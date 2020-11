Davos : Le terrifiant projet du monde post-COVID voulu par les ordures du pouvoir…

Comprendre et balancer cette merdasse étatico-capitaliste par dessus bord. Levons-nous, dressons-nous ! Cessons d’acquiescer et de ramper ! Ils sont peu nous sommes légions ! Voguons ensemble vers les rives du surhumain, de notre humanité enfin réalisée. Pour ce faire il y a un impératif et il est de taille: CESSONS D’AVOIR PEUR ! Le lâcher prise passe par là, invariablement…

~ Résistance 71 ~

Le monde post-COVID, le projet diabolique du Forum Economique Mondial (Davos) : la “réinitialisation de l’emploi” après la “grande remise à zéro” – Un avenir terrifiant

Peter Koenig

15 novembre 2020

Source de l’article en français:

https://www.mondialisation.ca/le-monde-post-covid-le-projet-diabolique-du-forum-economique-mondial-la-reinitialisation-de-lemploi-apres-la-grande-remise-a-zero-un-avenir-terrifiant/5651059

Le Forum économique mondial (FEM) vient de publier (octobre 2020) un livre blanc intitulé « Resetting the Future of Work Agenda – in a Post-Covid World” (Réinitialiser l’agenda du travail de demain – dans un monde post-covidien). [En français voir : Le Sommet pour la réinitialisation de l’emploi – FEM]

Ce document de 31 pages se lit comme un schéma directeur sur la façon d’ »exécuter » – étant donté qu’une exécution (ou mise en œuvre) correspondrait à cette publication – « Covid-19 – The Great Reset » (juillet 2020) [Voir l’article en français: Covid-19: La Grande réinitialisation], par Klaus Schwab, fondateur et PDG (depuis 1974, soit l’année de la fondation du FEM ) et son associé Thierry Malleret.

Ils appellent ce texte « Réinitialiser l’avenir » un Livre Blanc, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une version définitive. Il s’agit d’une sorte d’ébauche, un ballon d’essai, pour mesurer les réactions des gens. Il se lit en effet comme un conte de bourreau. Beaucoup de gens ne le lisent peut-être pas, car ils ignorent son existence. S’ils en prenaient conscience, ils prendraient peut-être « les armes » et les moyens de combattre ce dernier projet totalitaire du FEM, présenté au monde.

Il promet un avenir effrayant à plus de 80 % de la population (les survivants). Le « 1984 » de George Orwell se lit comme un roman de fantaisie banale, comparé à ce que le FEM a en tête pour l’humanité.

Le Le temps de mise en œuvre du projet devrait être de dix ans, soit d’ici 2030 – l’Agenda 2021 – 2030 des Nations unies.

Mesures prévues pour les entreprises en réponse à la COVID-19 :

Une accélération des processus de travail numérisés, conduisant à ce que 84% de tous les processus de travail soient numériques, ou virtuels / vidéoconférences.

Quelque 83 % des personnes sont prévues pour travailler à distance – c’est-à-dire plus d’interaction entre collègues – distanciation sociale absolue, séparation de l’humanité, du contact humain.

Environ 50 % de toutes les tâches sont prévues pour être automatisées – en d’autres termes, l’apport humain sera considérablement réduit, même en travaillant à distance.

Accélérer la numérisation de l’amélioration/du recyclage des compétences (par exemple, les fournisseurs de technologies éducatives) – 42 % de l’amélioration des compétences ou de la formation à de nouvelles compétences seront numérisés, en d’autres termes, aucun contact humain – tout se fera par ordinateur, l’Intelligence Artificielle (IA), les algorithmes.

Accélérer la mise en œuvre des programmes de perfectionnement / requalification – 35% des compétences sont prévues pour être « réoutillées » – c’est-à-dire que les compétences existantes sont prévues pour être abandonnées – déclarées défuntes.

Accélérer les transformations organisationnelles en cours (par exemple la restructuration) – 34 % des structures organisationnelles actuelles devraient être « restructurées » – ou, en d’autres termes, les structures organisationnelles existantes seront déclarées obsolètes – pour faire place à de nouveaux ensembles de cadres organisationnels, des structures numériques qui permettent un contrôle maximal de toutes les activités.

Réaffecter temporairement les travailleurs à différentes tâches – cela devrait toucher 30 % de la main-d’œuvre. Cela signifie également des échelles de rémunération complètement différentes – très probablement des salaires non viables, ce qui ferait du « salaire de base universel » ou du « revenu de base » également prévu – un salaire qui permet à peine de survivre, un besoin évident. – Mais cela vous rendrait totalement dépendant du système – un système numérique, sur lequel vous n’avez aucun contrôle.

Réduire temporairement la main-d’œuvre – cette mesure devrait toucher 28 % de la population. Il s’agit d’un chiffre de chômage supplémentaire, déguisé, car le « temporaire » ne reviendra jamais à plein temps.

Réduire définitivement la main-d’œuvre : 13 % de la main-d’œuvre est réduite de façon permanente.

Augmentation temporaire de la main-d’œuvre : 5 % – il n’y a aucune référence au type de main-d’œuvre – probablement une main-d’œuvre non qualifiée qui, tôt ou tard, sera également remplacée par l’automatisation, par l’IA et la robotisation du lieu de travail.

Aucune mesure spécifique mise en œuvre – 4 % – cela signifie-t-il qu’à peine 4 % resteront intacts ? De l’algorithme et des nouveaux lieux de travail orientés vers l’IA ? – Aussi petit et insignifiant que soit ce chiffre, il ressemble à un « vœu pieux », qui ne se réalisera jamais.

Augmentation permanente de la main-d’œuvre – 1 % seulement est prévu comme l’ »augmentation permanente de la main-d’œuvre ». Il ne s’agit bien sûr même pas de cosmétiques. Il s’agit d’une véritable plaisanterie.

C’est ce qui est mis en avant, à savoir le processus concret de mise en œuvre de la Grande réinitialisation [ou Grande remise à zéro).

la grande réinitialisation prévoit également un système de crédit, par lequel toutes les dettes personnelles seraient « remises » – contre la remise de tous les biens personnels à un organe ou une agence administrative, cela pourrait éventuellement être le FM I.

I. Ainsi, vous ne posséderiez rien – et vous seriez heureux. Car tous vos besoins seront couverts.

De plus, il ne devrait pas vous venir à l’esprit d’être en désaccord avec le système, car – ce jour là chacun d’entre vous aura été vacciné contre la COVID-19, le vaccin incluant une nanopuce – de sorte qu’avec la 5G et bientôt la 6G, on pourra lire dans votre tête et influencer vos idées et décisions.

N’appelez pas cela une théorie de conspiration. Il s’agit d’un livre blanc, un « rapport qui fait autorité » du FEM.

DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency, fait partie du Pentagone et a développé cette technologie il y a plusieurs années. Ce n’est qu’une question de temps pour la mettre en œuvre. Et elle sera mise en œuvre si nous, « le peuple », ne protestons pas – la désobéissance civile massive est de rigueur – et ce, le plus tôt sera le mieux.

Plus nous attendrons pour agir, plus nous serons somnambules dans cette catastrophe humaine absolue.

Les relations sociales et humaines sont menacées.

Cela présente plusieurs avantages pour cette nouvelle approche « totalitaire » du FEM à l’égard de l’humanité – pour contrôler l’humanité.

– Nous, le Peuple, ne pourrons pas nous rebeller, nous n’aurons plus de liens entre nous,

– « Nous, le Peuple », seront montés les uns contre les autres – et il y aura un contrôle numérique absolu sur l’humanité – exécuté par une petite « super élite ».

-Nous n’aurons pas accès à ce contrôle numérique – ce dernier sera inaccessible.Il est prévu que nous y accéderons progressivement – en fait ceux d’entre nous qui pourraient survivre. D’ici une génération environ, elle devrait devenir la nouvelle norme.

L’ »angle de la survie » est un aspect qui n’est pas mentionné directement ni dans la Grande réinitialisation, ni dans le « Guide de mise en œuvre » – c’est-à-dire dans le Livre blanc « Réinitaliser l’agenda du travail de demain – dans un monde post-covidien« .

Bill Gates, les Rockefeller, Kissinger et autres, n’ont jamais caché leur ferme conviction que le monde est surpeuplé et que le nombre de personnes doit être littéralement réduit. Nous avons affaire à des eugénistes.

Une méthode parfaite pour réduire la population mondiale, ce sont les programmes de vaccination initiés par Bill Gates et appuyés par l’OMS. Des scandales de programmes de vaccination aussi désastreux, entraînant la mort d’enfants, ont été enregistrés en Inde (dans les années 1990), au Kenya (2014 et après) et dans d’autres parties du monde.



Bill « la piquouze »…

L’homme qui pique plus vite que son ombre

Voir également un TedTalk très révélateur de Bill Gates de février 2010, « Innover jusqu’à zéro« , sorti à peu près au moment où le « Rapport Rockefeller 2010 » a été publié – le même rapport qui nous a donné jusqu’à présent, le « Scénario de l’étape de confinement » – et nous le vivons maintenant. Il n’y a guère eu de protestations contre ce verrouillage. Le monde entier – 193 pays membres des Nations unies – a été coopté ou contraint de suivre cette lamentable violation des droits de l’homme à l’échelle mondiale.

Ce que les deux rapports, La Grande réinitialisation et le « Resetting the Future of Work Agenda » (Réinitaliser l’agenda du travail de demain), omettent de mentionner, c’est qui va faire appliquer ces nouvelles règles draconiennes ? – Il s’agit soi-disant des mêmes forces qui sont maintenant formées pour la guerre urbaine et la répression des émeutes et des troubles sociaux : ce sont la police et l’armée.

Une partie de notre Organisation populaire de désobéissance civile se concentrera sur la manière de parler, d’éduquer et d’informer la police et l’armée de ce à quoi elles serviront pour cette petite élite, et sur le fait qu’en fin de compte, ce sont aussi des êtres humains, comme nous tous, et qu’elles ont donc intérêt à se tenir debout pour défendre le peuple, l’humanité. Il faut faire la même chose pour les enseignants et le personnel médical – l’information, la vérité sans entrave.

C’est là que réside le défi. Si nous réussissons, le jeu est terminé. Mais la route est longue.

La désinformation médiatique est brutale et puissante et pour « nous », elle est difficile à contredire , sans un budget important pour la contre-propagande, et en tant que groupe de personnes qui sont divisées par les médias eux-mêmes. Le port obligatoire de masques et la distanciation sociale a déjà fait de nous des ennemis de nos collègues, amis, et même au sein des familles.

Ce même diktat a réussi à créer des clivages, des divisions et des discordes au sein de nos sociétés.

Il faut défier la Peur et mettre en pièces le Grand projet du « Resetting the Future of Work Agenda » (Réinitaliser l’agenda du travail de demain) et de « La grande réinitialisation » [ou la Grande remise à zéro] avec une alternative humaine. Cela permettrait ainsi d’éliminer des organisations comme le FEM, et des agences cooptées des Nations Unies, comme l’OMS, l’UNICEF, l’OMC, la Banque mondiale, le FMI, et peut-être même l’ensemble du système des Nations Unies. Les dirigeants politiques et économiques qui sont à l’origine de ce projet doivent être confrontés. Les principes fondamentaux du droit international, y compris ceux de Nuremberg, doivent être appliqués.

Lectures complémentaires :

Notre page « Coronavirus, guerre biologique contre l’humanité »

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

