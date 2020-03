Réflexion critique et solution potentielle… celle à 10%

Résistance 71

21 mars 2020

En juillet 2013, nous traduisions et publiions un article scientifique publié par Matthew Philips en juillet 2011 en compte rendu et mise en lien d’une article scientifique publié par le Rensaier Polytechnic Institute. Cet article analyse et calcule le pourcentage de population nécessaire pour faire passer une idée minoritaire dans une grande bascule majoritaire. La réponse des auteurs de l’article: 10%

Nous avons décidé de republier cet article afin de faire comprendre aux plus de gens possible qu’il ne faut pas gagner l’esprit et le cœur de tout le monde ni même de 90% d’une population pour faire passer une idée minoritaire dans une bascule majoritaire à terme et donc changer des modes de pensée et des attitudes, car en fait 10% suffisent. A cet effet, nous avons demandé à Jo d’en faire un PDF que nous vous présentons ci-dessous.

On vous l’a dit: mettre à profit cette aubaine de « confinement sanitaire » pour réfléchir, lire, se documenter et sortir de l’isolement mieux informé(es) et prêts à plus que jamais résister aux diktats à venir de la phase finale de l’effondrement du système.

Coopération, Union, Réflexion, Emancipation, nous tiendrons le bon bout de la C.U.R.E…

La_solution_a_10%

(Version PDF)

