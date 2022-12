COVID-19 : guerre biologique contre l’humanité… Que s’est-il passé à Wuhan ? (Karen Kingston)

Karen Kingston on the Stew Peters Show

“Il est important de bien comprendre que les “virus à gain de fonction” ne sont simplement que des codes ARNm. L’ARNm n’est pas en elle-même une substance bio-synthétique, l’ARNm est un code de logiciel. Le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus, c’est un code de logiciel programmé dans des nanoparticules.” (Karen Kingston)

COVID19 : Que s’est-il passé à Wuhan, quelques 7,5 milliards de personnes ont le droit de savoir

D’après EcoHealth Alliance, la COVID19 est une attaque biologique mondiale pré-plannifiée, qui a utilisé des “armes biologiques vaccins” à nanoparticules sous forme aérosol, mais fut décrite comme une pandémie “virale” par les Etats-Unis et les médias du monde.

Karen Kingston

15 décembre 2022

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/what-happened-in-wuhan-75-billion

Le lundi 12 décembre 2022, je fus interviewée dans l’émission de Stew Peters. A la fin de l’entretien, il me demanda un question très directe : “Que s’est-il passé à Wuhan ?”

Immédiatement, mon cerveau a commencé à se rappeler des douzaines de documents ainsi que les images de Wuhan diffusées par les médias et des vidéos de l’USAGM et de Voice of America (NdT : officines de la CIA)

Bien que ceci représentait le centre en retrait parfait dans la surface de réparation, but vide, je me suis loupée dans ma réponse.

J’ai donc contacté le producteur de l’émissions de Stew Peters hier et lui ai demandé si je pouvais revenir sur les ondes pour répondre directement à la question de Stew. Il fut très sympa de m’accorder de retourner dans l’émission et j’y ai donc fait la déclaration suivante :

“Les résidents de Wuhan et d’autres villes de Chine, d’Italie et des Etats-Unis furent les victimes d’une attaque biologique coordonnée par nanoparticules, une attaque aux nanoparticules qui utilise les mêmes nanoparticules (same nanoparticles) qui sont dans tous les “vaccins” COVID19 à ARNm. La plupart des victimes ont été infectées par des nanoparticules émanant d’une attaque directe par aérosol, par transmission de surface ou par contamination de la nourriture et des breuvages.

Les citoyens américains devraient être horrifiés d’apprendre que l’agence EcoHealth Alliance, le NIH (NdT : du Dr Fauci), le ministère de la défense et d’autres départements au sein de l’administration gouvernementale américaine (US government) se réfèrent aux Nano Particules Lipidiques (NPL) ou nanocarriers / nano-transporteurs, comme une technologie vaccinale pouvant délivrer une toxine, une arme chimique et/ou une arme biologique.

La proposition de l’EcoHealth Alliance à la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency du Pentagone) identifie clairement les armes biologiques à nanoparticules comme des protéines “spike”, des nanoparticules protéine spike qui sont des “vaccins de chauve-souris”. EcoHealth explique le plan de “vacciner” des résidents de villes sélectionnées de Chine ainsi que des résidents des Etats-Unis avec les “vaccins de chauve-souris” à nanoparticules protéines spike via une attaque aérosol, par transmission de surface, par contamination de la nourriture et des breuvages. Les objectifs des vaccins-chauve-souris à nanoparticules sont de supprimer le système immunitaire humain tout en transformant les êtres humains en porteurs de maladies mortelles.

La proposition à la DARPA fait état que EcoHealth Alliance demandera au CDC de “vacciner des chauve-souris vampires sauvages” aux Etats-Unis. L’armée américaine aura une appli de façon à pouvoir tracer toutes les “chauve-souris vaccinées”.

Il y a quatre points très importants qui doivent être exposés en regard de Wuhan, du SRAS-CoV-2 et de la COVID-19 :

Il n’y a pas eu de décès de masse par COVID19 en 2020. Beaucoup de gens sont tombés malades, certains très malades, certains oui sont même morts ; mais 99,99% ne sont pas morts. EcoHealth fait état que l’objectif des “vaccins à nanoparticules” est d’affaiblir les systèmes immunitaires ainsi les animaux (dont les humains) peuvent transporter des virus létaux sans en mourir. Les diagnostiques de COVID19 en 2020 furent des diagnostiques purement basés sur des récompenses financières et étaient frauduleux.

EcoHealth fait état que l’objectif des “vaccins à nanoparticules” est d’affaiblir les systèmes immunitaires ainsi les animaux (dont les humains) peuvent transporter des virus létaux sans en mourir. Les diagnostiques de COVID19 en 2020 furent des diagnostiques purement basés sur des récompenses financières et étaient frauduleux. La COVID19 est provoquée par une arme biologique avancée à nanoparticules qui utilise la technologie ARNm pour stratégiquement détériorer et détruire les systèmes cardiovasculaires, neurologiques, immunitaires et reproducteurs. La COVID19 n’est pas provoquée par un virus que ce soit par gain de fonction ou de manière sauvage.

La COVID19 n’est pas provoquée par un virus que ce soit par gain de fonction ou de manière sauvage. Finalement, les victimes qui furent initialement inoculées par l’arme biologique en 2020 ne furent jamais hautement contagieux, ni même contagieux du tout. La première salve d’armes biologiques à nanoparticules ne contenait pas de codes ARNm. Ces armes furent des “balles à blanc”. Il y avait aussi plus de 200 séquences ARNm du SRAS-CoV-2 au début de 2020. Le virus ne fut jamais isolé parce que de multiples séquences ARNm furent lâchées dans la nature. Au ground zero du marché de Wuhan, les 9 patients qui furent utilisés pour séquencer le SRAS-CoV-2 n’ont pas eu de séquences conformes. Il est scientifiquement impossible pour un virus de muter à une telle vitesse.

contagieux du tout. La première salve d’armes biologiques à nanoparticules ne contenait pas de codes ARNm. Ces armes furent des “balles à blanc”. Au ground zero du marché de Wuhan, les 9 patients qui furent utilisés pour séquencer le SRAS-CoV-2 n’ont pas eu de séquences conformes. Il est scientifiquement impossible pour un virus de muter à une telle vitesse. En ce qui concerne les injections, le sergent Jason Murphy du corps des Marines des Etats-Unis, déclare dans sa lettre que quand les victimes sont injectés directement avec des nanoparticules ARNm dans le sang, cela a pour effet de les transformer en laboratoires d’armes biologiques à gain de fonction qui les rend aussi capables de contaminer d’autres personnes.

Des détails soutenant ces déclarations peuvent être trouvés dans le document de l’EcoHealth Alliance au DARPA et sont corroborées par des publications peer-reviewed en ce qui concerne les attaques en Chine, en Italie et aux Etats-Unis, ainsi que par des publications scientifiques et des documents des fabricants en regard de la technologique à nanoparticules, incluant les brevets enregistrés.”

Note: Il est important de bien comprendre que les “virus à gain de fonction” ne sont simplement que des codes ARNm. L’ARNm n’est pas en elle-même une substance bio-synthétique, l’ARNm est un code de logiciel. Le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus, c’est un code de logiciel programmé dans des nanoparticules.

Les nanoparticules d’ARNm peuvent induire des mutations génétiques étrangères permanentes dans le génome d’une espèce. La technologie à nanoparticule ARNm est utilisée pour induire des maladies auto-immunes irréversibles chez les animaux et pour créer des espèces hybrides, des virus aux bactéries aux plantes et animaux en passant par les êtres humain et l’IA.

Entre les mains de malfaisants qui ont accès aux ressources et à des systèmes d’infrastructures dont dépendent toutes formes de vies, les NPL d’ARNm sont capables de mener une espèce à l’extinction en un an, ce incluant l’espèce humaine.

Dans le contexte de la Proposition DARPA, les codes ARNm font parties de programmes de logiciels pour la technologie des NPL de protéine spike. Après que les nanoparticules aient détourné les cellules du corps humain (par absorption), ces nanoparticules sont capables de modifier génétiquement les cellules avec leurs codes ARNm programmés pour transformer les cellules humaines en des usines à fabrication de “protéine spike” toxiques.

* Les documents d’EcoHealth Alliance dont il est fait référence dans cet article peuvent être trouvées sur Project Veritas.

Ci-dessous, l’analyse et documents (voir article original en anglais) confirmant l’attaque planifiée, bien coordonnée aux armes biologiques à Wuhan en Chine et aux Etats-Unis.

EcoHealth Alliance réfère les armes biologiques à nanoparticules ARNm pour protéine spike comme étant des “vaccins chauve-souris” dans la proposition à la DARPA du Pentagone du 24 mars 2018

D’après la proposition d’EcoHealth Alliance à DARPA, son spécialiste Ralph Baric (qui a reçu plus de 100 millions de dollars de financement pour le gain de fonction du NIH au travers de lUniversité de Caroline du Nord, Chapel Hill, EcoHealth et al.) a mené l’équipe de scientifiques d’EcoHealth dans sa recherche et sa création de protéines spike de SRAS-CoV-2, les transformant en armes biologiques et qui les ont incorporées dans des nanoparticules (ARNm).

“Nous développerons des protéines spike recombinantes depuis des virus SRAS-CoV connus (SRAS-CoV-2)… reconstruction des trimères de la “spike”… les incorporer dans des nanoparticules.”

D’après les documents et graphiques d’EcoHealth et de DARPA, la description de “vaccins de chauve-souris à nanoparticule de protéine spike” correspond presque parfaitement à beaucoup d’images et de descriptions des NPL ARNm des injections anti-COVID19. (Ainsi qu’aux images des protéines spike publiées par les médias et sur internet)

Bizarre, vous avez dit bizarre ?…

= = =

Karen Kingston sur Résistance 71

Notre page constamment mise à jour depuis 2019 : « Coronavirus, guerre contre l’humanité »

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires