De l’existence du virus de la COVID-19 et de son créateur bio-nano-tech

Sanitaire et bio-technologique

De l’existence des virus donnant la COVID-19 et de la capacité technologique de Big Pharma associée au complexe militaro-industriel de guerre biologique

Anonyme

22 décembre 2022

NdR71 : revisiter plus que jamais la controverse Béchamp / Pasteur, le premier disant que le terrain (physiologique) est cause de toute maladie s’il n’est pas maintenu sain, le second disant que le corps est stérile et que les maladies proviennent de l’extérieur (germes) et qu’il faut les combattre.

4 preuves qu’ils n’existent pas:

1) Ils n’ont aucune preuve qu’ils ont isolé des virus, aucune vidéo d’eux bougeant, se multipliant

aucun cas de purification et d’isolement du covid 19 existe ni d’aucun autre virus

https://reseauinternational.net/87-institutions-sanitaires-scientifiques-du-monde-entier-nont-pas-reussi-a-citer-un-seul-cas-de-purification-du-sars-cov-2-par-qui-que-ce-soit-ou-que-ce-soit-jamais/

https://reseauinternational.net/montrez-nous-le-virus/

https://www.cielvoile.fr/2021/06/le-cdc-admet-maintenant-qu-il-n-y-a-pas-de-norme-d-excellence-pour-l-isolement-de-n-importe-quel-virus.html

2) il suffit d’une simple analyse de tous les vaccins du monde pour voir qu’il n’y a aucun virus inactivé à l’intérieur des vaccins de virus inactivé

3) ils n’auraient pas besoin d’ajouter des adjuvants toxiques pour stimuler le système immunitaire s’ils avaient une particule de virus ou virus inactivé

https://vaccination-info-service.fr/Questions-frequentes/Questions-generales-sur-la-vaccination/Composition-des-vaccins/L-aluminium-des-vaccins-est-il-dangereux

https://www.sciencesetavenir.fr/sante/aluminium-dans-les-vaccins-des-effets-toxiques-caches-par-l-ansm_116650

Efficient mRNA delivery with graphene oxide-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27266364/

– quinta columna qui a fait l’analyse de la fiole a vu du graphène connu pour fusionner avec notre ADN et le rendre OGM

https://dissidencetv.fr/04/08/2021/sante/covid-19/la-quinta-columna-oxyde-de-graphene-5g-covid-19/

même l’ex directeur de Pfizer Yeadon n’a jamais vu ce virus et a commencé à douter de son existence https://cv19.fr/2022/08/03/le-dr-mike-yeadon-conclut-il-ny-a-pas-de-virus-respiratoires/)

4) Big Pharma est capable de créer des molécules synthétiques et même des ARNm synthétiques à partir d’ordinateur, et l’ARNm des vaccins vient justement d’ordinateur, voilà pourquoi quinta columna ne voyait que du graphène, puisque la matière c’est le graphène, et voilà pourquoi ils disent que délivrer l’ARNm est indispensable avec le graphène

https://www.usinenouvelle.com/article/avec-l-impression-de-l-arn-sur-mesure-dna-script-veut-faciliter-l-elaboration-des-futurs-vaccins.N1809432

« Le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus, c’est un code de logiciel programmé dans des nanoparticules.” (Karen Kingston) »

https://resistance71.wordpress.com/2022/12/20/covid-19-guerre-biologique-contre-lhumanite-que-sest-il-passe-a-wuhan-karen-kingston/

Macron cherche à rendre le Gardasil obligatoire dans les prochaines séances alors qu’il a déjà tué et handicapé des jeunes

https://resistance71.wordpress.com/2021/07/30/big-pharma-et-la-coercition-de-la-dictature-vaccinale-a-tous-les-etages/

https://resistance71.wordpress.com/2021/03/31/en-2017-le-vice-president-de-pfizer-lancais-lalerte-sur-la-letalite-du-vaccin-gardasil-survol-de-la-falsification-scientifique-a-tout-les-etages/

le SNU (service militaire obligatoire) en 2024 c’est pour piqouzer de force les jeunes dans les camps avec du poison aluminium graphène ARNm synthétique toxique.

Les sites de résistance sont hypnotisés par les doubles agents médecins qui critiquent les vaccins, mais ne révèlent pas la forêt qui se cache derrière l’arbre, mêlent la vérité avec le mensonge avec les faux tests et la quarantaine forcé et les faux virus qui n’existent pas et nient la présence de graphène toxique dans les injections.

Et même pire, ils veulent tester les gens avec de faux tests et les mettre en quarantaine forcé ce qui entraine famine soif, et mort, et même mort OGM si le type est piqouzé à l’insu de tous dans son lieu d’isolement.

et ce sont tous de faux tests puisque les virus n’existent pas, et qu’en plus la seule chose qu’ils font c’est provoquer des infections avec des bactéries puisque tous leurs tests font saigner les gens avec des écouvillons coupants, preuve de l’arnaque des tests, car un vrai test ne devrait pas faire saigner ne serait ce qu’une goutte de sang.

le but des doubles agents médecins c’est de cacher que les nanoparticules sont source de maladie (cancer ou autre maladie faussement attribué au virus comme le Sida causé lui aussi par la destruction du système immunitaire par les nanoparticules et la chimio) , cacher même la présence de graphène dans les vaccins, et dire que ce sont les faux virus responsables des maladies.

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/cellules-sels-aluminium-induisent-anomalies-chromosomiques-94151/

https://resistance71.wordpress.com/2021/12/17/du-sida-au-sidav-injections-ogm-a-arnm-anti-covid-les-pseudo-vaccins-agissent-sur-le-systeme-immunitaire-comme-le-sida/

maintenant on comprends mieux pourquoi ils n’aident pas les victimes des vaccins à recevoir des compensations et à prouver qu’ils sont la cause via des analyses des vaccins, car les analyses prouveront qu’il y a du graphène, et ils veulent justement cacher qu’il y a du graphène.

la preuve un article de réinfo covid ici, qui prétend qu’il n’y a pas encore de graphène dans les vaccins et que le graphène n’est pas nocif à tous les coups et pourra être utilisé dans le futur dans le médical en disant que la nocivité du graphène ne vient que du fait de sa taille, et qu’il suffit de diminuer sa taille pour réduire sa toxicité dans les applications médicales (médicaments, vaccins) et permettre sa dégradation plus facile par les enzymes, et ils font confiance aux instituts pour rendre le graphène moins toxique à l’avenir, et prétendent que le graphène n’est pas encore dans les vaccins, alors que des analystes indépendants l’ont déjà démontré.

citations:

« Selon Wang et al, 2016 [8], la majorité des études existantes suggèrent que les graphène quantum dots (GQD) ont une toxicité in vivo et in vitro relativement faible et une excellente biocompatibilité, par rapport avec notamment l’oxyde de graphène (GO), les nanotubes de carbone et les semi-conducteurs conventionnels »

En résumé, les NP de Graphène (Go, G, GQD) sont d’autant plus toxiques que leur taille est grande (micron). Elles sont cependant plus facilement dégradées par des enzymes comme les peroxydases.

Des études visant à réduire leur toxicité en les liant à des polymères biocompatibles sont actuellement en cours. A l’heure actuelle, la toxicité du graphène est encore insuffisamment définie et seuls les effets aigus (court terme) et subaigu (moyen terme) ont été déterminés. »

« Le schéma de distribution des NP (graphène) confirme que les molécules sont phagocytées et donc rapidement neutralisées. Cette distribution et leur accumulation/dégradation dépendent de la taille, la forme et la charge de surface des particules mais également de l’organe cible, le flux sanguin, le nombre de cellules phagocytaires. »

https://reinfocovid.fr/science/les-nanoparticules-de-graphene-proprietes-applications-toxicite-et-reglementations/

reconnaitre les doubles agents médecins c’est facile, ils ne dénoncent jamais la présence de graphène dans les vaccins et ne démontrent jamais de vidéos montrant l’existence de virus vivant, se déplaçant, bougeant

les nanoparticules causent le cancer, mais ils font croire que les cancers sont causés par des virus (comme ils sont incapables de montrer un virus attaquant une virus, alors ils montrent à la place une cellule en mutagènèse causé par le cancer causé par un excès de radicaux libres chimiques ou nanoparticules pesticides, graphène pollution, oxydant comme le fastfood ne pouvant plus être dégradé par le glutathion en quantité insuffisante pour tout dégrader) pour imposer les faux vaccins HPV dont Macron cherche à rendre obligatoire

selon un double agent qui ne cherche pas à démontrer que les vaccins sont faux en démontrant qu’il n’existe aucune vidéo de virus isolé vivant bougeant se déplaçant, et faisant la pub des faux tests et des isolements forcés comme solution alternative aux vaccins toxiques qu’ils sont en faits faux et uniquement des poisons toxiques

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/12/20/cet-esprit-critique-quon-doit-retrouver-sur-les-vaccins-covid-il-le-faut-aussi-sur-les-autres-vaccins-xavier-bazin/

et pour piqouzer de force les jeunes avec le HPV Gardasil, Macron va lancer le service militaire obligatoire pour les jeunes dès 2024

après avoir enlevé l’électricité, ils font retour aux rafles des jeunes à domicile pour le service militaire obligatoire

https://www.reussirmavie.net/Le-service-national-universel-SNU-obligatoire-pour-tous-les-jeunes-des-2024_a3071.html

en Israel, ils piqouzent de force les jeunes soldates dans les camps après leur avoir fait des exercices crevants pendant la journée pour qu’ils ne puissent plus se défendre contre la piqouze forcé le soir

https://resistance71.wordpress.com/2022/03/27/covid-et-mensonge-faux-vaccins-et-vraies-therapies-geniques-de-modification-du-genome/

ils sont capables d’introduire des gènes humains dans les bactéries, donc modifier le génome avec les vaccins sur les bactéries avec des gènes synthétiques au graphène

https://www.simplyscience.ch/fr/jeunes/geneabc/introduire-un-gene-humain-dans-une-bacterie

– des tombes de cadavres vaccinés se sont mis à émettre des adresses bluetooth, preuve qu’ils n’avaient pas le covid, mais les nanoparticules connectés parasites

https://stateofthenation.co/?p=138284

– quand ils fabriquent leurs vaccins à protéines spike, ils utilisent une imprimante à ARNm à partir d’un ordinateur comme l’imprimante DNA Script

preuve que l’ARNm est fait d’une matière technologique imprimable et que le code de la protéine spike est sur ordinateur et imprimé à partir de l’ordinateur, donc n’est pas d’origine biologique mais artificiel

https://www.usinenouvelle.com/article/avec-l-impression-de-l-arn-sur-mesure-dna-script-veut-faciliter-l-elaboration-des-futurs-vaccins.N1809432

– les gens n’ont aucun symptôme, mais comme par hasard tombent malades après les faux tests, les masques, les quarantaines dans les hostos où on leur force le redemsivir pour les asymptomatiques

ils ont créé le faux nom d’asymptomatique, pour faire croire que si les gens tombent malades c’est à cause du virus et non de leurs poisons obligatoires (écouvillons, masques, quarantaines de la famine, déshydratation, et faux traitements toxiques et écouvillons + masques toxiques)

– en fait tapez morgellons masques, ou morgellons tests PCR, ou nanoworms masks ou nanoworms PCR swab sur youtube ou odyssee et vous verrez à quoi ressemble ce parasite nanotechnologique quand il s’auto assemble par milliers de nanoparticules, cela ressemble à une bête tentaculaire noire qui se déplace

il n’est donc pas étonnant que les gens tombent malades et crèvent des masques, écouvillons, et injections, et faux traitements tous bourrés de ces nanoparticules parasites toxiques

– la poussière intelligente existe et est indispensable dans le monde connecté pour aider les ondes à travers sans obstacle et connecter tous les objets big brother

il est évident que la poussière intelligente n’est pas sans conséquence sur la santé humaine

– la présence du graphène peut être détecté avec des aimants

des gens ont donc détecté la présence de ces nanoparasites dans des produits alimentaires ou sur des vaccinés avec des aimants

pas étonnant que tous les chercheurs du « covid » sont « suicidés », ils avaient tous découvert que le covid était en fait une nanoparticule d’intelligence artificielle.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/researcher-verge-making-very-significant-coronavirus-findings-shot-death-n1200896

pas étonnant aussi qu’ils ont tué le fabricateur de test covid 100% bidon, vu qu’il ne détecte pas le covid qui n’existe pas, uniquement la nanoparticule d’intelligence artificielle

https://nypost.com/2021/02/01/rutgers-researcher-creator-of-covid-19-saliva-test-dead-at-51/

enfin les doubles agents médecins sont pour la théorie des germes du Pasteur, les tests et les isolations, ce qui est complètement faux, les maladies ne sont pas causés par les germes mais la dénutrition ou le déséquilibre de la microbiote

la microbiote est composé de bactéries comme par hasard…

Et on fait croire aux gens que ce sont les bactéries de leur microbiote qui causent des maladies.

il est ironique de voir qu’ils prétendent connaitre les bactéries qui causent les maladies, alors qu’ils sont incapables de connaitre les bactéries qui composent la microbiote humaine

https://sante.lefigaro.fr/actualite/2010/03/05/10084-lanalyse-adn-bacteries-lintestin-presque-achevee

le microbiome humain donc l’ensemble des bactéries de ce microbiome contient plus de gènes que d’étoiles

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-microbiome-humain-compterait-plus-genes-etoiles-univers-27227/

La microbiote est unique pour chaque humain mais également héréditaire, d’où le fait qu’une large partie d’une population peut avoir des bactéries de microbiote commune, que les faux scientifiques font alors passer pour des germes

(la poussière intoxique les poumons et ils font passer cela pour les bactéries la cause)

preuve que les bactéries font partie de la microbiote:

la bactérie pneumocoque peut être présente au niveau de la bouche, du nez ou du pharynx chez des individus sans pour autant rendre malade

25% de la population sont porteuses de cette bactérie sans présenter de symptômes

https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2612199-pneumocoque-definition-maladie-transmission-symptome-vaccin-traitement/

cela prouve une chose, ce ne sont pas les germes qui causent les maladies

les bactéries ne causent pas les maladies

les humains portent tous une microbiote distinctive contenant un tel nombre et telle qualité de bactéries faisant fonctionner le corps.

ce sont les carences nutritionnels qui affaiblissent les bactéries, lesquels affaiblissent alors le corps qui fonctionne grâce aux bactéries, car le corps est constitué de 10 fois plus de bactéries que de cellules qui causent les maladies.

Mais comme l’humanité vit sous la hiérarchie depuis des millénaires, qui ne veut jamais admettre que son régime causant la carence nutritionnelle pour les gueux, est la vraie cause des maladies, car causerait sa perte, ils ont inventé le mythe de germes bactéries et virus (lesquels n’existent pas car n’ont jamais été isolé), pour pouvoir éliminer à souhait les opposants politiques.

Voilà pourquoi ils ont décapité les voleurs des pestiférés, car ils avaient prouvé que les germes ne contaminaient pas contrairement à la légende car même avec le vinaigre, ils auraient pu être contaminés par l’air, or cela prouve donc que c’est le terrain qui décide la maladie et pas le germe

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinaigre_des_quatre_voleurs

même Bonaparte touchait les « pestiférés » sans rien attraper

https://histoire-image.org/etudes/bonaparte-touchant-pestiferes

preuve que le soit disant germe ne cause rien, et que les maladies même la peste sont causés par la dénutrition et l’intoxication par les radicaux libres (arsenic, poussière, etc…)

c’est donc l’attaque de ces gènes de bactéries qui cause les maladies, et non les bactéries elles mêmes.

cela explique donc la capacité d’auto guérison du corps humain

car si les bactéries sont causes de maladie après que l’humain ait un mauvais système immunitaire, il serait impossible à l’humain de guérir tant que les bactéries n’aient pas tous disparu de son corps quand son système immunitaire n’a pas encore récupéré.

hors la prise de vitamines tout en gardant ses bactéries soit disant nocives, suffit à l’humain pour s’auto guérir

La Fin De La Théorie Des Germes – Documentaire

https://cv19.fr/2022/08/05/la-fin-de-la-theorie-des-germes-documentaire/

le culte de la théorie des germes est très important pour le maintien de la société hiérarchique et l’élimination par rafles dans les camps de concentration, voilà pourquoi des doubles agents du NWO , la secte de sang franc maçonne ont fait semblant de trahir leur organisation, mélanger le vrai du faux, (ils parlent de covid alors qu’il s’agit d’une nanoparticule d’intelligence artificielle) en dévoilant les plans du NWO qui sont déjà depuis longtemps en ligne et qu’ils dévoilent maintenant sans craindre de représailles, car ont déjà accompli leurs plans .

Leur but en faisant croire le mythe de la fuite du labo c’est:

-cacher que le covid est une nanoparticule d’intelligence artificielle qui se propage par des drônes et les mesures nazitaires (masques, écouvillons, désinfectants, drônes désinfectants, gels)

– faire croire que le covid se propage par contagion d’une personne à l’autre à partir d’un point géographique (point de fuite de labo), alors qu’en réalité, c’est une nanoparticule d’intelligence artificielle, poussière intelligente quiest propagé par les drônes aérosols de nanoparticules d’intelligence artificiels, chemtrails, masques, écouvillons, etc…

– cacher que ce sont des nanoparticules d’intelligence artificielle qu’ils propagent avec calcul délibéremment grâce aux drônes aérosols (en Chine, ils utilisent des drônes pour soit disant stériliser les rues, mais comme par hasard, les insecticides sont bourrés de graphène, donc de ces nanoparticules d’intelligence artificielle)

le graphène est considéré comme le désinfectant de demain, mais ils l’utilisent déjà dans tous les outils de spray de magasin et de drônes, gel hydrooalcooliques, masques, écouvillons, injections, pansement, désinfectants

aussi en France, ils utilisent aussi des drônes pour stériliser les oiseaux, donc forcément, cela contient des toxines et le graphène d’intelligence artificielle qui peuvent donner ensuite des symptômes faussement attribués à leurs faux virus

https://www.tf1info.fr/france/des-drones-pour-steriliser-les-goelands-de-trouville-1200918.html



« croissance protéique » chez certains injectés ARNm…

