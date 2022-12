La censure mondiale COVID19 des réseaux sociaux depuis 2020 (Réseau Voltaire et Résistance 71)

Comment l’information sur la COVID 19 a été censurée dans le monde entier sur les réseaux sociaux

17 décembre 2022

America First Legal Foundation a obtenu, par voie juridique, des documents internes de l’agence fédérale de Santé publique, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta [1]. Parmi ceux-ci, certains attestent que le CDC avait accès à un portail secret de Google chargé de centraliser les notifications de nouvelles s’écartant du discours officiel sur la Covid-19.

America First Legal Foundation est présidé par l’ancien speechwriter du président Donald Trump. Son conseil d’administration comprend de hauts responsables de la Maison-Blanche du président Trump. Son budget annuel est de plus de 6 millions de dollars. Cette fondation fait partie, selon le Washington Post [2], de l’administration en attente de Donald Trump s’il gagne la prochaine élection présidentielle.

Le portail secret de Google est situé en Indonésie et géré par l’association islamiste de Fact Checking, Mafindo [3]. Il centralise la censure sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Whatsapp et Hello. Cette association est financée par l’État indonésien.

Le choix des informations considérées « vraies » ou « fausses » est opéré par la Kaiser Family Foundation (KFF) [4]. Contrairement à ce que son nom inique, KFF n’est pas une fondation familiale, mais une société californienne dont le directeur du Los Angeles Times est administrateur. Elle diffuse gratuitement aux journalistes des notes sur les discours hygénistes à tenir. On ignore qui finance cette organisation.

NdR71 : le propriétaire du Los Angeles Times est le Dr Patrick Soon-Shiong, un milliardaire de la … biotechnologie, tiens donc…

Le président et CEO de la KFF est Drew Altman, MIT, Ph.D en science politique, un « expert en santé publique » (dans sa bio), membre de l’académie nationale de médecine (sur quelle base ?…) et membre du Council on Foreign Relation (CFR, là on comprend beaucoup mieux !…). Une des directrices associées de la KFF, Krutika Amin, est une ancienne du département Health and Human Services (HHS, voir le livre de JFK Jr...) et a un doctorat de l’université de … Caroline du Nord, Chapel Hill.. là même où fut créé génétiquement le SRAS-CoV-2 en 2006 et 2015, re-tiens donc… La KFF est basée à San Francisco avec une succursale à Washington D.C bien entendu…

On a fait le boulot pour le Réseau Voltaire sur le financement de la KFF, voici la liste des investisseurs principaux, en caractères gras les suspects habituels de la turpitude dictatoriale marchande. A noter également que tout ce qui est lié au VIH/SIDA (HIV/AIDS en anglais) est lié à la pourriture du NIAID du Dr Fauci de près ou de loin et que les départements de santé publique des états sont liés au NIH, NIAID et CDC fédéraux :



AARP

Arnold Ventures

Bill & Melinda Gates Foundation

Blue Shield of California Foundation

California Healthcare Foundation

California Wellness Foundation

Colorado Department of Public Health & Environment

Colorado Health Foundation

Colorado Trust

Commonwealth Fund

Delaware Department of Health and Social Services

Delaware HIV Services, Inc.

Elton John AIDS Foundation

Ford Foundation

Fulton County, Ga., Department of Health & Wellness Good Words Foundation

Google

Gordon and Betty Moore Foundation Headwaters Health Foundation of Western Montana John A. Hartford Foundation Milbank Memorial Fund Missouri Foundation for Health Molina Family Foundation Montana Healthcare Foundation Nina McCormick Kaiser 1999 Trust Pacific Business Group on Health (with funding from the West Health Institute)

Ce dispositif a notamment permis d’imposer plusieurs allégations mensongères telles que :

Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) protègent de la transmission du virus.

Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) sont recommandés pour les femmes enceintes.

Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) protègent les enfants.

Les « vaccins anti-Covid » (ARN messager) n’ont pas d’effets secondaires notables quels que soient l’âge et la condition des patients.

Il n’existe pas d’autre remède efficace contre la Covid-19 que les vaccins occidentaux.

Cette campagne d’intoxication s’est particulièrement concentrée sur les adolescents noirs pour les convaincre de ces inepties.

Les documents obtenus par l’America First Legal Foundation attestent que l’ensemble de ce dispositif est contrôlé par l’administration Biden depuis la Maison-Blanche.

