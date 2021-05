Résistance 71

17 mai 2021

Édifiante analyse des données chiffrées et courbes de l’OMS du Dr Delépine, montrant les pics de contamination et de décès par la COVID-19 dans plusieurs pays qui ont le plus vacciné (GB, Israël, Chili), après le commencement de la « vaccination » de masse ou plutôt de l’injection chimérique transgénique à ARNm. Édifiant ! A faire circuler sans aucune modération… Qu’on se le dise !

COVID_Hecatombe_post-vaccinatoire

Format PDF

Nos pages : « Coronavirus, guerre contre l’humanité » et « COVID, du mythe aux stats et des stats au scandale »

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires