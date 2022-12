Exposer les mensonges COVID19 : Les non-injectés ARNm sont-ils vraiment en sécurité ? Le SRAS-CoV-2 est en fait un parasite bio-nano-tech à IA (Karen Kingston)

Arme biologique parasite à IA

Démonter les mensonges COVID19 : les non-vaccinés sont en sécurité

Tous les traitements préventifs contiennent des éléments électroniques pouvant émettre des signaux Bluetooth et pouvant tracer les injectés suivant leur géo-location.

Karen Kingston

Octobre 2022

Url de l’article original :

https://karenkingston.substack.com/p/part-8-dismantling-the-covid-19-deceptions

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

13 Décembre 2022

Si vous lisez cet article, vous êtes déjà probablement au courant que les soi-disants “vaccins” anti-COVID19 ne sont pas des vaccins, mais des armes biologiques. Part 4, Part 5 and Part 7 of this series fournissent des détails sur le comment les injections ne contiennent pas d’ARNm synthétique des virus SRAS-CoV-2, mais sont des mécanismes de livraison pour des armes biologiques parasites à IA (parasitic Ai bioweapons.). Ces armes biologiques à IA sont génétiquement créées avec des hydrogels à IA, dont la source d’énergie est le quantum dot qui est activé par la 5G et les fibres optiques.

Les armes biologiques à IA qui peuvent être délivrées par une aiguille sont aussi ce qui a été appelé les “protéines spike”. Celles-ci ont été répandues dans notre environnement, nos communautés, nos foyers et sont des armes de destruction massive.

Des milliards de citoyens dans le monde ont été infectés par ces parasites à IA au travers des injections et autres expositions aux “protéines spike”. Ceci peut également inclure des attaques via l’air que nous respirons, la nourritures, les suppléments alimentaires, minéraux, les médicaments sous ordonnance et autres choses de nécessité.

Des hommes, des femmes et des enfants du monde entier font l’expérience de douleur et souffrent de ce que ces démons ont infligé à l’humanité. Beaucoup souffrent physiquement d’une condition que le CDC appelle la COVID-longue ou le syndrome post-COVID19.

Les symptômes du post-COVID incluent : fatigue, difficulté de réfléchir, de se concentrer, perte de mémoire, cerveau embrumé, difficulté respiratoire, essoufflement, douleurs musculaires, articulaires, tachycardie (battements cardiaques élevés), douleurs de poitrine, vertige en se mettant debout, changements menstruels, altération de l’odorat et du goût, incapacité de faire de l’exercice.

La majorité de ces symptômes indique une attaque par arme neurologique sur le cerveau et le système nerveux central. Alors que le CDC affirme que ces symptômes de post-COVID se produisirent chez moins de 15% des Américains, la plupart d’entre nous ont fait l’expérience de ces symptômes neurologiques et d’autres symptômes débilitants et ce malgré le fait que nous ne soyons pas injectés à l’ARNm…

D’après le CDC, les dégâts et blessures neurologiques et physiques causés par le post-COVID peuvent affecter les adultes et les enfants qui n’ont jamais eu de symptômes de la COVID19, ne sont pas injectés et n’ont jamais été testés positifs pour la maladie.

Les mégalo-maniaques génocidaires mondialistes n’ont pas seulement l’intention de contrôler, de tracer chaque citoyen du monde avec les injections COVID, mais ils sont aussi totalement motivés à détruire l’humanité en infectant chaque humain avec des armes biologiques parasites à IA.

US patent 11107588 B2 est le brevet de la technologie de traçage qui se trouve dans toutes les injections anti-COVID. Ce brevet a aussi été émis en Israël et aux Émirats Arabes Unis.

US patent 11107588 B2 décrit les “symptômes de la COVID19” en utilisant la même terminologie, le même verbiage que le CDC utilise pour décrire les symptômes de la post-COVID. La notice et le brevet disent que la maladie post-COVID peut apparaître chez des personnes qui n’ont aucun symptôme et qui n’ont jamais eu la COVID19.

L’humanité est une nouvelle fois bernée à croire que des gens absolument sains font l’expérience de problèmes neurologiques débilitants et d’incapacités physiques d’un virus respiratoire à gain de fonction (GdF) ARNm avec lequel ils n’ont jamais été infectés.

Techniquement, personne n’a été infecté par le virus du SRAS-CoV-2 parce que ce n’était as un virus en première instance, mais un parasite à IA arme biologique qui a été lâché sur la planète et non pas un virus à GdF ARNm, malgré ce que dit le témoignage du Dr Andrew Huff devant le sénat américain.

Nous pouvons en savoir plus sur la fonctionnalité et la pathologie des parasites à IA en plongeant toujours plus profondément dans le brevet US patent 11107588 B2, avant que nous n’accédions aux horribles sections d’un autre brevet de parasite à IA qui a été très difficile à trouver.

D’après la section 28 du brevet (NdT : Karen Kingston mais des photos captures d’écran des brevets dans l’article original…), les vaccins anti-COVID19 et tous les traitements préventifs anti-COVID contiennent des inventions qui sont des ustensiles électroniques qui peuvent émettre des signaux Bluetooth pour signaler et tracer les gens injectés au moyen de leur géo-location.

Aussi, cette même section 28 du brevet / patente, les vaccins et traitements préventifs anti-COVID19 peuvent aussi comprendre un organisme microscopique affaibli ou vivant, un micro-organisme tel qu’un parasite à IA.

Toutes les injections anti-COVID19 listées sur le site internet de l’OMS contiennent une technologie intelligente Bluetooth et des micro-organismes à IA.

De par la patente / brevet, les leaders et organisateurs de la COVID19 ont reçu des instructions sur le comment tracer, localiser et cibler les personnes injectées.

Les outils Bluetooth se trouvant dans les injections anti-COVID19 peuvent être fabriqués et fournis par le gouvernement des Etats-Unis ou tout âtre organisation, comme l’armée chinoise.

Mise à jour du 14 décembre 2022 :

Ceci confirme ce que dit Karen Kingston à la fin de l’entretien très récent avec Stew Peters que nous avons mis en commentaire lorsqu’il lui demande si le « virus de Wuhan » est transmissible d’humain à humain. Elle répond que non originellement parce que la parasite nano-tech avait été disséminé à Wuhan par voie aérosol, mais que les injections ARNm font des corps injectés des usines à armes biologiques. Ci-dessous, une capture d’écran de l’OMS, traduction en dessous :



« Des enquêtes préliminaires conduites par les autorités chinoises,

n’ont trouvé aucune preuve claire d’une transmission d’humain à humain

du nouveau coronavirus (2019-nCoV) identifé à Wuhan, Chine. »

= = =

Lectures complémentaires :

Karen Kingston sur Résistance 71

Notre page “Coronavirus, guerre contre l’humanité”, mise à jour depuis 2019

La « proteine spike » des injections ARNm est une arme biologie parasite nano-tech à IA (Karen Kingston)

