste-par-biomap-1311266

ainsi une étude scientifique a déjà montré qu’ils ont mis des nanoparticules sur les écouvillons de tests PCR

https://tsg-referendum.ch/fr/le-test-pcr-covid-19-une-dose-de-nanoparticules-pour-votre-cerveau/

Tous les faux vaccins à base de gènes peuvent provoquer des troubles de la coagulation sanguine et de la coagulation

https://resistance71.wordpress.com/2021/05/28/lex-vp-de-pfizer-michael-yeadon-garantit-des-effets-indesirables-graves-et-de-nombreuses-morts-via-les-injection-arnm/

Ainsi vous mourrez suite au test PCR, ils diront que c’est le variant et pas le vaccin, en cachant le fait que vous avez été vacciné, et feront ainsi faussement croire à une pandémie plus pire, alors que ce ne sera rien d’autre qu’un meurtre massif par inoculation de poison par le nez

et ils vous forceront les tests PCR dans les lieux de quarantaine qu’ils choisisent eux mêmes pour mieux vous forcer la piqouze

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4105_projet-loi#D_Article_4

fausse pandémie

– tests bidons trafiqués

(les médecins français gagnent une prime pour chaque cas faux positif ainsi que la découverte des contacts de contacts de faux positif

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vrai-ou-fake-covid-19-un-medecin-gagne-t-il-de-l-argent-en-declarant-qu-un-patient-a-ete-teste-positif-comme-le-dit-christian-perronne_4144267.html https://www.ameli.fr/medecin/actualites/les-medecins-au-coeur-du-circuit-de-contact-tracing-des-patients-covid-19 ils peuvent donc devenir millionaires grâce aux faux positifs partout, le retrotracing de 10 jours va bien remplir la cagnotte pour acheter une villa en Côte d’Azur… )

https://resistance71.wordpress.com/2021/06/21/dictature-sanitaire-en-marche-non-au-tracage-aux-injections-geniques-et-aux-centres-de-retention-pseudo-sanitaires-il-suffit-de-dire-non-ensemble/

– mise en quarantaine des gens faux positifs en les privant d’eau et de nourriture (preuve que le vrai but c’est la dépopulation car si c’était des vrais malades on ne les priverait de rien)

les lieux de quarantaine où les gens sont privés de boire et de nourriture de qualité comme les Ehpad, où les vieux sont privés de boire et de manger, résultat, dans un Ehpad d’ontario, les vieux ne sont mêmes pas morts du covid mais de déshydratation (manque d’eau)

https://www.cielvoile.fr/2021/05/canada-des-residents-de-maisons-de-retraites-morts-de-deshydratation-pas-du-covid-en-ontario.html

« dans les hôtels de quarantaine, Il nous faut plusieurs heures – six ou sept heures – avant d’avoir quelque chose à manger ou à boire. » (donc vous crevez de soif? Attendez 6H d’attente, sauf si vous crevez de déshydratation d’ici là…)

https://www.euronews.com/2020/02/25/covid-19-spanish-hotel-on-lockdown-as-virus-confirmed

Une femme en quarantaine forcée se plaint de l’absence de nourriture

on lui prélève de force de l’argent pour la loger de force dans un lieu de quarantaine sans nourriture

https://thepostmillennial.com/watch-footage-shows-long-waits-no-food-at-trudeau-covid-quarantine-camps/

http://stoplinky28.blogg.org/pass-sanitaire-on-nous-met-dans-un-enclos-numerique-a207692446

-avortement voté jusqu’à 9 mois pour les femmes enceintes en juin 2020

htps://www.lefigaro.fr/vox/societe/img-jusqu-au-9e-mois-pour-detresse-psychosociale-le-danger-d-un-motif-imprecis-20200812

si c’était une vraie pandémie, ils n’auraient pas besoin d’avorter les femmes, le virus ferait le boulot tout seul

on peut se demander comment des mères positives au covid peuvent donner donner à des bébés en excellente santé? Si cela attaque les poumons, comme le bébé a pu développer des poumons dans son ventre?

Après tout le bébé dans son ventre n’a aucun système immunitaire pour se défendre

donc comment expliquer que les mères positives au covid puissent donner naissance à des bébés en excellente santé ?

N’est-ce pas la preuve que le test est bidon et que c’est une excuse pour arracher les bébés à leurs mères?

https://indianexpress.com/article/cities/chandigarh/covid-positive-woman-delivers-healthy-baby-6552509/

La grande supercherie des tests PCR, 90% des cas positifs ne sont pas malades ni contagieux

http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/la-grande-supercherie-des-tests-pcr

-une loi pour autoriser le glyphosate de Monsanto (or les pesticides abiment les poumons)

htps://www.ouest-france.fr/environnement/glyphosate/glyphosate-l-assemblee-refuse-d-inscrire-l-interdiction-de-l-herbicide-dans-la-loi-5789451

les hôpitaux reçoivent du fric pour mettre des cas covid ou morts covid partout

la CDC admet que des morts d’une autre cause que le coronavirus ont été classés coronavirus pour augmenter les chiffres

https://canadafreepress.com/article/the-cdc-confesses-to-lying-about-covid-19-death-numbers

un hôpital admet qu’un mort a été faussement classé ayant eu le coronavirus alors qu’il ne l’a jamais eu et est mort d’une autre cause

https://www.camer.be/79580/11:1/cameroun-un-deces-faussement-attribue-au-covid-19-a-douala-cameroon.html

après accusation, un docteur s’excuse pour avoir utilisé un test covid bidon qui a donné un faux positif au patient

https://www.cbc.ca/news/canada/north/covid-19-nunavut-false-positive-1.5554545

Man received false positive from Rite Aid COVID-19 test

https://youtu.be/fNH59PvUY8c

un laboratoire fait un test faussement positif sur un client

https://eu.usatoday.com/story/opinion/voices/2020/07/01/coronavirus-testing-false-positive-negative-covid-19-column/3278625001/

le président de Tanzanie montre l’arnaque des faux tests positifs

https://www.npr.org/2020/05/11/854115407/tanzanias-president-blames-fake-positive-tests-in-the-spike-in-coronavirus-cases

Un docteur avoue que les mourants sont diagnostiqués coronavirus sans même faire de tests pour faire exprès de faire croire qu’ils sont morts avec le coronavirus https://youtu.be/_ecceh_AYGs

http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/08/30/38505818.html

On sait que la protéine Spike ressemble à la protéine virale Syncytine présente naturellement dans le corps humain (l’ADN humain est composé de 8% de virus) et indispensable pour le fonctionnement de la reproduction humaine

https://resistance71.wordpress.com/2020/12/12/vaccin-cov19-et-sterilisation-des-populations-des-elements-plus-que-troublants/

par conséquent le gène de la protéine spike ressemble aussi à la protéine virale syncytine

or le test PCR est chargé de détecter le gène de la protéine spike, mais il peut se tromper et détecter le gène de la syncytine 1 à la place en faisant l’amplification maximale

https://www.quora.com/Why-cant-the-PCR-test-detect-the-spike-protein-since-its-part-of-the-virus-What-parts-of-the-virus-does-the-PCR-test-look-for?share=1

par conséquent, on a un lanceur d’alerte qui dit que le test PCR peut donner des faux positifs à tous en se basant sur une séquence du chromosome 8 du corps humain

https://www.finalscape.com/covid-19-des-tests-pcr-completement-bidons-completely-false-tests/

– mise au chômage grâce au quarantaine, donc créer des morts grâce à la famine

– interdire le soin dans les hôpitaux à ceux qui refusent le test bidon PCR qui peut provoquer la méningite et des dommages au crane (une partie du crane est au fond de la fosse nasale, c’est la lame criblé d’où passent les nerfs olfactifs) https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/04/10/tests-covid-des-lesions-peuvent-etre-a-lorigine-de-meningites-academie-de-medecine/ et couper les nerfs olfactifs au fond de la fosse nasale s’il est mal manipulé ce qui provoque des saignements de nez abondants

https://inshorts.com/en/news/baby-dies-after-nose-bleed-following-covid19-swab-test-mother-files-complaint-1598609886138

une américaine a eu une fuite de son liquide rachidien à cause d’un écouvillon PCR

https://www.lci.fr/sante/un-test-pcr-provoque-une-fuite-de-liquide-cephalo-rachidien-chez-une-americaine-2166157.html

les tests PCR peuvent donc tuer, et ils le mettront sur le compte du covid

preuve que les tests PCR ont des morgellons, des nanoparticules nocives pour la santé

voir les liens sur l’article https://resistance71.wordpress.com/2021/06/21/dictature-sanitaire-en-marche-non-au-tracage-aux-injections-geniques-et-aux-centres-de-retention-pseudo-sanitaires-il-suffit-de-dire-non-ensemble/

https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/FDDLP-entrevue01:7

https://odysee.com/@YellowFlagsInfos:e/DOCUMENTAIRE-D’ERIC-DAOUST:4

des médecins attestent que les tests PCR actuels sont 100% faux!

https://odysee.com/@LifeMoneyTech:5/Another-biggest-proof-Doctors-Explain-the-COVID-19-Models-Are-False-COVID-Tests-Are-Falsely-Calibrated-PLANDEMIC:7

La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf

BBC Undercover Reporter EXPOSES The PCR TEST FRAUD.

contamination possible à l’intérieur des entrepots où sont posés les écouvillons PCR après les prélèvements

https://odysee.com/@Truthspreader:3/Alright-Then,-…—Look-At-The-Clouds—THIS-IS-FAIR-USE-UNDER-COPYRIGHT-RIGHT-LAW:3

une association québécoise a déjà commencé son procès contre le test PCR

https://www.cielvoile.fr/2021/06/debriefing-avec-l-avocat-quebecois-me-dominic-desjarlais.html

un tribunal portugais a déjà invalidé les tests PCR

https://cv19.fr/2020/11/21/un-tribunal-portugais-juge-que-les-tests-pcr-sont-peu-fiables-et-contraires-a-la-loi-pour-mettre-les-personnes-en-quarantaine/

https://resistance71.wordpress.com/2021/06/21/dictature-sanitaire-en-marche-non-au-tracage-aux-injections-geniques-et-aux-centres-de-retention-pseudo-sanitaires-il-suffit-de-dire-non-ensemble/

Citation du Docteur Pascal Sacré:

« En France, Le Centre National de Référence (CNR), la Société Française de Microbiologie (SFM) continuent de pousser les Ct à 37 et ne recommandent aux laboratoires de ne plus utiliser qu’un seul gène du virus comme amorce.

Je rappelle qu’à partir de Ct 32, il devient très difficile de cultiver le virus ou d’en extraire une séquence complète, »

le Centre National de Référence en France n’évalue que la sensibilité des kits réactifs mis sur le marché, non la spécificité : des doutes sérieux persistent sur la possibilité de réactivité croisée avec d’autres virus que le SRAS-CoV-2, comme les autres coronavirus bénins du rhume.(donc les tests ne font aucune différence entre les virus grippaux de la famille coronavirus dont certains sont tout à fait bénins)

au-delà de Ct 30, le test RT-PCR positif ne veut rien dire.

Arrêtons cette débauche de tests RT-PCR aux Ct trop élevés

https://resistance71.wordpress.com/2020/10/16/voix-de-la-raison-cov19-et-tests-rt-pcr-comprendre-le-comment-de-lenfumage-general-permettant-de-maintenir-un-etat-de-terreur-accepte-du-plus-grand-nombre-et-de-dire-non-a-la-dictature-sanitair/

Avocat Fuellmich: « Notons également que cette affirmation selon laquelle il existerait des infections sans symptômes dites « asymptomatiques » est une thèse que Monsieur Drosten a également soutenue.

Or, comme l’a montré récemment une étude menée auprès de 10 millions de participants à Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière, il n’existe aucune infection asymptomatique.

Donc résumons : Ces deux affirmations fausses – l’affirmation selon laquelle il existe des infections asymptomatiques et l’affirmation selon laquelle le test PCR de Drosten peut détecter les infections – proviennent toutes deux de Drosten lui-même.

Il les a publiées au début de l’année 2020 dans deux documents qui ne répondent même pas aux normes scientifiques reconnues.

D’ailleurs, au sujet de ces tests PCR, 22 scientifiques de renommée internationale se sont accordés pour le faire savoir dans leur soi-disant retraction paper « document de rétractation ».

Monsieur Drosten, outre de graves conflits d’intérêts financiers, a un tout autre problème de crédibilité. En effet, des doutes planent sur sa thèse de doctorat, et s’il a en fait le droit de porter ce titre de docteur. À ce sujet, une action en justice est en cours. »

https://textup.fr/553088Vs

Maintenant on comprend pourquoi les fabricants de tests PCR ont l’immunité juridique

https://www.phe.gov/emergency/events/COVID19/COVIDvaccinators/Pages/PREP-Act-Immunity-from-Liability-for-COVID-19-Vaccinators.aspx

Fauci l’avoue, les asymptomatiques ne donnent pas de virus

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/4012/96d32b61989679965ed33eee9c2705c69812c028/b1fd72

https://odysee.com/@Abracadabra:3/En-aucun-cas-une-e%CC%81pide%CC%81mie-ne-peut-e%CC%82tre-provoque%CC%81e-par-une-personne-asymptomatique:a

Une étude de Wuhan sur 10 millions de personnes asymptomatiques prouve qu’ils ne donnent pas de virus

https://www.presseteam-austria.at/fr/Une-%C3%A9tude-prouve-que-la-quarantaine-asymptomatique-non-contagieuse-n%27est-pas-tenable/

le but du pass sanitaire biométrique: mettre les faux positifs dans la liste des terroristes avec leur empreintes biométriques et ADN (collectés via les tests PCR bidons), au royaume uni, ils le font déjà

https://www.intellihub.com/uk-government-to-retain-fingerprints-and-dna-profiles-of-covid-19-infectees-under-national-security/

et ensuite visualiser plus facilement ceux qui refusent la piqouze et les ficher comme terroristes, Klaus Schwab qui impose le pass zanitaire a dit que ceux qui refusaient la piqouze seraient classés comme terroristes

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/04/10/klaus-schwab-les-personnes-non-vaccinees-sont-une-menace-pour-lhumanite/

http://stoplinkyvarest.canalblog.com/archives/2020/09/14/38533480.html

» ce que l’on sait de Petrxrap virus qui se sévit depuis le 27 juin 2021

L’entreprise de cybersécurité russe, Kaspersky Labs, a révélé qu’il s’agissait d’un nouveau ransomware, qui n’a jamais été vu jusqu’ici.

Le virus utilisé intégrerait un code connu sous le nom d’Eternal Blue. Plusieurs spécialistes de cybersécurité pensent qu’il pourrait avoir été dérobé à la NSA, l’agence américaine de sécurité nationale. » (ouais comme d’hab, le NSA est toujours innocent…)

dans cet article, Microsoft fait croire qu’il est l’une des premières victimes, or il y a de fortes chances que ce soit eux mêmes à l’origine, vu que Microsoft est partenaire de la NSA, ils se sont sans doute entrainé sur leur propre entreprise avant de l’appliquer à grande échelle

voir sur les pays, villes et entreprises touchés par le virus Petrxrap ici

https://www.lci.fr/international/cyberattaque-mondiale-ce-que-l-on-sait-de-petrwrap-virus-qui-se-sevit-depuis-mardi-27-juin-2056904.html

Si les élites veulent imposer leur génocide la piqouze, ils n’ont pas d’autre choix que de faire une cyberattaque mondiale cet été, car l’été il n’y a aucun virus qui traine, , afin d’empêcher les gens de se rassembler et de résister, après qu’ils voient qu’il n’y a pas de virus cet été, afin d’accomplir leur plan de piqouzer 80% de la population mondiale cet été 2021

Si c’est le cas, alors la soit disant simulation cyberattaque mondiale de Klaus Schwab ou les attaques de virus en cours utilisant le code de virus de la NSA ne serait évidemment pas une véritable simulation mais une vraie cyberattaque secrètement mené par le couple NSA/Microsoft de Bill Gates pour imposer la piqouze au monde entier en empêchant les gens de se réunir et s’informer via internet, ou de couper les approvisionnements pour mettre les populations à genoux car sans électricité, pas de transport de nourriture dans les magasins, boite de conserve uniquement disponible sur ticket de rationnement, qui sera donné qu’à ceux qui acceptent la piqouze, comme par hasard, le 24 juin 2021, la sécu a déjà contacté les centres de distribution alimentaire pour qu’ils puissent faire la campagne de la piqouze à leurs pauvres, et a organisé le fichage des non vaccinés dès cette semaine, et le nouvel ordre mondial invente une nouvelle vague pour imposer la piqouze de Bill Gates mortifère

https://actu.orange.fr/france/le-ralentissement-de-la-campagne-de-vaccination-inquiete-le-gouvernement-et-laisse-presager-une-quatrieme-vague-magic-CNT000001C6u53.html

ils veulent accélérer leur programme de piqouze, vu qu’ils veulent injecter 70% des français adultes pour fin juillet

https://www.la-croix.com/Monde/70-dadultes-vaccines-Europe-dici-juillet-est-realisable-2021-04-24-1201152508

les preuves de danger de la piqouze mortifère

https://resistance71.wordpress.com/2021/06/21/dictature-sanitaire-en-marche-non-au-tracage-aux-injections-geniques-et-aux-centres-de-retention-pseudo-sanitaires-il-suffit-de-dire-non-ensemble/

» ce que l’on sait de Petrxrap virus qui se sévit depuis le 27 juin 2021

L’entreprise de cybersécurité russe, Kaspersky Labs, a révélé qu’il s’agissait d’un nouveau ransomware, qui n’a jamais été vu jusqu’ici.

Le virus utilisé intégrerait un code connu sous le nom d’Eternal Blue. Plusieurs spécialistes de cybersécurité pensent qu’il pourrait avoir été dérobé à la NSA, l’agence américaine de sécurité nationale. » (ouais comme d’hab, le NSA est toujours innocent…)

dans cet article, Microsoft fait croire qu’il est l’une des premières victimes, or il y a de fortes chances que ce soit eux mêmes à l’origine, vu que Microsoft est partenaire de la NSA, ils se sont sans doute entrainé sur leur entreprise avant de l’appliquer à grande échelle

voir sur les pays, villes et entreprises touchés par le virus ici

htps://www.lci.fr/international/cyberattaque-mondiale-ce-que-l-on-sait-de-petrwrap-virus-qui-se-sevit-depuis-mardi-27-juin-2056904.html

et en mai 2021, ils prévoyaient déjà des cyber attaques comme par hasard:

« Face à cette menace d’une paralysie totale des paiements par carte en Occident, les banques centrales réagissent comme elles peuvent. Elles s’appuyent aujourd’hui largement sur le forum de Davos pour préparer leur riposte. Ce forum réfléchit à la meilleure façon de contrer les risques à travers l’exercice Cyberpolygon.

Nul ne sait ce qui sortira de cet exercice, mais une chose est sûre : les élites mondiales ne seront pas prises au dépourvu dans l’hypothèse où ce simple exercice préfigurerait un véritable virus mettant en danger les paiements mondiaux. C’en serait fini, au moins pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, des cartes Visa ou Mastercard. »

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/03/great-reset-cette-cyberattaque-mondiale-et-destructrice-que-le-forum-de-davos-anticipe/

on sait que le code du virus du 27 juin 2021 qui attaque le monde et n’est toujours pas contrôlé vient de la NSA

on sait que Mastercard et Visa sont contrôlés par la NSA par espionnage donc piratage

https://www.01net.com/actualites/la-nsa-espionne-aussi-les-reseaux-visa-et-mastercard-603118.html

on sait que Microsoft et la NSA sont partenaires

https://www.blog-nouvelles-technologies.fr/171242/microsoft-corrige-vulnerabilite-securite-nsa-sous-windows-10/

donc c’est sans doute Microsoft et la NSA en ce moment qui piratent le monde entier et qui accomplissent sans doute le plan de cyber attaque mondiale de Klaus Schwab forum économique mondiale qui recrutait des hackers sur son site weforum depuis des mois et qui prétendait vouloir faire une simulation de cyberattaque mondiale pour le 9 juillet 2021 ici

https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon

, et faut dire que le plan de Bill Gates de Microsoft c’est d’imposer la piqouze, et couper internet et la nourriture aux gens, c’est un bon moyen pour à la fois créer des morts de la famine, et à la fois empêcher les gens de s’alerter des victimes de la piqouze, et de venir en aide à ceux qui sont raflés pour la piqouze forcé

et le meilleur moyen d’imposer la fin du cash en supprimant les cartes bancaires, et la remplaçant par la monnaie numérique de l’application biométrique au doigt et à la rétine dans le smartphone (pass électronique) qui sera plus tard fusionné avec le pass sanitaire pour faire le chantage de la piqouze et de couper le fric à ceux qui refusent la piqouze.

-vidéo Klaus Schwab du WE (Word Economic Forum) parle d’une cyberpandémie (cyber attaque mondiale)

https://youtu.be/B09-z5G3JAw (vidéo à enregistrer avant censure)

-sous prétexte de vérifier les failles de sécurité, Klaus Schwab va faire une simulation de cyber attaque mondiale le 9 juillet 2021

source site officiel https://cyberpolygon.com/

-et Klaus Schwab recrute des hackers pour sa simulation de cyber attaque mondiale du 9 juillet 2021 ici

https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon

‘Le Polygone Cyber en 2021

Au cours de l’exercice technique, les participants affineront leurs compétences pratiques en atténuant une attaque ciblée de la chaîne d’approvisionnement sur un écosystème d’entreprise en temps réel.

L’événement se déroulera en ligne le 9 juillet 2021. Les candidatures des organisations souhaitant participer à la formation sont ouvertes. Plus de détails sur le site officiel. »

il y a même l’email de forum économique mondiale sur le lien »

https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon

et ces gu gus s’entrainnent déjà sur certaines villes

-Liège : une cyberattaque paralyse les services, les citoyens sont désemparés

Tous les services administratifs de la ville de Liège sont à l’arrêt forcé. La deuxième ville wallonne fait l’objet d’une cyberattaque de grande ampleur. Les systèmes de sécurité n’ont rien pu y faire.

https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_liege-une-cyberattaque-paralyse-les-services-les-citoyens-sont-desempares?id=10789054&utm_source=rtbfinfo&utm_campaign=social_share&utm_medium=twitter_share

–Cyber-Attaque sur un Oléoduc aux Etats-Unis !

https://odysee.com/@Tony:44/cyber-attaque-sur-un-ol%C3%A9oduc-aux-etats:c?

-Selon les experts , la nouvelle cyberattaque de mardi 27 juin

pourrait être plus importante en raison d’un logiciel plus complexe.

htps://www.lci.fr/international/cyberattaque-mondiale-ce-que-l-on-sait-de-petrwrap-virus-qui-se-sevit-depuis-mardi-27-juin-2056904.html

–Cyberattaque mondiale : ce que l’on sait de « Petrwrap », ce virus qui sévit depuis mardi 27 juin 2021

SÉCURITÉ – Mardi, les premiers signaux d’une cyberattaque d’ampleur mondiale ont été donnés en Ukraine et en Russie. Plusieurs pays d’Europe occidentale ont été touchés. Que s’est-il passé ? Qui a été affecté ? LCI fait le point.

Une nouvelle cyberattaque d’ampleur mondiale a visé mardi plusieurs grandes entreprises et institutions publiques dans plusieurs pays, notamment européens. A l’instar du rançongiciel (ransomware) Wannacry, qui avait notamment touché le système de santé britannique au mois de mai, de nombreuses entreprises ont été victimes d’une nouvelle tentative de rançon. En France, plusieurs grands groupes ont été particulièrement affectés.

Que s’est-il passé ?

Une cyberattaque du nom de « Petrwrap » s’est répandue mardi en Europe occidentale et a également touché les États-Unis.

Les premières alertes ont été lancées par l’Ukraine et la Russie mardi en fin de journée. À Kiev, les écrans de l’aéroport affichaient un message inquiétant : une demande de rançon numérique. D’autres institutions publiques, y compris le réseau informatique du gouvernement, ont été touchées. À Tchernobyl, certains contrôles de radiation ont dû être effectués manuellement. Selon Mounir Mahjoubi, secrétaire d’État au numérique, cette attaque est d’une ampleur « sans précédent ». La France, le Danemark, le Royaume-Uni, la Norvège, et les Pays-Bas ont également été affectés.

Lire aussi

Quelle est la nature de cette attaque ?

Cette cyberattaque a été rendue possible grâce à un « rançongiciel », également appelé « ransomware ». Selon les informations de plusieurs médias, un logiciel malveillant a pris le contrôle des ordinateurs de plusieurs grandes entreprises afin d’exiger une rançon pour débloquer leurs données personnelles.

Ces dispositifs infectent aussi bien les PC que les smartphones et les tablettes, et peuvent toucher les particuliers, les institutions publiques, ainsi que les sociétés privées.

L’entreprise de cybersécurité russe, Kaspersky Labs, a révélé qu’il s’agissait d’un nouveau ransomware, qui n’a jamais été vu jusqu’ici.

Le virus utilisé intégrerait un code connu sous le nom d’Eternal Blue. Plusieurs spécialistes de cybersécurité pensent qu’il pourrait avoir été dérobé à la NSA, l’agence américaine de sécurité nationale.

Selon Microsoft, ce virus pourrait se propager en exploitant une faille qui a déjà fait l’objet d’un correctif lors d’une mise à jour de sécurité proposée en mars dernier. L’entreprise a affirmé qu’elle enquêtait toujours afin de pouvoir prendre les mesures appropriées. Plusieurs experts informatiques affirment par ailleurs que le logiciel de comptabilité ukrainien MeDoc aurait servi de vecteur au ransomware à la suite d’un piratage lors d’une mise à jour dont la signature n’a pas été vérifiée. Plusieurs entreprises européennes touchées utilisaient ce logiciel de comptabilité, dont le transporteur danois Maersk.

Lire aussi

Quelles conséquences en France ?

Plusieurs grandes entreprises comme Auchan, la SNCF ou encore Saint-Gobain ont été touchées par cette cyberattaque.

Le distributeur français a assuré que les systèmes informatiques qui avaient été infectés avaient été isolés, permettant de contenir le problème.

Dans une des sociétés du groupe Saint-Gobain, on parlait néanmoins d’ « énorme crise ». En Picardie, un des sites a vu s’afficher un message sur ses écrans d’ordinateur demandant 300 dollars afin de récupérer ses données. La plupart des collaborateurs ont été invités à rentrer chez eux, et une partie des salariés a été mise en RTT pour la journée de mercredi. Un des cadres de l’entreprise a affirmé auprès de l’AFP que la direction était très inquiète. « Nous n’avons plus accès à l’approvisionnement, aux livraisons, aux tarifs », a-t-il affirmé. Une intervention sur plusieurs centaines d’ordinateurs sera sans doute nécessaire pour rétablir complètement le système.

Le parquet de Paris a décidé de l’ouverture d’une enquête pour « accès, maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données (STAD), introduction frauduleuse de données dans un STAD, entrave au fonctionnement d’un STAD, extorsion et tentative d’extorsion ». L’investigation a été confiée aux policiers de l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC).

En mai dernier, le rançongiciel WannaCry avait infecté quelque 300 000 ordinateurs dans 150 pays. Le système de santé publique britannique, le National Health Service, avait particulièrement été touché, ainsi que le constructeur français Renault. Finalement, c’est un jeune Britannique de 22 ans, passionné d’informatique qui avait réussi à tuer le virus en achetant pour 12 euros le nom de domaine auquel WannaCry tentait sans succès de se connecter. Selon les experts cependant, la nouvelle cyberattaque de mardi 27 juin

pourrait être plus importante en raison d’un logiciel plus complexe.

https://www.lci.fr/international/cyberattaque-mondiale-ce-que-l-on-sait-de-petrwrap-virus-qui-se-sevit-depuis-mardi-27-juin-2056904.html

La cyberattaque du mardi 27 juin a bloqué des terminaux informatiques dans le monde entier. Ce « rançongiciel » (ramsonware en anglais), exige le versement d’une rançon en échange du débloquage des ordinateurs.

Les ransomwares sont des virus qui se déploient par le biais d’un logiciel malveillant, installé à l’insu de l’utilisateur. Ce virus chiffre les données de l’ordinateur et bloque l’accès à des fichiers. Il demande ensuite à sa victime de payer pour rendre les données à nouveau lisibles ou débloquer certaines fonctionnalités de l’ordinateur.

L’entreprise de construction Saint-Gobain a été une des premières entreprises françaises à annoncer avoir été touchée par le virus. « C’est arrivé entre midi et deux, a détaillé à l’AFP un chef de service travaillant dans une société du groupe, et qui a requis l’anonymat. Certains de mes collègues ont vu s’afficher des choses étranges, puis l’écran noir et le message nous demandant 300 dollars pour récupérer nos données. » Le message était en anglais.

Aussi concerné par ce virus, la SNCF, qui a affirmé que la menace était « contenue » mardi soir

Aux Pays-Bas, le port de Rotterdam s’est aussi annoncé comme victime d’une attaque. La Pologne et l’Italie ont également été touchés dans une moindre mesure, selon Costin Raiu, chercheur au laboratoire russe de sécurité informatique Kaspersky.

voir plus sur les entreprises touchés ici

https://www.francetvinfo.fr/internet/securite-sur-internet/cyberattaques/cyberattaque-mondiale-quels-sont-les-pays-touches_2257993.html

-Australie victime d’une cyberattaque mondiale

htps://www.lepoint.fr/monde/l-australie-victime-d-une-vaste-cyberattaque-19-06-2020-2380746_24.php

« Un médecin vient de me faire parvenir le plan de rockefeller… Privation de gaz, nourriture…. Ca correspond à ce que Macron met en place »

https://magazinelavoixdedieu.wordpress.com/2020/11/06/un-medecin-vient-de-me-faire-parvenir-le-plan-de-rockefeller/

=== Cyber Polygon ===

… Mais avant le déploiement à découvert de l’Agenda 21,

les prédateurs ont prévu ça, très bien résumé par le résistant Harry Vox : il décrypte au pas de charge la simulation Cyber Polygon à venir le 9 juillet et je recommande de regarder et transmettre, c’est très court et concis, mais COMPLET.

MAINTENANT OU JAMAIS : HARRY VOX RELANCE L’ALERTE

June 21st, 2021

https://odysee.com/@Pigeon_Pige-TouT_Traduction:6/MAINTENANT-OU-JAMAIS:f

résumé de la vidéo: Harry vox prédit

-coupure d’eau, électricité, internet, toute communication pendant des mois pour créer une vraie panique

– le but empêcher les gens de voir que des millions meurent suite à la fausse vaccination via internet ou téléphone

un internaute qui écoute une chaine privée, dit que les tickets de rationnements sont déjà prêts

citation « J’ai écouté J.J. Crèvecoeur ce matin. Concernant la pénurie alimentaire, il a reçu une info d’un membre de l’armée selon laquelle des « tickets de rationnement » seraient prêts. Alors faites vos stocks sans tarder. Le 9 juillet approche à grands pas…

Vous pouvez écouter sa CDL du jour sur sa chaîne privée. »

commentaire de l’internaute vu sur https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/06/27/matt-hancock-suite/

« Une cyberattaque mondiale qui bloquerait les échanges internationaux et mettrait en péril le système financier est-elle à craindre ? Klaus Schwab, fondateur du forum de Davos, en tout cas, y croit, et il n’est pas le seul. Cette crainte d’une attaque massive inspire les travaux du « cyberpolygon », qui doit simuler une attaque mondiale cet été. «

« Une cyberattaque mondiale à laquelle tout le monde s’attend. Selon toute vraisemblance, et après les multiples attaques dont plusieurs sites comme Microsoft ont fait l’objet, une cyber-attaque mondiale devrait faire mouche et mettre Internet hors de combat pour un temps relativement long. Si ce n’est en 2021, ce sera en 2022 ou en 2023. »

L’une des manifestations de cette attaque devrait se traduire par des ralentissements, voire des « neutralisations » des systèmes de paiement déployés par les banques. Des faillites devraient ou pourraient s’en suivre. Cette hypothèse est au coeur des travaux menés par de nombreuses banques centrales, dont la Réserve Fédérale américaine.

Autant dire que cette cyberattaque, peu prise au sérieux en Europe, est jugée essentielle dans l’ordre internationale. Elle est précédée par de nombreuses attaques de taille mondiale, dont celles visant Microsoft.

Une chose est sûre : personne ne pourra dire qu’il ne savait pas.

Cyberpolygon, l’exercice grandeur nature de Davos

Face à cette menace d’une paralysie totale des paiements par carte en Occident, les banques centrales réagissent comme elles peuvent. Elles s’appuyent aujourd’hui largement sur le forum de Davos pour préparer leur riposte. Ce forum réfléchit à la meilleure façon de contrer les risques à travers l’exercice Cyberpolygon.

Nul ne sait ce qui sortira de cet exercice, mais une chose est sûre : les élites mondiales ne seront pas prises au dépourvu dans l’hypothèse où ce simple exercice préfigurerait un véritable virus mettant en danger les paiements mondiaux. C’en serait fini, au moins pour plusieurs jours ou plusieurs semaines, des cartes Visa ou Mastercard.

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/03/great-reset-cette-cyberattaque-mondiale-et-destructrice-que-le-forum-de-davos-anticipe/

(commentaire: ils veulent remplacer les cartes bancaires par le passeport électronique pour mettre fin au cash et imposer la monnaie numérique, Thierry Breton de la commission européenne prépare ce passeport électronique biométrique (application biométrique passeport sur smartphone) depuis des mois

htps://www.lefigaro.fr/conjoncture/un-portefeuille-numerique-obeissant-au-doigt-et-a-l-oeil-dans-toute-l-europe-20210601

et sera fusionné par la suite au passeport sanitaire, comme cela ils pourront faire le chantage de couper le fric à ceux qui refusent la quarantaine, les tests PCR, les faux vaccins, le Sénat a déjà fait une loi pour couper à distance le fric et les titres de transports à ceux qui refusent la quarantaine basé sur leurs tests PCR bidons 100% faux https://www.nexus.fr/actualite/news/cartes-comptes-bloques/, et imposer la monnaie numérique sans possibilité de retrait du cash, est le meilleur moyen pour eux de faire le plus de pression et de dictature, on peut dire que ce sont eux qui sont le plus impatient de mettre fin aux cartes bancaires qui permettent le retrait du cash et empêchent le controle totale de la dictature zanitaire)

D’ici là on notera que l’exercice doit avoir lieu le 9 juillet 2021, et devrait permettre d’isoler les points faibles de la riposte occidentale à une éventuelle cyberattaque (venue de Chine, puisque telle est la tendance). »( commentaire: Klaus Schwab et ses copains hackers qu’il recrute sur Weforum vont faire eux mêmes cette cyber attaque mondiale et accuser la Chine pour se laver les mains)

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/05/03/great-reset-cette-cyberattaque-mondiale-et-destructrice-que-le-forum-de-davos-anticipe/

le but de ces cyber attaques c’est d’empêcher les gens de voir que les vaccinés meurent comme des mouches ( car avec internet coupé comment alerter ou s’informer?)

en effet, en même temps que la cyber attaque du 27 juin qui a touché Auchan, et d’autres entreprises de transport de marchandise comme la SNCF, on a également eu la news qu’ils s’apprêtent à ficher les non vaccinés.

Alors vont ils faire une cyberattaque pour que les magasins ne fonctionnent plus, les paiement par carte bancaire ne marchent plus ni la réception des salaires, pour que les français dépendent des tickets de rationnements? La Sécu qui distribue vaccins et tests bidons a déjà contacté les réseaux de distribution alimentaire:

Fichage de tous les non vaccinés en France dès la semaine prochaine

« En parallèle, les médecins libéraux recevront la semaine prochaine la liste de leurs patients non vaccinés »

https://actu.orange.fr/france/le-ralentissement-de-la-campagne-de-vaccination-inquiete-le-gouvernement-et-laisse-presager-une-quatrieme-vague-magic-CNT000001C6u53.html

les centres de distribution alimentaire vont proposer le vaccin à ceux qui viennent chercher leur nourriture:

« la Sécu va renforcer ses « partenariats » avec les associations de malades chroniques et les centres de distribution alimentaire » »

https://actu.orange.fr/france/le-ralentissement-de-la-campagne-de-vaccination-inquiete-le-gouvernement-et-laisse-presager-une-quatrieme-vague-magic-CNT000001C6u53.html

ils veulent accélérer leur programme de piqouze, vu qu’ils veulent injecter 70% des français adultes pour fin juillet

https://www.la-croix.com/Monde/70-dadultes-vaccines-Europe-dici-juillet-est-realisable-2021-04-24-1201152508

Ils veulent la piqouze à tout prix pour 90% de la population française et feront le chantage de la quarantaine à ceux qui refusent la vaccination https://www.lanceurdalerte.info/2021/05/23/vaccination-en-anneau-vaccine-ou-enferme/ . Ils leur donneront de faux positifs pour prolonger la quarantaine au maximum.

Et pour que la quarantaine soit impossible à vivre, ils dépriveront les gens d’eau et de nourriture et d’électricité pendant la quarantaine en les raflant dans des endroits clos où ils ne peuvent pas s’approvisionner, ou en faisant une cyberattaque dans les quartiers où les gens refusent en masse la piqouze (voilà pourquoi ils sont en train de ficher les non piqouzés et les localiser leurs adresses en même temps) tout en prolongeant la quarantaine avec de faux tests positifs de covid ou de variant selon leur fantaisie.

l’installation des compteurs intelligents linky, des compteurs intelligents d’eau, des compteurs intelligents de gaz pour l’année 2021 c’était en préparation de cette cyberattaque pour mettre les peuples à genoux et les affamer, les affaiblir, pour que des gens meurent de famine, comme cela ce sera plus facile pour eux de piqouzer de force les survivants restants.

en particulier le CPL du linky qui permet le piratage à distance via les antennes relais et donc peuvent être piratés à partir de n’importe quel point du globe

il suffira pour le hacker de pirater le CPL du concentrateur, pour que les CPL de linky du quartier liés à celui ci, tombent, et fin de l’électricité et d’internet pour tous.

Et là, ils pourront organiser une piqouze forcé dans le quartier, sans que les gens du quartier pourront alerter au monde le génocide dont ils sont victimes car isolés du monde

https://resistance71.wordpress.com/2021/04/19/compteur-linky-piratage-cpl-grille-de-controle-et-dictature-technotronique/

https://resistance71.wordpress.com/2019/04/08/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-compteurs-intelligents/

On a vu comment à Bordeaux (source commentaire t sous https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/05/22/jean-marie-bigard-tres-en-colere-contre-le-vaccin-bidouille-qui-ne-protege-de-rien-et-le-passeport-sanitaire-comparable-a-letoile-jaune/) ils ont voulu piqouzer tout un quartier à partir de faux tests bidons de variants, où tout le monde était en bonne santé et personne n’était à l’hôpital

Mais comme il y a eu des plaintes, et que même des politiciens ont eu le courage de s’indigner de l’affaire sur les réseaux sociaux, alors, ils vont utiliser la méthode discrète de faire une cyberattaque quartier par quartier, pour imposer de la piqouze forcé quartier par quartier sans que personne ne soit au courant des victimes des faux vaccins, et des décès qui ont lieu suite à ceux ci.

Ils veulent piqouzer 70% de la population française d’un coup pour le mois de juillet, donc cela fera des millions de victimes d’un coup, et ils ne pourront plus dire que c’est juste une coincidence d’après la vaccination , alors leur seul moyen c’est d’utiliser une cyberattaque pour empêcher les gens de se mettre au courant des millions de victimes des faux vaccins sur internet.

Les coups d’Etat militaire se font par cyberattaque.

Le piqouzage forcé est un coup d’Etat militaire sur la population, et bien sur nécessitera d’une cyberattaque.

ils ont bloqué internet pour faire un coup d’état militaire avec succès en Birmanie et créer l’Etat d’urgence

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d%27%C3%89tat_de_2021_en_Birmanie

Klaus Schwab va utiliser cette tactique très utile

Klaus Schwab qui veut déposséder la population de tous ses biens et la piqouzer via son pass sanitaire de traçage qui vient d’être voté à l’assemblée nationale a aussi préparé sa cyberattaque mondiale pour 2021, où il prédit que les gens seront en manques de provisions dans les magasins mais comme par hasard, ne seront jamais en manques de doses dans les centres de piqouze…

https://cv19.fr/2021/02/12/simulation-de-cyberpandemie-cyber-polygone-2021/

extrait d’un officier de la CIA John Coleman de son livre intitulé comité des 300:

4 milliards de mangeurs inutiles seront éliminés d’ici 2050

De temps en temps, il y aura des pénuries organisées de nourriture et d’eau et des soins médicaux pour rappeler aux masses que leur existence même dépend de la bonne volonté du comité des 300

https://stoplinkyblc.blogspot.com/2021/04/qui-sont-ces-intrus-dans-les-masques-et.html

https://jamesfetzer.org/2021/05/susan-bradford-rothschild-dynasty-is-seeking-to-fulfill-kalergi-depopulation-agenda/

et voici à quoi ressemblera l’après cyber attaque mondiale, contrôle totale de la population, fin du cash, tout est rassemblé dans un portefeuille biométrique utilisant votre doigt et votre rétine dans une application pour smartphone, qu’ils appelleront passeport électronique

« L’identité numérique est une composante majeure de l’agenda de la grande remise à zéro du WEF (qui organise la simulation de cyber attaque mondiale comme l’a vu ici https://www.weforum.org/projects/cyber-polygon) , car elle est liée aux technologies transformatrices qui alimentent la quatrième révolution industrielle.

Une identité numérique garde une trace de tout ce que vous faites en ligne, y compris ce que vous partagez sur les médias sociaux, les sites Web que vous visitez et la géolocalisation de votre smartphone, et elle peut contenir toutes les informations d’identification que vous trouveriez normalement dans un portefeuille physique, comme votre permis de conduire, votre carte d’assurance et vos cartes de crédit. »

Les conversations issues du Cyber Polygone 2021 s’avéreront-elles aussi prophétiques pour le monde numérique qu’Event 201 ( fait par Bill Gates le 18 octobre 2019 https://centerforhealthsecurity.org/event201/) et Clade X l’ont été pour le monde physique ? »

https://www.rethinkingthedollar.com/prepping-for-a-cyber-pandemic-cyber-polygon-2021-to-stage-supply-chain-attack-simulation/

Pas de réseau wifi public sans le pass électronique biométrique ( le pass électronique est une application biométrique au doigt et à la rétine sur smartphone) de Thierry Breton

source «

un des objectifs de cette nouvelle identification numérique, explique au Figaro un porte-parole de la commission, est de pouvoir accéder par exemple à un réseau Wi-Fi public (donc ils vont utiliser le pass électronique pour chantage pour accéder à internet !)

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/un-portefeuille-numerique-obeissant-au-doigt-et-a-l-oeil-dans-toute-l-europe-20210601

Quelques conseils pour la résistance:

-si vous pouvez, acheter des arbres fruitiers et plantez les partout dans les espaces verts

– vous pouvez cultiver des fruits et légumes bio à partir de morceaux de légumes bio que vous achetez, il y a des astuces d’agriculteurs sur comment faire sur youtube, par exemple cette vidéo sur les tomates

https://www.youtube.com/watch?v=zdYS2QdE658

sur la salade

https://www.youtube.com/watch?v=znLIJCyuyUk

pour voir d’autres vidéos choisisser comme mots clés » faire repousser (le nom du légume ou fruit que vous souhaitez)

vous pouvez cultiver des fruits et légumes partout sur les espaces verts

mais veillez à le faire discrètement car selon la loi il est interdit de planter sur les espaces publiques sans autorisation, et vos plantations seront arrachés, si c’est le cas, laissez tomber, mais si vous êtes dans une zone sans collabos du NVO, alors profitez en, pour créer des zones de survie pour la population en cas de cyberattaque

leur but c’est de faire mourir les gens de faim en masse (d’où les confinements et quarantaine de faux positifs permettant la privation d’eau, de nourriture dans les lieux de quarantaine, et les chomages entrainant famine), afin de pouvoir facilement maitriser la population restante et la piqouzer de force (les tests PCR via le cas contact via contacts de contacts de retrotracing de 10 jours ce sera aussi pour vous vaxassiner à votre insu via les nanoparticules sur les écouvillons PCR contenant l’ARN de Pfizer et Moderna)

– enregistrer dès maintenant tous les articles de décès suite à la vaccination, vidéos de preuves des morgellons sur tests PCR https://odysee.com/$/search?q=morgellons%20PCR , ainsi de suite

https://stoplinkyblc.blogspot.com/2021/04/qui-sont-ces-intrus-dans-les-masques-et.html

https://odysee.com/@DentyAndShaz:8/COVID-PCR-Test-Swabs,-Metals-And-Ethylene-Oxide:1

https://odysee.com/@MKWhiteRabbit:3/Morgellons-sur-TESTS-PCR:c

les élites censurent déjà, et s’ils font une cyberattaque, ils ne remettront que leurs sites officiels de propagande, les sites des résistants ou leurs vidéos seront détruits à jamais https://stoplinkyblc.blogspot.com/2021/06/les-vaccins-contiennent-du-graphene.html et ne pourront plus être sauvés sur d’autres sites alternatifs comme avant, car la cyberattaque aura rasé tout le web à zéro, et seuls les puissants qui avaient déjà prédit la cyberattaque auront sauvé tout leur contenu sur leur clé USB

– distribuer des tracts ou coller des affiches pour l’entraide ou dénoncer l’arnaque des tests ou les dangers et arnaque de la piqouze ( car leur but avec cette politique de tracing de faux positif, c’est de foutre en taule (lieu de quarantaine où on prive les gens d’eau et de nourriture bio) en premier et piqouzer en premier les gens qui s’occupent des charités et des pauvres, et qui ont plus d’humanité que les autres…)

-distribuer des tracts anti 5G ou coller des affichers citant les dangers 5G sur les panneaux d’affichage public, abribus, ou autre (mettez une casquette, lunette de soleil pour ne pas vous faire ficher par les caméras de reconnaissance faciale connecté à la 5G)

– acheter des lampes solaires

– consulter les sites de survivalisme sur internet, communiquer vos savoirs faire ou poser des questions sur des forums

de toute façon, le seul moyen d’échapper à la dictature du système, c’est de ne plus être dépendant du système en n’étant plus vulnérable aux chantages du système!

leur but c’est de supprimer le cash avec la monnaie numérique Euro numérique que la banque européenne prépare depuis des mois, afin de trouver des cas contacts partout de faux positifs en remontant à 10 jours, afin de trouver toute la population faussement positive, la piqouzer de force avec Pfizer, Moderna, Astrazneca, et les autres, et les envoyer dans l’au delà, avec un bon AVC ou inflammation cérébrale comme ici

htps://www.fr24news.com/fr/a/2021/01/un-medecin-mexicain-hospitalise-apres-avoir-recu-le-vaccin-covid-19-de-pfizer.html (aucun article a dit que cette médecin a guéri, alors que cet article date du mois de janvier, doncc elle a sans doute décédé, et ils ont caché la nouvelle)

https://www.midilibre.fr/2021/03/22/astrazeneca-un-etudiant-en-medecine-de-24-ans-decede-10-jours-apres-sa-vaccination-une-enquete-ouverte-9443545.php

ou myocardites comme ici

https://fr.businessam.be/myocardite-chez-les-jeunes-et-vaccins-a-arnm-pfizer-et-moderna-les-etats-unis-rendent-leur-verdict/

https://franceliberte.tv/vclipscit/un-pompier-lyonnais-temoigne-des-cas-davc-et-de-morts-dans-les-15-jours-suivant-la-vaccination/

avec immunité juridique pour les labos et médecins qui piqouzent

https://resistance71.wordpress.com/2021/05/30/lacademie-de-medecine-francaise-refuse-toute-responsabilite-dans-les-effets-nefastes-des-injections-geniques-anti-covid-en-violation-du-serment-dhippocrate-et-pousse-a-lobligation-vaccinale/

Quand un journal de l’académie de médecine se plaignait que nous sommes trop nombreux sur la planète (en plus de faire leur propagande du RCA bidon tout comme leur fausse pandémie avec tests truqués)

https://www.lequotidiendumedecin.fr/courriers-des-lecteurs/rechauffement-climatique-trop-de-monde-sur-la-planete

… pas étonnant qu’ils veulent absolument imposer leur piqouze mortifère en plus de réclamer l’immunité jurdique

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires