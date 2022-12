[…] Et le grand vainqueur de la coupe du monde 2022 est : LA PALESTINE !… […]

Résistance 71

12 décembre 2022

S’il y a une chose dont le monde se rappellera de cette coupe du monde de football au Qatar, c’est ceci : la rue arabe a désavoué avec véhémence tous les « leaders » politiques de leurs pays qui « normalisent » contre les opinions publiques, les relations avec l’entité sioniste coloniale et génocidaire.

Il ne fait plus aucun doute que quoi qu’il arrive : PALESTINE VAINCRA ! et merci au Maroc et son équipe nationale de le placarder à la face du monde !



Réponse palestinienne depuis Al Aqsa…

Et aussi, chair de poule assurée :

De Casablanca à Gaza, le Raja chante la Palestine !



« Avant ils disaient: les Palestiniens se battent comme des héros…

Maintenant ils disent : les héros se battent comme des Palestiniens ! »

~ Norman Finkelstein ~

