Karen Kingston citée par le patron NBC de l’armée russe le général Kirilov pour ses recherches et analyses sur les injections arme biologique à ARNm anti-COVID et qui confirme les labos de guerre biologique yankees en Ukraine et ailleurs (Karen Kingston et Stew Peters)

« La Russie acquiert des documents des labos biologiques américains [en Ukraine] »

Cher congrès des Etats-Unis : ignorer les crimes à l’arme biologique de Pfizer ne va pas les faire disparaître, cela ne fait que rendre le gouvernement complice d’une attaque biologique sur les populations

Le congrès se fait expliquer que les injections à ARNm sont des “thérapies de transformation génétique”. Ce sont des armes biologiques. Les Etats-Unis se retrouvent complices de crimes de guerre si nous ne traduisons pas Pfizer immédiatement en justice.

Karen Kingston

13 mars 2023

Url de l’article original:

https://karenkingston.substack.com/p/dear-congress-ignoring-pfizers-bioweapon

~ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ~

J’ai eu un entretien avec Stew Peters dans son émission ( interviewed by Stew Peters ) aujourd’hui afin de discuter le fait que le chef militaire russe cite mon travail d’analyse comme partie d’une enquête criminelle internationale contre Pfizer et autres parties impliquées, qui a lâché des armes biologiques à ARNm sur les populations civiles sous le couvert des “vaccins anti-COVID19 sûrs et efficaces”

Le Lieutenant General russe Igor Kirilov, patron du département de protection NBC (Nucléaire, Biologique, Chimique) de l’armée russe, cite les travaux de Project Veritas et du Stew Peters Network, spécifiquement mentionnant mon analyse médico-légale, citant la définition légale de la technologie à ARNm en tant qu’arme biologique sous l’article 18 USC 175.

Stew Peters a posé une grande question lors de notre entretien : “Si un général de l’armée russe peut se figurer que ces injections sont une arme biologique, pourquoi notre congrès ne le peut-il pas ?”

Visionner l’entretien (en anglais) : interview here.



Attention : génocide en cours !…

Pourquoi l’armée russe lance t’elle une enquête internationale contre Pfizer, mais le congrès des Etats-Unis ne le fait pas ?

Au lieu d’utiliser les documents de Pfizer et du gouvernement américain que j’ai mis en lumière lors de mes entretiens dans les émissions de Stew Peters dans dans mon SubStack afin d’amener Pfizer devant les assises, saisir et détruire ces injections arme biologique à ARNm ; les hauts fonctionnaires américains sont menés par le bout du nez sur une fausse piste par les experts en ARNm, quelques conseillers m´´ducaux et des avocats qui affirment que les injections ARNm sont “des vaccins qui ont mal tourné” ou “des thérapies géniques” ou que Pfizer est totalement protégé de pas ses contrats avec l’armée américaine.

Tout ceci n’est que mensonge et diversion, des déclarations fausses et manipulatrices qui ne font que protéger Pfizer et tous ceux impliqué dans les technologies d’armes biologiques “vaccinales” (NdT : les Fauci, Bill Gates et leur cohorte) en retardant sa mise en accusation criminelle. Les experts qui ne font que mal représenter les matériaux disponibles, preuves ou lois à considérer ou diriger le débat sur de fausses pistes, sot tous complices de fraude extrinsèque.

Ignorer les crimes commis par Pfizer (et ses complices des gouvernements et administrations) ne fait pas disparaître ces crimes, cela ne fait que rendre l’administration fédérale américaine complice de crimes contre l’humanité

Jusqu’à ce que les Américains disent assez est assez ! Et dénoncent les mensonges, les menteurs et les couards qui protègent Pfizer de poursuites judiciaires criminelles, cette expérience perverse et criminelle sur les enfants et adultes américains avec une nanotechnologie à ARNm va continuer. Si le congrès continue de réunir des “enquêtes publiques” afin de faire caler les procédures de mise en accusation criminelle de Pfizer, les Américains et l’Amérique seront soit détruits par les armes biologiques elles-mêmes ou par le rôle complice des Etats-Unis qui ignorent ces crimes contre l’humanité à l’arme biologique. (NdT : l’un comme l’autre… sont des objectifs de l’opération…)

J’envoie mes recherches et analyses au congrès des Etats-Unis depuis mai 2021

J’ai commencé à envoyer mes recherches et analyses à des membres du congrès des Etats-Unis en mai 2021 (US Congress members in May of 2021.) Dans un courriel que j’ai envoyé à quelques élus, je dis clairement :

“SVP, ayez un expert en recherche médicale sur les maladies auto-immunes lire et analyser ce brevet et ceux mis en lien dans ce courriel. Je pense qu’il conclura que les injections ARNm anti-COVID-19 sont des armes biologiques qui contiennent des viruses chimériques (fabriqués) en gain de fonction (GdF) ainsi que des toxines sous couvert de vaccins à ARNm combinés avec une plateforme de Nano Particule Lipidique (NPL) thérapeutique.

D’après le brevet en question, les NPL peuvent cibler des systèmes et des organes spécifiques du corps incluant, sans en être limités, les systèmes cardio-vasculaire, reproducteur, pulmonaire et le SNC, spécifiquement avec le franchissement de la barrière hémato-cérébrale.”

– Karen Kingston, email to Congress Members, May 2021

Non seulement j’ai frappé à la porte d’élus du congrès et de leaders d’état avec cette vérité qui est que les injections ARNm anti-COVID19 sont des armes biologiques, depuis maintenant près de deux ans, mais Stew Peters et les experts qu’il possède sur sa plate-forme médiatique ont été des mégaphones avertissant les citoyens et les hauts fonctionnaires au sujet de ces injections, arme biologique à ARNm.

Ce serait dans l’intérêt des citoyens américains de fortement encourager les membres de leur congrès et autres leaders de gouvernement de me contacter immédiatement afin de faire bouger les choses avec les preuves utilisées dans une enquête criminelle internationale contre Pfizer et autres entreprises américaines, gouvernement américain et les agences fédérales du NIH, NIAID, CDC, FDA et autres HHS pour leur utilisation d’une arme biologique à ARNm contre des populations adultes et enfantines.



… à la manœuvre

Pourquoi les Etats-Unis doivent reconnaître les crimes de guerre biologique de Pfizer et les traduire en justice

Je possède toutes les informations nécessaires pour mener à bien ce procès criminel contre Pfizer. Membres du congrès, gouverneurs, ministres de la justice des états, et même les Sheriffs, peuvent me contacter sur la manière de mener une action immédiate afin de stopper cette attaque biologique à l’ARNm sur les citoyens américains, saisir ces injections mortelles ARNm soi-disant anti-COVID19, les détruire et mettre en branle la mise en accusation de Pfizer et de ses employés et reprendre le contrôle de la santé publique de notre nation actuellement en pleine crise des plus sévères.

Ou… les leaders du congrès et du gouvernement peuvent attendre que la Russie ou les autres nations les traînent devant des tribunaux internationaux et se retrouvent tous potentiellement inculpés de complicité avec Pfizer pour crime contre l’humanité dans l’attaque biologique à l’ARNm sur la population mondiale.

Si vous êtes en contact avec des membres du congrès et que vous voulez stopper immédiatement l’attaque biologique à l’ARNm sur les citoyens américains, recommandez-leur de me contacter directement via miFight.com

NdT : Karen fait ce qu’elle peut pour parvenir à une solution légale en utilisant le système et c’est là à notre sens qu’elle fait une erreur fondamentale. Demander à la pourriture politico-étatico-judiciaire marchande de traîner Pfizer, qui paie leurs campagnes électorales, comme les merdias de masse, devant les tribunaux, c’est comme demander à Al Capone d’organiser son procès… Seuls les peuples se libéreront de leurs chaînes et obtiendront justice pour tous les maux et oppressions perpétrés, ce par et pour eux-mêmes.

Nous ne le répèterons jamais assez : Il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir !

A lire et diffuser sans modération :

Notre page mise à jour depuis 2019 : “Coronavirus, guerre contre l’humanité”

Et

“SRAS-CoV-2 / COVID-19, l’attaque biologique contre l’humanité” (Karen Kingston, compilation PDF de nos traductions de ses recherches et analyses depuis 2020)

Video : le général russe Kirilov, chef de la protection NBC, cite Karen Kingston et le programme de Stew Peters dans son analyse des labos yankees en Ukraine et ailleurs. Les commentaires de KK sur le SPS : (24 minutes, en anglais)

https://rumble.com/v2czuaa-foreign-u.s.-biolabs-exposed-russian-general-igor-kirillov-cites-karen-king.html

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

5 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Société des sociétés organique avec Gustav Landauer



Karen Kingston : grande résistante,

qui a percé à jour le sombre secret des injections ARNm

par les brevets enregistrés depuis deux décennies…

C’est une arme nano-bio-technologique dont le but intentionnel

est de nuire et de détruire l’humanité.

