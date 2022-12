Spécial Noël 2022 : SRAS-CoV-2 et COVID19 ou l’attaque biologique sur l’humanité depuis 2019 ~ La compilation PDF des révélations de Karen Kingston ~ (Résistance 71 et JBL1960)

Résistance 71 et JBL1960

24 décembre 2022

Notre cadeau de noël 2022 aux lecteurs : le PDF de compilation de nos traductions récentes depuis novembre dernier des découvertes et divulgations de Karen Kingston sur l’attaque nano-bio-technologique que l’humanité subit depuis novembre 2019, trois ans d’attaque oligarchique pour poser les jalons de la réduction de la population mondiale par génocide ARNm et la mise en place de la dictature technotronique de contrôle absolu du Nouvel Ordre Mondial / Grande Réinitialisation post-système étatico-marchand interposés.

Il ne fait plus aucun doute que nous, les peuples de la terre, sommes sous le coup d’une attaque nano-bio-technologique d’une envergure jamais réalisée dans l’histoire. Les ordures du pouvoir iront au bout de la mission qu’ils se sont fixée de très longue date, car ils ont aujourd’hui la technologie pour mettre leur dessein génocidaire en œuvre et ne peuvent plus reculer. Les questions sont et ont toujours été : les laisserons-nous faire ? Quand assez est-il assez ? Quand allons-nous comprendre que l’heure est venue d’enlever les gants… Rappellerons-nous toujours : Il n’y a pas de solution au sein du système et ne serait y en avoir !

Pour en sortir : A bas l’État ! a bas la marchandise ! A bas l’argent ! et à bas le salariat !

Jo a fait un superbe PDF de cette compilation de traductions, à lire et diffuser au grand large sans aucune modération :

Le PDF :

Karen_Kingston_SRAS-CoV-2-COVID19-lattaque-nano-bio-technologique-sur-lhumanite

