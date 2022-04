Dictature technotronique : la blockchain comme outil de la tyrannie à venir…

La tyrannie blockchain existe déjà, outil de la

dictature technotronique

Nous devons empêcher la dictature blockchain à tout prix en refusant de donner nos données biométriques aux services publics ou privés

Anonyme

15 avril 2022

la dictature blockchain a besoin de vos données biométriques pour fonctionner

voilà pourquoi l’état a créé une base nationale de données biométriques et l’UE a créé une base de données biométriques de tous les européens

https://www.francetvinfo.fr/internet/une-base-de-donnees-geante-compile-les-donnees-biometriques-de-tous-les-francais_1899031.html

https://www.euractiv.fr/section/economie/news/lue-prepare-une-base-de-donnees-biometriques-pour-les-controles-aux-frontieres-schengen/

si demain un pirate détruisait cette base de données biométriques, tout leur projet dictature blockchain tomberait à l’eau!

boycottez tout service qui réclame vos données biométriques.

Quand le blokchain sera en place, tout service biométrique connaitra toutes vos données car tous les services utilisant vos données biométriques se communiqueront l’un à l’autre.

De de même les drônes biométriques pourront vous poursuivre 24h 24 7j7 s’ils sont vos données biométriques dans leurs bases de données.

De la même façon, les caméras biométriques pourront vous traquer aussi s’ils ont vos données biométriques.

https://www.latribune.fr/technos-medias/electronique/la-reconnaissance-faciale-outil-de-tracage-prometteur-537258.html

https://www.forbes.fr/technologie/les-drones-avec-reconnaissance-faciale-sont-prets-a-voler-mais-le-monde-nest-pas-encore-pret/

https://mrmondialisation.org/les-cameras-de-surveillance-a-reconnaissance-faciale-arrivent-en-france/

Par exemple vous êtes à un coin de la rue, la caméra biométrique numéro X ayant vos données biométriques dans sa base de données vous suit immobiles en pivotant de droite à gauche pour vous garder dans son champ de vision

à partir de la direction que vous avez choisie, elle déduira vers quelle caméra vous allez vous diriger, elle lancera aussi l’info à la caméra vers laquelle vous vous dirigez et qui pivotera aussi pour vous garder dans son champs de vision en utilisant vos données biométriques dans sa base de données.

Si vous entrez dans un bâtiment, la caméra lancera l’info aux caméras biométriques du bâtiment, que vous allez entrer, et les caméras biométriques du bâtiment vous suivront des yeux de la même manière.

Ils peuvent aussi donner l’info à d’autres capteurs big brother ayant vos données biométriques de vous suivre.

si des microphones a les données biométriques de votre voix, et ont l’info que vous l’allez vous approchez d’eux grâce aux caméras biométriques, elles vont aussitôt se mettre en mode d’enregistrement de votre voix et communiquer vos paroles à la base de données nationales.

Si la banque a vos données biométriques, les microphones et caméras biométriques lui diront tout ce que vous avez fait de A à Z durant votre journée, grâce au traçage 24h/24 7j7 permis grâce aux capteurs big brothers ayant vos données biométriques.

Vos compteurs intelligents seront bientôt remplacés aussi par des compteurs intelligents ayant vos données biométriques, ainsi vos compteurs intelligents auront vos données bancaires et toutes les données contenues dans tous les services biométriques à laquelle vous avez eu affaire.

De même les meubles, les appareils électroménagers, radiateurs deviendront intelligents (vous ne pourrez les utiliser qu’en donnant vos données biométriques à ces appareils) et auront vos données biométriques qu’ils communiqueront à tous les services biométriques que vous avez affaire.

https://lentrepreneur.co/innovation/intelligence-artificielle/vetements-technologiques-miroirs-intelligents-et-biometrie-dans-chaque-piece-nos-maisons-en-2071-22062021

En Allemagne, une entreprise pirate les smartphones biométriques pour créer un

business : proposer son service aux personnes qui veulent surveiller leur conjoint en permanence https://www.zdnet.fr/actualites/sus-aux-adulteres-l-infidelite-e-

trackee-39362650.htm

page 9 https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-pdf-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-octobre-2019.pdf

Chaque service biométrique (banque, santé, Enedis, caméras biométriques, microphones biométriques, etc…) saura tout de vous, à cause de la connexion de tous les services biométriques entre eux.

et comme si ce n’était pas assez d’être dans le pire de George Orwell 1984, les données biométriques peuvent être volés,facilement, et quelqu’un peut donc facilement usurper votre identité, et donner de fausses informations sur vous à la base de données nationales biométriques.

source à partir de page 10 de

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-pdf-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-octobre-2019.pdf

Ainsi à tout moment, si vous refusez la piqouze , les tests bidons, les masques, (carte vitale biométrique, caméras biométrique), la carte bancaire biométrique , le permis de conduire biométrique, votre carte d’employé ou étudiant biométrique, passeport biométrique, les services d’électricité biométriques,les caméras biométriques de la ville, les microphones biométriques de la ville, les drônes biométriques de la ville, etc… seront au courant aussitôt grâce à la communication des services biométriques entre eux et pourront vous mettre hors service et vous punir.

Et si quelqu’un tue en utilisant un masque de chair imprimé à partir de votre photo prise à votre insu https://sumsub.com/blog/learn-how-fraudsters-can-bypass-your-facial-biometrics/, ou des lunettes contenant la photo de vos iris, la caméra biométrique croira que c’est vous, et c’est vous qui sera jugé à la place du criminel.

https://www.ai-cio.com/news/biometric-hacking-even-face-hackable/

https://www.darkreading.com/vulnerabilities-threats/researchers-hack-faces-in-biometric-facial-authentication-systems

https://www.allaboutcircuits.com/news/biometric-security-measures-can-be-hacked-easily/

https://worldbuilding.stackexchange.com/questions/11447/picking-a-biometric-lock

si un type utilise votre photo biométrique à l’extérieur, pendant que vous êtes obligé d’être en quarantaine à cause des tests 100% bidons qu’ils forcent sur les gens dès qu’ils sont cas contact d’un test bidon, la banque vous supprimera aussitôt votre carte bancaire biométrique si le sénat réussit à faire passer sa loi en septembre 2022

https://resistancerepublicaine.com/2021/06/09/alerte-le-senat-propose-la-desactivation-de-votre-compte-bancaire-en-cas-de-violation-de-quarantaine/?print=pdf

https://www.newsbytesapp.com/news/science/researchers-just-bypassed-apple-s-face-id-security/story

https://sumsub.com/blog/learn-how-fraudsters-can-bypass-your-facial-biometrics/

1/3 des smartphones biométriques sont piratés grâce aux vols faciles des données biométriques

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-6542821/AI-creates-fake-fingerprints-realistic-hack-smartphones.html

Les entreprises privées volent vos données biométriques que vous mettez sur le net, par exemple, vos selfies sur les réseaux sociaux et envoient vos données biométriques aux caméras biométriques pour vous tracer en permanence

https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/coronavirus-vos-selfies-avec-un-masque-servent-peut-etre-a-ameliorer-des-logiciels-de-reconnaissance-faciale-7800535851

Le pirate peut aussi pirater la caméra et y donner de fausses vidéos en mettant votre visage à sa place dans la caméra pour vous faire accuser

preuve ici https://www.bbvaopenmind.com/en/technology/innovation/how-to-hack-a-face-from-facial-recognition-to-facial-recreation/

les pirates volent déjà vos données biométriques dans les services qui possèdent vos données biométriques

https://www.theguardian.com/technology/2019/aug/14/major-breach-found-in-biometrics-system-used-by-banks-uk-police-and-defence-firms

vos données biométriques est un marché big data de plusieurs milliards d’euros pour les multinationales

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3706863/Could-identity-stolen-Experts-warn-permanent-damage-biometric-scanners-hacked.html

les injectés de graphène auront des données biométriques supplémentaires à fournir à la base de données avec les capteurs de graphène dans leur corps, le nouvel ordre mondial sait exactement quand vous vous endormez par exemple ou l’état physiologique de votre corps à tout moment de la journée.

https://truth11.com/2021/05/24/russian-hacker-found-a-database-that-shows-vaccinated-peoples-info-vital-signs-exact-gps-coordinates-whether-they-are-sleeping-or-awake-being-uploaded-in-real-time/

Voilà comment le blockchain pourra vous voler votre vie sans que vous vous en aperceviez ; il est urgent de détruire la base de données nationales biométriques une bonne fois pour toutes pour empêcher l’avènement du blockchain dictature dans nos vies

En septembre 2022, ils voudront créer un portefeuille biométrique numérique de chaque citoyen français, vos cartes (identité, bancaires, vitale, étudiant, employée, etc..) seront dans ce portefeuille numérique biométrique.

https://exoconscience.com/le-passe-vaccinal-bientot-integre-au-passeport-numerique-europeen-numerise-trace-et-bientot-puce/manipulations-gouvernance-mondiale/

vos données biométriques seront alors communiqués automatiquement à tous les capteurs biométriques de votre smart city, prêts à vous tracer en permanence. Les drônes biométriques pourront alors vous suivre, les caméras biométriques se communiquer quand vous passez près d’eux pour vous suivre dans leur champs de vision, les microphones biométriques communiqueront tout ce que vous raconterez, etc…

Opposez vous, car c’est leur première étape, avant de vous plonger dans la dictature de Blockhain biométrique 5G qui vous traquera et punira à tout moment selon leurs fantaisies dictatures.

Leur deuxième étape c’est la fin du cash pour forcer à la piqouze

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/04/06/allons-nous-bientot-basculer-vers-un-systeme-de-monnaies-digitales-de-banques-centrales-cbdc/

payez en cash ne payez plus en carte en bancaire, ne financez plus les blockchains avec la monnaie numérique, les transactions en ligne!

Empêchez les confinements qu’ils voudront recommencer pour accroitre les achats en ligne et fin du cash!

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/catherine-austin-fitts-there-are-thousands-of-things-we-can-do-and-one-is-to-bring-transparency-brussels-january-23/

Le 27 janvier 2022, Catherine Austin Fitts, ancienne secrétaire adjointe au Logement et au Développement urbain des États-Unis, a pris la parole lors de la deuxième journée de l’événement « The Greater Reset », et a alerté sur les conséquences liberticides de la mise en place des passeports vaccinaux biométriques, portefeuilles digitaux biométriques et monnaies numériques des banques centrales biométriques par les dirigeants de la planète. Son constat est sans appel : Ces outils convertiront nos communautés en camps de concentration biométriques numériques !

https://lactudissidente.com/catherine-austin-fitts-si-ces-outils-sont-mis-en-place-ils-convertiront-nos-communautes-en-camps-de-concentration-numeriques/

Catherine Austin Fitts:

« On entrera dans un système d’esclavage dans lequel une poignée de personnes pourront nous dépouiller de nos biens, de nos enfants et contrôler chaque aspect de notre vie. »

https://vk.com/wall668411121_48343

CATHERINE AUSTIN FITTS À PROPOS DE L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE biométrique

https://vk.com/video648585395_456239570

Ils préparent cette dictature blockhain depuis 2016 mais prétendront l’imposer pour sauver la crise économique (alors que leur système blockchain coute des milliards d’euros avec les milliards d’objets connectés connectés aux antennes 5G coutant des milliards d’euros qui utiliseront et communiqueront vos données biométriques entre eux pour vous punir…):

En 2016 le président de la Deutsche banque avait déclaré dans 10 ans l’argent liquide aura disparu, comment savait il, qu’on aurait une numérisation des données ?

https://www.zonebourse.com/cours/action/DEUTSCHE-BANK-AG-56358396/actualite/L-argent-liquide-aura-disparu-dans-10-ans-predit-on-a-Davos-21719331/

https://cv19.fr/2022/02/03/le-rapport-flexner-ou-les-debuts-de-la-medecine-moderne-rockefeller-carnegie/

http://cluster010.ovh.net/~koubi/IMG/pdf/Numerisation_de_l_argent_liquide___fin_du_cash___Argumentaire.pdf

tous les emballages contiendront du graphène d’ici 2030 et commencent déjà à l’avoir

https://info-du-continent.com/emballage-infuse-de-graphene-opportunites-daffaires-sur-le-marche-2021-2030/

les aliments vont être blockchainisés (graphène sur les emballages ironiquement au nom de l’écologie alors que le graphène est ultra polluant et toxique…https://www.usinenouvelle.com/article/plastique-un-emballage-biodegradable-contenant-du-graphene.N1194292), pour blockchainiser les clients à leur insu et leur interdire d’acheter les aliments qu’ils veulent ou la quantité qu’ils veulent pour fin 2022

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/connecting-food-assure-la-tracabilite-des-aliments-grace-a-la-blockchain-1398743

si vos données biométriques sont déjà prises par le nouvel ordre mondial, cachez votre visage pour empêcher les caméras biométriques de vous reconnaitre.

A Londres, un type a été arrêté pour avoir caché son visage face à une caméra biométrique. Preuve que cela les dérange vraiment et que cacher ses données biométriques, empêchent aux capteurs biométriques qui ont vos données biométriques de vous suivre.

https://www.gridam.com/2019/05/arrete-a-londres-car-il-evitait-les-cameras-de-reconnaissance-faciale/

Klaus Schwab: vous n’aurez rien et vous serez heureux sous le blockchain

« C’est un avenir dont beaucoup de puissants milliardaires se réjouiraient. « Bienvenue en 2030 », a écrit le Forum économique mondial. « Je ne possède rien, je n’ai aucune vie privée, et la vie n’a jamais été aussi belle. »

Maintenant, imaginez le revers de la médaille :

Vous vous réveillez et le réfrigérateur n’a pas été rempli de bonnes choses, parce que les capteurs dans vos chaussures et votre lit montrent que vous avez pris du poids et que vous ne faites pas assez d’exercice. Le gouvernement ne veut pas que vous mangiez plus. Le prix de votre assurance maladie vient d’augmenter pour la même raison. Le bus pour aller travailler ne vous laisse pas monter parce que vous avez besoin de faire de l’exercice, alors vous marchez sous la pluie.

Pendant ce temps, des capteurs, y compris des microphones, sont intégrés partout pour enregistrer ce que vous dites, où vous allez et comment vous vous comportez. Certains mots déclenchent automatiquement une amende, voire une intervention de la police, de sorte que vous ne pouvez pas parler librement. Une puce dans votre corps permet aux passants d’accéder à votre dossier social immuable qui est une blockchain et ne peut être modifié. Il enregistre tous vos petits délits, vos transgressions et vos bizarreries sociales, ce qui permet aux personnes que vous rencontrez de décider si vous méritez d’être fréquenté. Au travail, tout est enregistré et vous suit pour toujours. Il n’y a aucun répit dans le système car la connectivité du réseau est omniprésente »

https://www.gokhshteinmedia.com/article/5g-and-blockchain-a-bright-future-or-a-dystopian-hell-world.



