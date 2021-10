Piqûre de rappel : Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir (Résistance 71)

Résistance 71

13 octobre 2021

La crise COVID19 fabriquée qui englobe le monde depuis le début de 2020 doit être vue et analysée comme étant un autre évènement factice nécessaire à la marche toujours plus avant vers sa perte finale du système étatico-capitaliste et de sa dictature technotronique marchande qui ne fait qu’empirer et ne fera qu’empirer (si nous les laissons faire), parce que seul chemin vers la perdition finale de ce système qui essaie de muter une énième fois. L’oligarchie sait parfaitement que la fin est proche, que leur système est au bout du bout du banc et qu’il doit muter pour survivre ne pouvant se reproduire et se perpétrer en son état actuel. Pour se faire, elle doit accélérer tous les processus menant au « nouveau monde » au « nouvel ordre mondial » ou « grande réinitialisation ». Elle ne peut plus que passer en force ses mesures eugénistes de dépopulation, qui maximiseront le nouveau paradigme oligarchique post-étatique et post-capitaliste. La crise COVID19 et ses mensonges sont le passage obligé, la passerelle vers leur monde chimérique déshumanisé de l’ignominie transhumaniste, le but ultime pour les quelques ceux de tout en haut de la pyramide étant la fontaine de jouvence cybernétique, l’immortalité dans la fusion homme-machine au plus haut niveau technologique. Le rêve du petit nombre est le cauchemar de plus grand.

Ils ne s’arrêteront pas en chemin. Ils ne peuvent plus, ils pousseront leur délire jusqu’au bout et, si nous les laissons faire, le futur verra l’annihilation de près de sept milliards et demi de personnes pour satisfaire la vision néo-malthusienne transhumaniste d’une clique de frapadingues psychopathes. La terreur sanitaire est pas à pas mise en place pour technotroniquement contrôler la masse humaine et la mener à l’abattoir.

La question est et demeurera : jusqu’à quand l’humanité sera t’elle dupe et les laissera mettre leur plan en application. Quand assez est-il vraiment assez ?

De fait, il suffit de dire NON ! en masse et tout s’arrête, en gardant toujours présent à l’esprit ceci :

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir !

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Et aussi:

Résistance 71 et dictature COVID19

Recadrage

Casser la Gaulois Réfractaire pour assujettir le vieux monde

L’essentiel de Résistance 71 (2010-2021 (PDF)

