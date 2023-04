Humeurs vaticanes pour un Nouvel Ordre Mondial

Vatican, finance, armement et doctrine de la domination planétaire

La Banque du Vatican est le principal actionnaire des armes « Pietro Beretta »

Peu de gens savent peut-être que l’usine d’armes Pietro Beretta Ltd. (la plus grande industrie d’armement au monde) et est contrôlée par le Holding SpA Beretta et l’actionnaire majoritaire du Holding Beretta SpA après Gussalli Ugo Beretta, est l’IOR (Institut pour les œuvres de religion [communément appelé la Banque du Vatican]) institution privée fondée en 1942 par le Pape Pie XII et dont le siège se trouve dans la Cité du Vatican.

https://usahitman.com/vbmsipb/

La Fabbrica d’Armi Pietro Beretta est une des principales fabriques d’armes italiennes. Ses armes sont utilisées par les civils, les policiers et les militaires du monde entier.

Beretta fait partie des entreprises les plus anciennes du monde et appartient à la même famille depuis près de 500 ans. La société s’est établie en 1526 quand un armurier de Gardone Val Trompia (province de Brescia), Mastro Bartolomeo Beretta reçut 296 ducats en paiement de 185 canons d’arquebuses vendus à l’Arsenal de Venise. Le bon de commande est encore conservé dans les archives de la compagnie.

Beretta est également célèbre pour le pistolet Beretta 92FS chambré 9 mm Parabellum. Il a été adopté par un grand nombre de forces armées de premier plan, à commencer par l’armée américaine en 1985

Elle dispose d’une filiale en France, Humbert, (47 salariés, 30 millions d’euros de CA), implantée à Veauche dans la Loire2.

En 2014, cette filiale française produit 1 500 armes militaires et civiles par jour.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Beretta

En 2021, Fabbrica d’Armi Pietro Beretta a réalisé un chiffre d’affaires net de 250,5 millions d’euros, réparti comme suit : 88,4 millions Amérique du Nord, 56,1 millions Italie, 38,8 millions Europe, 67,2 millions reste du monde pour un total de 90 pays desservis par le réseau commercial. Les actions quotidiennes des personnes impliquées dans l’Entreprise sont basées sur une profonde éthique du travail, sur des valeurs morales transmises et sur des relations profondes avec le territoire et les personnes qui y vivent. C’est sur ces piliers que Beretta parvient à s’adapter, année après année, à un monde qui évolue rapidement, dans lequel les normes et les règles imposées par le marché et la communauté internationale sont toujours plus nombreuses et strictes. C’est pourquoi un modèle de gouvernance a été organisé et mis au point pour apporter des réponses immédiates et efficaces aux attentes des parties prenantes. De bonnes pratiques qui font de Beretta une entreprise attrayante pour accueillir de nouvelles figures professionnelles qualifiées dans tous les domaines. Fin juin 2022, l’effectif de l’entreprise s’élevait à 826 personnes. « Chez Beretta, nous regardons l’avenir avec enthousiasme », déclare le président Franco Gussalli Beretta

https://www.beretta.com/fr-fr/company/fabbrica-d-armi-pietro-beretta/entreprise

le Vatican est donc propriétaire de la mafia italienne et des opérations gladios terroristes en Europe:

« le premier ministre italien, Giulio Andreotti, interrogé par une commission d’enquête spéciale, a révélé l’existence de caches d’armes cachées dans tout le pays et qui étaient à la disposition d’une organisation qui a ensuite été identifiée comme «Gladio».

Les membres de ce groupe comprenaient non seulement des centaines de personnalités d’extrême droite des secteurs du renseignement, de l’armée, du gouvernement, des médias, de l’Église et des entreprises, mais aussi un assortiment hétéroclite de fascistes, de psychopathes et de criminels du monde souterrain de la Deuxième Guerre mondiale. Et malgré les tentatives d’Andreotti de présenter le groupe comme des «patriotes», il est apparu évident à la plupart des autres membres de la politique italienne qu’il s’agissait plutôt de gens assez malfaisants. Des recherches menées par des personnes comme Daniele Ganser, Claudio Celani, Jurgen Roth et Henrik Kruger ont permis d’établir des liens avec des groupes similaires disséminés dans toute l’Europe, qui sont tous des organisations terroristes d’État profondes et qui, en définitive, sont tous soumis aux structures de commandement les plus hautes de la CIA et de l’OTAN.

Le surnom de «Gladio» (d’après le glaive, l’épée à deux tranchants utilisée dans la Rome antiique) a finalement été élargi pour inclure une foule déconcertante de structures terroristes d’État profondes connexes, notamment : la «Loge P2» en Italie, «P26» en Suisse,«Sveaborg» en Suède, «Counter-Guerrilla» en Turquie et «Sheepskin» en Grèce. Cette liste européenne (à peu près définitive) s’est ensuite révélée avoir des liens non seulement avec pratiquement toutes les organisations terroristes d’État secrètes parrainées par les États-Unis dans le monde entier (y compris l’opération Condor en Amérique latine), mais aussi avec de nombreux cartels mondiaux de la drogue qui fournissent la richesse secrète nécessaire pour financer toute cette mécanique corrompue. »

https://exoportail.com/operation-gladio-lalliance-entre-le-vatican-la-cia-et-la-mafia/

La Banque du Vatican, officiellement connue sous le nom d’Institutum pro Operibus Religionis (« Institut pour les œuvres de religion ») ou IOR, est un organisme financier criblé de scandales. La principale institution financière de l’Église catholique a été mêlée à tant de scandales depuis sa création en 1942 que Business Insider a pu dresser une petite liste de cinq personnes en se basant sur le livre God’s Bankers (Les banquiers de Dieu) publié en 2015. La banque a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter les restrictions imposées par les Alliés sur les transactions financières, ce qui a permis à la Banque du Vatican de devenir la « meilleure banque offshore du monde ». Depuis lors, la banque du Vatican est devenue tristement célèbre pour ses liens avec le crime organisé, qui utilise la souveraineté du Vatican pour échapper à la surveillance des banques mondiales. Dans les années 1970, le Vatican aurait tenté d’acheter pour 900 millions de dollars d’obligations et de titres contrefaits à une organisation liée à la mafia. En 2013, un prêtre a été arrêté pour avoir tenté d’utiliser la banque du Vatican pour faire passer des millions d’euros à la mafia.

Le plus célèbre des scandales entre le Vatican et la mafia est cependant la faillite de la Banco Ambrosiano, une banque italienne dont le Vatican était le principal actionnaire et qu’il utilisait pour blanchir de l’argent pour le compte de la mafia.

de nombreux fugitifs nazis ont été aidés en toute connaissance de cause par le Vatican.

M. Steinacher affirme que le Vatican a choisi d’aider les nazis parce qu’il espérait un renouveau de la chrétienté européenne.

En plus de faire sortir clandestinement de véritables nazis d’Europe pour les emmener en Amérique du Sud, il ne fait aucun doute que le Vatican a également utilisé sa souveraineté privilégiée pour aider à faire passer clandestinement de l’or, des objets d’art et d’autres biens pillés par les nazis et appartenant à des familles juives et à d’autres victimes de l’Holocauste. Comme l’explique Gerald Posner dans un article d’opinion paru dans le Washington Post, les efforts déployés par le Vatican pour s’impliquer dans les efforts de restitution ou même pour ouvrir ses archives de l’époque de la guerre ont été rejetés depuis au moins l’administration Clinton.

Posner étudie la possibilité que le Vatican de l’époque de la guerre ait été impliqué dans quelque chose qui était – de manière choquante, impossible, en quelque sorte – encore plus grossier que d’aider les nazis à conserver les objets de famille pillés qu’ils avaient volés à leurs victimes assassinées. Le conseiller financier du Vatican, Bernardino Nogara, fondateur de la Banque du Vatican, aurait été l’un des espions du Troisième Reich au Vatican et – bien que la destruction des archives de guerre ne permette pas de connaître toute l’étendue de son plan – il aurait mis en place avec les nazis un système dans lequel le Vatican investissait dans des compagnies d’assurance italiennes qui conservaient tous les actifs des plans d’assurance-vie des juifs européens assassinés. Le Vatican n’étant qu’un investisseur et non l’assureur direct, il n’a pas eu à rembourser l’argent gagné dans le cadre de cette opération. Si vous pensez que jouer sur la vie des Juifs, voler leurs héritiers et profiter directement de l’Holocauste est la chose la plus macabre à laquelle vous puissiez penser… eh bien, vous avez raison.

À la lumière des allégations d’aide et d’encouragement au Troisième Reich, de blanchiment d’argent pour le crime organisé, de contrebande d’or pour aider à renverser des régimes et d’innombrables scandales d’abus, l’idée de détourner des dizaines de millions de dollars semble positivement pittoresque en comparaison. Néanmoins, un scandale et l’étouffement qui s’en est suivi concernant quelques moines dépensiers dans les années 1970 se sont avérés très coûteux pour le Vatican, tant en termes d’argent que de réputation.

Les membres d’un ordre monastique de Philadelphie connu sous le nom de Paulines ont collecté de l’argent – en fait des millions de dollars – pour des projets religieux tels que la célébration de messes, la construction de sanctuaires et la rénovation d’un cimetière, mais n’ont en réalité rien fait de tout cela. Au lieu de cela, ces moines ont utilisé ces fonds pour acheter des voitures, des télévisions, des chaînes stéréo et d’autres articles de luxe qu’une bande de gars ayant fait vœu de pauvreté n’aurait probablement pas dû avoir. Le vicaire général a utilisé des dons détournés pour entretenir une maîtresse, ce qui est au moins doublement interdit (c’est-à-dire interdit), et a volé la moitié des salaires d’amis qu’il avait nommés à des postes dans le monastère. Une bande de frères Tucks IRL, ces garçons.

Bien qu’ils aient volé plus de 20 millions de dollars de dons, les Pauline ont tout de même réussi à ne pas rembourser plus de 4 millions de dollars d’obligations de l’église. Ils n’ont pu éviter les poursuites judiciaires, la faillite et les poursuites pénales que grâce à l’intervention du pape et de l’archevêque de Philadelphie, qui ont déboursé plus de 5 millions de dollars pour calmer les créanciers des Paulines et rembourser leurs prêts frauduleux.

des personnes extérieures au Vatican faisaient chanter un « réseau clandestin de prélats homosexuels du Vatican » qui auraient organisé des orgies homosexuelles dans des villas, des salons de beauté et des saunas à Rome et dans les environs. Nombreux sont ceux, y compris le frère du pape Benoît, qui pensent que le stress provoqué par l’accumulation de ces scandales a contribué à la décision de Benoît de démissionner de la papauté. Cette conclusion semble … tout à fait raisonnable.

Une deuxième série de fuites – connue, naturellement, sous le nom de Vatileaks 2 – a eu lieu en 2015, toujours avec un livre de Nuzzi au centre de l’affaire, mais comme l’affirme le New Yorker, la suite n’a pas eu la même excitation piquante que la première série. Alors que le premier Vatileaks montrait Benoît comme dépassé et incapable de contrôler le cyclone de corruption qui l’entourait, la deuxième série de documents se concentre sur François comme un réformateur audacieux essayant de faire le ménage au sein de la bureaucratie du Vatican. Malheureusement, il n’y a pas non plus d’orgies dans ce document.

La Pénitencerie apostolique, également connue sous le nom de « tribunal de conscience », a été fondée par le pape Alexandre III en 1179 et est restée pratiquement secrète jusqu’en 2009. Le tribunal entend les affaires concernant des péchés si graves que seul le pape peut accorder l’absolution (ce qui n’empêche pas le criminel de recommencer avec toujours l’absolution bénédiction du pape). Étant donné que des prêtres et des évêques normaux peuvent apparemment traiter des confessions de génocide, on peut se demander quel genre de méga péchés sont portés devant ce tribunal secret. Les exemples incluent la tentative d’assassinat du pape, un prêtre brisant le sceau du confessionnal en exposant l’identité ou le péché d’un confesseur, un prêtre ayant des relations sexuelles avec quelqu’un et lui pardonnant ensuite le péché de l’avoir fait avec un prêtre (oups), pratiquant ou payant un avortement et essayant ensuite de devenir prêtre, ou crachant une hostie de communion. Oui, cela est considéré comme pire qu’un génocide. Le pape, agissant par l’intermédiaire de ce tribunal et de son chef, connu sous le nom de Pénitencier majeur, accorde ensuite l’absolution à la personne qui demande la miséricorde ou laisse subsister l’excommunication automatique qui accompagne des péchés aussi graves. Ces affaires sont traitées en privé et sous le couvert de l’anonymat, car elles sont considérées comme une affaire de conscience et non comme une affaire publique, ce qui est certainement une conclusion à laquelle on peut arriver. ( donc voilà pourquoi les criminels du Vatican ne sont jamais punis, ils ont un tribunal secret où le Pape soit bénit leurs crimes avec l’absolution, soit garde secrets leurs crimes au public et ne fait que les débaptiser)

La page officielle du Vatican consacrée au tourisme admet que les immenses foules de touristes font du Vatican une cible facile pour les pickpockets, les voleurs de sacs à main et les voleurs à l’étalage, et que les foules et les coins de rue peuvent faciliter les crimes sexuels. Le Vatican ne possède qu’une seule prison, qui est généralement destinée à la détention préventive, mais qui est apparemment plus souvent utilisée comme entrepôt, et la plupart des actions judiciaires pour les crimes violents sont en fait menées par les autorités italiennes.

Selon The Independent, les habitants du Vatican consomment plus de vin par habitant que ceux de n’importe quel autre pays du monde. En fait, le résident moyen du Vatican consomme 74 litres de vin par an. C’est deux fois plus que la moyenne des pays oenophiles comme l’Italie et la France, trois fois plus que le citoyen moyen du Royaume-Uni et plus de six fois plus que l’Américain moyen. On peut supposer que c’est parce que nous sommes trop occupés à boire des White Claws ou des Tide Pods ou tout ce qui est à la mode en ce moment pour nous préoccuper du vin.

La consommation fréquente de vin sacramentel lors de la communion affecte ces chiffres (mais devrait-elle le faire, puisqu’il s’agit alors techniquement de sang ?), mais la population du Vatican présente un certain nombre d’anomalies démographiques qui rendent ses citoyens plus susceptibles de se goinfrer de vin. En règle générale, le vaticaniste moyen est un homme d’âge mûr, appartenant à la classe supérieure et éduqué. En outre, les habitants du Vatican ont tendance à manger en groupe. Chacun de ces éléments contribue à lui seul à une plus grande consommation de vin, et si vous les réunissez, vous obtenez une personne qui se brosse probablement les dents avec du Merlot. Le fait que le seul supermarché du Vatican vende du vin hors taxes n’a probablement pas nui aux ventes non plus.

Pour en savoir plus : https://www.grunge.com/166673/dark-secrets-of-the-vatican-revealed/

L’histoire est la suivante : « Rome ne s’est pas faite en un jour :

Rome ne s’est pas construite en un jour, ni le Vatican, et encore moins son opulence actuelle. Elle trouve ses racines au quatrième siècle de l’ère chrétienne, lorsque l’empereur Constantin se convertit au christianisme et met à la disposition du pape Sylvestre Ier une fortune colossale, qui deviendra d’ailleurs le premier pape de l’histoire.

L’Église catholique est la seule organisation religieuse au monde qui possède un siège d’État indépendant : La Cité du Vatican. Avec ses 2 km2, le Vatican est bien plus petit que de nombreux terrains de golf dans le monde, et le parcourir sans se presser ne prend pas plus d’une heure ; compter ses richesses, en revanche, prend beaucoup plus de temps.

L’opulence moderne du Vatican repose sur la générosité de Benito Mussolini qui, grâce à la signature du traité du Latran entre son gouvernement et le Vatican, a donné à l’Église catholique un certain nombre de garanties et de mesures de sécurité. Le « Saint-Siège » obtient la reconnaissance d’un État souverain, le bénéfice de l’exonération fiscale de ses biens au profit de ses citoyens, qui doivent payer des droits de douane pour les biens importés de l’étranger. L’immunité diplomatique lui est accordée et ses diplomates commencent à jouir des privilèges de la profession, de même que les diplomates étrangers accrédités auprès du Saint-Siège. Mussolini promet d’introduire l’enseignement de la religion catholique dans toutes les écoles du pays et de laisser l’institution du mariage sous le patronage du droit canonique, qui n’admet pas le divorce. Les avantages étaient énormes étant donné que le Vatican, y compris les avantages fiscaux, étaient prédominants.

En 1933, le Vatican a une nouvelle fois démontré sa capacité à conclure des accords lucratifs avec les gouvernements fascistes. Le pacte de 1929, signé avec Mussolini, est suivi d’un autre entre le Saint-Siège et le IIIe Reich d’Hitler. Le directeur Francesco Pacelli était l’une des figures clés du pacte avec Mussolini, son frère le cardinal Eugenio Pacelli, le futur pape Pie XII était chargé de négocier en tant que secrétaire d’État du Vatican, signant un traité avec l’Allemagne hitlérienne. Pie XII connaissait l’Allemagne. Il était nonce à Berlin pendant la Première Guerre mondiale puis, en tant que secrétaire d’État de Pie XI, avait eu de nombreux exposés sur le cours qu’il donnait à la politique allemande. À ce titre, il est intervenu de manière décisive dans l’encyclique de Pie XI, connue sous le nom de « Mit brennender Sorge » (que l’on peut traduire par « Avec une ardente préoccupation »). L’initiative de l’encyclique revient, contrairement à ce que l’on croit, aux évêques allemands, la première version ayant été rédigée à Rome par le cardinal Faulhaber. Malgré les pressions constantes et le grand monde, le pape Pie XII a toujours refusé d’excommunier Hitler et Mussolini, son pontificat a été marqué par l’adoption d’une fausse pose de neutralité. Lorsque les nazis ont envahi la Pologne, Pie XII a refusé de condamner l’invasion ; L’un des plus grands avantages que le Vatican tirerait de l’accord très lucratif qu’il avait conclu avec Hitler était la confirmation du Kirchensteuer, ou impôt ecclésiastique, est un impôt d’État que doivent encore aujourd’hui payer les croyants allemands, et auquel ils ne peuvent échapper que s’ils renoncent à leur religion. Dans la pratique, rares sont ceux qui y renoncent. Cet impôt représente à lui seul entre 8 et 10 % du total des impôts collectés par le gouvernement allemand.

https://usahitman.com/vbmsipb/



Vatican et violence coloniale…

Le point commun entre Klaus Schwab et le Vatican. Ils veulent contrôler le corps et l’âme de chaque individu et leurs biens sur terre

« LE VATICAN POSSÈDE TOUT

Le Vatican est propriétaire de tout

Le 18 novembre 1302, le pape Boniface VIII a publié la bulle papale intitulée « Unum Sanctum ».

Outre tout ce qui est écrit, la bulle se termine par la déclaration suivante :

« En outre, nous déclarons, nous proclamons, nous définissons qu’il est absolument nécessaire pour le salut que toute créature humaine soit soumise au Pontife romain. »

Puisque la bulle déclare que le Pontife romain a le contrôle suprême sur le monde matériel, il affirme que le corps (notre corps) est gouverné par l’âme et que l’âme est gouvernée par le chef du spirituel, donc – le Pontife romain est le gouverneur à la fois de l’âme et du corps.

En gros, ce qu’il dit, c’est que toutes les âmes du monde appartiennent à l’Église catholique romaine et apparemment, du moins en théorie, c’est le cas… car personne n’a osé remettre en question cette affirmation. Votre certificat de naissance est le titre de l’âme qu’ils possèdent dans leurs registres. Ils vous ont enregistré et c’est le titre de votre âme. C’est comme si la banque détenait le titre de votre voiture parce que vous lui êtes redevable. En fait, votre carte de sécurité sociale vous est délivrée avec votre nom en lettres capitales… ce qui indique que vous êtes un bien mobilier pour une société. Nous sommes des stocks.

« Comme on ne paie pas d’impôts au Vatican, les juges ont de forts soupçons d’évasion fiscale. »

https://www.capital.fr/economie-politique/le-vatican-un-paradis-financier-dans-la-tourmente-594435

cela explique pourquoi les crimes commis par les hommes du Vatican dans le monde sont facilement étouffés, avec des pots de vins aux juges dans le monde et l’offre de pouvoir placer leur pot de vin dans un compte bancaire au Vatican, pays exempté d’impôts et donc un paradis fiscale avec 5% d’intérêt en plus .

https://www.midilibre.fr/2021/10/05/pedocriminalite-dans-leglise-30-000-victimes-en-france-depuis-1950-pres-de-3-200-pretes-impliques-9832334.php

un père catholique relâché après avoir commis des crimes génocidaires au Rwanda.

L’Etat français complice l’a extradié et mis dans une prison d’île de France, et l’a relâché ensuite.

faut pas s’étonner vu que les présidents de France ont le titre de chanoine de Latran du Vatican et donc peuvent être considérés comme des citoyens du Vatican, avec l’exemption d’impôt et un compte de 5% d’intérêt dans une banque du Vatican.

https://www.la-croix.com/Religion/Genocide-Rwanda-pere-franco-rwandais-relache-2021-05-06-1201154479

les mafieux utilisent leur compte au Vatican pour financer leur réseau et blanchir leur argent sale:

« il utilise la banque du Vatican pour recycler l’argent des revenus du trafic d’héroïne de Cosa Nostra. »

le Vatican protège les mafieux, et empêche les gouvernements de consulter les comptes de la banque du Vatican, y compris les non catholiques qui ont des comptes au Vatican:

« le mafieux sicilien Vincenzo Bonaccorsi a recyclé 300 000 euros à travers un compte de l’IOR (un compte du Vatican) ouvert par son neveu, Don Orazio. Gotti Tedeschi est à son tour mis en examen à la suite de deux virements d’un montant de 23 millions d’euros où n’apparaissent ni l’origine ni le bénéficiaire des opérations. Et le 24 mai, Gotti Tedeschi est limogé par son conseil d’administration. « J’ai demandé la liste des comptes des laïques. On a refusé de me la communiquer »

https://www.lepoint.fr/monde/vatican-l-ior-banque-de-tous-les-scandales-29-06-2013-1687274_24.php

L’Église catholique romaine a une très longue histoire de tyrannie et d’oppression qui remonte au tout début de son organisation. En raison de son désir de contrôle par le biais de ses croisades et de ses inquisitions, elle a décidé de créer le premier Express Trust, appelé « Unam Sanctum », qui a été inscrit sur une bulle papale et placé dans son coffre-fort. N’oubliez pas que ce coffre-fort contient 66 miles d’étagères, enfermées sous le sol du Vatican.

La bulle papale dit que toutes les âmes du monde appartiennent à l’Église catholique romaine et c’est techniquement le cas, car personne n’a contesté ses prétentions. Votre certificat de naissance est essentiellement le titre de l’âme qu’ils possèdent dans leurs registres. Ils vous ont enregistré et c’est le titre de votre âme. Étant donné qu’il existe un petit groupe d’élite mondiale qui contrôle toutes les finances, l’armée et les ressources ecclésiastiques du monde, il n’est pas difficile de le croire.

L’Inquisition a commencé parce que de nombreuses personnes s’éveillaient à la tyrannie et à l’oppression de l’Église catholique romaine au début des années 1300. L’Église catholique romaine a tué ces personnes en raison de son besoin de contrôler l’humanité. Et ils ont tué. On estime qu’ils ont tué des millions de personnes. Et ce n’était pas beau à voir. Même Stephen King n’aurait pas pu imaginer certaines des méthodes utilisées pour « torturer et éliminer » les personnes qui s’opposaient à eux. 200 ans plus tard, à la Renaissance, l’Hermetica (basé sur la sagesse antique et les enseignements d’Hermès) était disponible, et c’est de là que la Bible tire toute son inspiration, ainsi que les civilisations précédentes, leurs rituels et leurs croyances. Ces connaissances ont également été supprimées par l’Église catholique romaine … pendant des siècles.

Les familles de l’élite mondiale contrôlent le Vatican et la Corporation (l’incorporation de l’apôtre Pierre). Elles contrôlent également l’armée américaine et le district financier de Londres, qui sont tous trois des villes/États indépendants. Le centre de contrôle est le Crown Temple Syndicate. La société privée Federal Estate de Washington DC est en fait détenue et contrôlée par le Crown Temple Syndicate de Londres. Le Syndicat, par l’intermédiaire de la Maison de Windsor, possède environ 1/6 de la surface terrestre. Mais je m’éloigne du sujet…

En 325 de notre ère, l’empereur Constantin le Grand a fait une donation à son pape Sylvestre en disant : « Saint Pierre est l’apôtre de Jésus à qui Jésus a donné ce royaume de la Terre, c’est pourquoi nous allons réclamer des impôts ». Nous payons des impôts à Rome, aux familles d’élite de la noblesse noire khazarienne et vénitienne, sur la base d’un document fictif de Constantin publié l’année du premier concile de Nicée et de la création de ce qui est devenu le christianisme moderne.

En vertu d’un décret rédigé par le pape Nicolas V en 1455, l’Église catholique possède tout, même ce que vous pensez posséder, comme votre voiture, votre maison ou même la paire de chaussures que vous portez, appartient à l’Église catholique (dans leur esprit tordu). Cette histoire de 4 juillet ? N’y pensez plus. Les bons vieux États-Unis sont une filiale à part entière de la Couronne et une société à part entière. Ils ont débuté sous le nom de « The Virginia Company », avant de devenir « The United States of America Corporation ».

Nous pouvons également remercier le pape Grégoire pour le calendrier grégorien actuel, qui a réorganisé le calendrier julien précédent pour correspondre aux fêtes païennes que l’Église catholique romaine revendique aujourd’hui comme des fêtes chrétiennes. Faites vos recherches, mes amis. Les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être. Il s’agit d’un jeu de passe-passe, et ils peuvent placer la balle là où ils veulent qu’elle apparaisse… comme par magie. Cachez-la sous notre nez et nous ne la verrons même pas. Une pièce de monnaie a toujours deux faces … et personne ne prête jamais attention au côté/à l’arête qui lie les deux. Remettez tout en question … tout.

Ce n’est qu’une idée…

https://werdsmith.com/genesology/i97KFbseh

la Mafia criminel italienne avoue que le Vatican les finance

https://www.pbs.org/newshour/show/what-the-mafia-has-in-common-with-protecting-the-vatican-from-terror-attacks

la mafia tue des innocents et s’en tire sans prison

https://www.blick.ch/fr/news/monde/la-compensation-60000-euros-et-un-appartement-la-mafia-tue-le-mauvais-homme-et-le-dissout-dans-lacide-id18504849.html

Macron est catho par intérêt financier.

Il a même été nommé chanoine de Latran par le Vatican tout comme françois Hollande, Sarkozy, jusqu’au roi Henri 4 catho comme lui.

» le chef de l’Etat, baptisé à 12 ans à sa demande et élevé chez les Jésuites, avec la religion.

Deux mois et demi après avoir formulé son souhait de « réparer » le « lien entre l’Eglise et l’Etat », Emmanuel Macron se rend au Vatican pour y rencontrer le pape François, non sans faire un détour par la basilique Saint-Jean de Latran, où il se verra remettre le titre de chanoine de Latran. Un signal donné aux croyants catholiques, »

https://www.tf1info.fr/politique/quel-catholique-est-emmanuel-macron-conference-eveques-france-2084148.html

https://www.nouvelobs.com/politique/20180625.OBS8719/d-henri-iv-a-macron-qu-est-ce-que-le-chanoine-de-latran.html

La raison pour laquelle nos élites sont cathos, c’est parce que les entreprises catholiques au Vatican et dans certains pays sont exonérés d’impôts.

Le Vatican est exonéré aussi d’impôts. Tout ceux qui ont des business au Vatican n’ont donc pas à déclarer leurs entreprises qui sont au Vatican, je comprends maintenant pourquoi les faux résistants ayant secrètement des intérêts financiers avec le Vatican sont aussi agressifs envers ceux qui critiquent le Vatican et son arnaque de catholicisme.

Le titre honorifique de chanoine de latran revient de droit aux chefs d’État français depuis Henri IV

Les chanoines du Latran sont des chanoines réguliers de droit pontifical.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines_r%C3%A9guliers_du_Latran

donc la république française est en fait une monarchie catholique de droit divin avec chacun de leurs présidents catholiques avec le titre de chanoine de Latran donné par le Vatican tout comme les anciens rois de France.

= = =

Lire aussi :

« La bible déterrée », Israel Finkelstein

« Confessions d’un évêque jésuite », Alberto Rivera

Les 3 villes-états qui régissent le monde : City de Londres, Vatican, Washington D.C



François 1er/Bergoglio et Jorge Videla, le boucher argentin

