COVID-19, Nano Particules Lipidiques, ARNm, le monde de la technologie nanoparticules de Pfizer vu de l’intérieur (Karen Kingston)

Une vue de l’intérieur du monde des nanoparticules lipidiques de chez Pfizer

La technologie NPL est une technologie de pointe. Chaque nanoparticule lipidique injectée est programmée pour pénétrer les cellules (par absorbtion) et de les reprogrammer via l’ARNm…

Karen Kingston

13 décembre 2022

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/are-lipid-nanoparticles-pfizers-proprietary

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

Que vous soyez pour ou contre les vaccins ou que vous ne vous préoccupiez pas de ce que font les gens avec leur propre corps, nous pouvons au moins tous être d’accords sur le fait que les confinements COVID furent émotionnellement et mentalement très épuisants pour tout le monde. Nous désirions juste une solution rapide et facile pour pouvoir “revenir à la normale”.

Les “vaccins” COVID19 furent sélectionnés comme cette solution “simple et rapide” que beaucoup d’entre nous désirions. Pfizer explique comment les vaccins COVID19 à ARNm ne furent ni développés rapidement, ni ne furent et ne sont toujours une solution simple.

La nanotechnologie à Nano Particules Lipidiques (NPL) pour la COVID-19 existe depuis des décennies

“Bien que beaucoup de personnes n’aient pris connaissance de cette technologie ARNm qu’à cause des vaccins anti-COVID, elle n’est en rien nouvelle pour la communauté scientifique. Pendant des décennies, des scientifiques ont étudié l’ARNm, recherchant des méthodes pour déverrouiller son potentiel pour empêcher et traiter les maladies. Alors que le mécanisme de l’action de la technologie ARNm est relativement simple, une fois dans les cellules, l’ARNm les instruit de construire des protéines. L’autorisation (d’urgence) des premiers vaccins COVID-19 basés sur l’ARNm fut un tournant scientifique, établissant cette technologie comme versatile et flexible.”

La technologie ARNm est sous le coup de recherches et a été développée depuis environ 40 ans, mais n’a jamais passé les standards de sécurité et d’efficacité de la FDA pour une utilisation sur l’humain, ce pas avant le 23 août 2021. Lorsque la FDA a approuvé le vaccin anti-COVID à base ARNm de Pfizer-BioNTech, ceci fut le tournant établissant l’ARNm comme technologie ; une technologie approuvée comme un VACCIN.

Les vaccins COVID-19 à ARNm sont-ils biologiques ou un outil technologique ?

Les injections COVID-19 à ARNm contiennent des NanoParticules Lipidiques (NPL), qui sont une technologie très avancée. Les NPL sont à la fois un système de livraison pour pénétration des cellules et un ARNm (c’est à dire un logiciel éditeur de transformation). Les ARNm sont les instructions ou les codes informatiques qui programment les NPL. Les injections ARNm ne contiennent pas de virus biologique ou quelque portion de virus que ce soit. Il n’y a absolument rien dans la technologie ARNm de Pfizer qui remplisse la définition de la FDA d’un vaccin.

Les injections COVID-19 à ARNm délivrent des NPL directement dans les cellules du corps humain. Comme vous pouvez le voir sur le site même de Pfizer (website,), les ARNm sont les instructions, les codes que les NPL utilisent pour transformer les cellules humaines en usines productrices de protéine spike.

Non seulement les séquences ARNm (les codes) peuvent instruire les NPL de transformer les cellules en usines à protéine spike, mais ces séquences ARNm peuvent aussi être écrites, programmées, pour “transformer votre corps en usines de production de médicaments”, toujours selon le site internet de Pfizer.

Moderna fait des affirmations similaires sur l’ARNm transformant le corps en usine de production médicinale, disant que “l’ARNm enseigne au corps de fabriquer ses propres médicaments.”

Je ne connais absolument personne qui ait signé pour voir son corps transformé en “usines à médicaments”, en “usines à protéine spike” ou quelque autre usine que ce soit du reste. Je pense que la très très vaste majorité des gens pensaient qu’ils allaient recevoir un “vaccin” qui contenait une portion synthétique d’un virus qui produirait des anti-corps et qui disparaitrait ensuite de leurs corps. Personne n’a formellement accepté d’avoir des usines de fabrication de protéine spike (toxiques), créant des maladies, installées dans leurs corps.

Pfizer affirme que l’ARNm ne reste pas dans votre corps et n’occasionne pas de changements permanents

Pfizer et Moderna tous deux affirment que l’ARNm ne demeure pas dans le corps et qu’il n’altère pas l’ADN. Bien que ces déclarations ne soient pas à 100% fausses, elles n’en sont pas moins trompeuses.

C’est la technologie NPL qui reste dans votre corps et altère votre ADN. L’ARNm ne fait que fournir des instructions sur le comment altérer l’ADN, mais c’est la technologie NPL qui fait la transformation génétique dans les cellules.

Le 7 octobre 2021, Pfizer a publié un article intitulé “”L’injection de toute une vie” (Shot of a Lifetime. ) L’article discute du besoin urgent de Pfizer de produire des quantités massives de quelque chose appelé “lipide cationique” pour les vaccins à ARNm. Le “lipide” cationique est une des quatre nanoparticules constituant les NPL injectées dans les injections COVID19 à ARNm.

Pfizer a déclaré : “Sans ces NPL il n’y aurait pas de vaccin ARNm Pfizer/BioNTech”

D’après l’article de Pfizer (article, ) : “Le lipide Cationique… connu comme lipide fonctionnel, est en fait un des quatre lipides à nanoparticules qui sont dans les vaccins.”

Cationique veut dire que ce “lipide” a une charge électronique positive. Il n’y a aucun lipide dans la nature qui peut être l’hôte d’une charge électronique.

Le lipide cationique n’est pas en fait un “lipide”. C’est une technologie de nanoparticule. C’est important de noter que d’après le site internet de Pfizer, le lipide cationique est une nanoparticule bio-synthétique qui peut avoir une charge positive, c’est à dire que c’est en fait un engin électronique, non biologique. Les vaccins sont supposés être composés de substances biologiques, par d’engins, d’outils à nanoparticules électroniques bio-synthétiques.

Pourquoi Pfizer appelle t’il des technologies à nanoparticules “lipides” ?

Pfizer réfère aux technologies bio-synthétiques à nanoparticules comme étant des “lipides” parce que cela fait bien moins peur de se faire injecter avec des lipides (qui sont des substances naturelles qu’on trouve dans le corps humain) que de se faire injecter avec des technologies à nanoparticules qui n’ont jamais été approuvées pour utilisation sur l’humain auparavant…

Ceci est une image 3D CGI de la technologie NPL utilisée dans les vaccins COVID19 à ARNm (Image from C&EN, March 2020)

Une capture d’écran des ingrédients que contiennent les injections ARNm de Pfizer et qu’ils contiennent le lipide ionisable DSPC [1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine] et le lipide ALC-0159 PEGilisé.

L’ALC-0159 contient aussi du polyéthylène glycol 2000, connu aussi comme PEG-2000.

Pfizer est-il le fabricant exclusif du DSPC et de l’AL-0159 ?

Malgré ce qu’ils affirment, Pfizer n’est pas le fabricant exclusif du DSPC. Au travers du Global Substance Registration System de la FDA, vous pouvez vous connecter à la base de données (database) de tous les fabricants d’ingrédients des produits agréés par la FDA, incluant les injections de Pfizer anti-COVID19 à ARNm.

BroadPharm est listée comme fabricant de DSPC (comme bien d’autres manufacturiers dans le monde).

Le DSPC est le lipide ionisable (nanoparticule électronique) listé comme ingrédient des injections ARNm COVID de Pfizer.

BroadPharm déclare que le DSPC est un réactif pour des objectifs de recherche seulement, ce qui veut dire qu’il n’est pas fait pour l’utilisation sur l’humain…

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires