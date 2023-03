La mafia khazare et son Nouvel Ordre Mondial sont-ils en train de boire le bouillon ? (Veterans Today)

La cabale khazare Rothschild de l’état profond est en train de s’effondrer

La même monumentale année qui vit le début de la révolution américaine en 1776 fut aussi l’année où l’ex-jésuite Adam Weishaupt fonda en Bavière son ordre des Illuminati, sponsorisé par Mayer Amschel Rothschild, patriarche de la maison des Rothschild à Francfort, Allemagne. Ce fut le troisième président des Etats-Unis, Thomas Jefferson, qui refusa le renouvellement de la charte de la First Bank of America contrôlée par les Rothschild, en 1811. La révolution américaine avait peut-être lutté contre le roi George et la monarchie britannique, mais pas pour l’indépendance vis à vis du cartel de banque centrale géré par les Rothschild, qui contrôlaient 70% des intérêts étrangers de la First Bank of America et de la dette des citoyens américains. A la fin des huit années de présidence du premier président américain, George Washington, l’agent fédéraliste des Rothschild, Alexander Hamilton,, installa la First Bank of America en 1791.

En ne renouvelant pas la charte de la banque, Jefferson vira la banque Rothschild hors des Etats-Unis, ce qui devint la base pour la première guerre américaine en tant que nation souveraine de 1812, toujours contre le même ennemi britannique. Cette guerre combattue pour une indépendance de la City de Londres et de ses banques, n’a fait que plonger la jeune Amérique dans toujours plus de dettes de guerre, alors que Nathan Rothschild soutenant les deux cotés de tout conflit, était déterminé à mener les Etats-Unis à la banqueroute et la forcer à être recolonisée. Malgré la victoire américaine durement gagnée, dès 1815 avec la dette américaine ayant triplé à 119,2 millions de dollars, les Etats-Unis étaient déjà financièrement une endettée majeure devant la tristement célèbre dynastie banquière. Cette même année, réalisant une grosse fortune avec le résultat de la bataille de Waterloo par des investissements sous délits d’initiés, le rayonnant escroc Nathan Rothschild proclama :

“Peu m’importe la marionnette placée sur le trône d’Angleterre pour diriger l’empire. Celui qui contrôle la source monétaire de la Grande-Bretagne contrôle l’empire britannique et je contrôle la source monétaire britannique.”

Malheureusement, la guerre de l’indépendance financière des Rothschild de l’Amérique en 1812 fut perdue. Un court extrait de ma série de livres Pedophilia & Empire, livre 3, chapitre 1 sur la famille Rothschild :

“En 1816, avec la seconde banque des Etats-Unis forcée sur les citoyens américains, de fait, les Rothschild ne faisaient qu’établir leur possession prédatrice sur les Etats-Unis. Et une fois de plus, le contrôle privé de la source monétaire américaine attaché à un intérêt parasite se retrouva dans les coffres de quelques 1000 investisseurs étrangers avec le plus jeune frère de Nathan Rothschild, le baron James de Rothschild détenant les actions de contrôle depuis Paris.”

Lorsque la charte de la Second Bank of America dût être renouvelée 20 ans plus tard en 1836, Nathan Rothschild mourut cette année là. Mais son frère James de Rothschild assumant le contrôle des branches de Londres et de Paris, lutta salement comme d’habitude pour le renouvellement de la charte. Il trouva son équivalent en la personne du très déterminé président américain Andrew Jackson qui releva le défi, déclarant la guerre à la maison Rothschild :

“Vous êtes un nid de vipères. J’ai l’intention de vous expulser et par dieu éternel, je vais vous expulser.”

Le coup du président Jackson pour s’opposer au système centralisé des marchands du temple fut rempli de succès, virant une fois de plus les Rothschild de l’Amérique et la seconde tentative de la dynastie de saisir les Etats-Unis fut déjouée, du moins temporairement. Mais, l’année précédente, au cœur de la bataille pour le contrôle privé de la banque centrale états-unienne, Jackson évita de peu une balle destinée à l’assassiner, tentative attribuée à la colère des Rothschild à son encontre. De 1836 à 1913 (NdT : date de la signature du décret de création de la “Banque de la Réserve Fédérale des Etats-Unis”, décidée préalablement dans une réunion top-secrète en 1910 des banquiers privés sur l’île Jekyll au large des côtes de l’état de Georgie…), les Etats-Unis furent essentiellement libres des sangsues traîtresses Rothschild d’Europe, ce qui mena à la plus longe période de croissance économique et de prospérité de l’histoire de la nation.

Ayant acquis le contrôle des banques centrales en Europe par la possession par Nathan Rothschild de la Banque d’Angleterre au tout début du XIXème siècle (NdT : Banque d’Angleterre créée par Guillaume III d’Orange en 1794), la Compagnie des Indes britanniques (British East India Company) le monopole sur le commerce International, incluant le commerce de la drogue (NdT : guerres de l’opium en Chine, qui ont inféodé ce pays à la City de Londres depuis…) et le commerce des esclaves, cette entreprise s’étendait sur le monde entier de l’Afrique à l’Asie en passant par l’Europe, les océans indien et pacifique et toute l’Amérique du Nord, le cartel banquier international consolida son pouvoir du commerce de l’argent et de la dette ainsi que du commerce général sur tous les continents. Mais une très grande nation, s’étendant sur deux continents résista et évita les griffes des Rothschild durant quelques siècles. Ainsi, la Russie fut ciblée de manière répétée alors que sa monarchie de la dynastie des Romanov parvenait à échapper à la conquête prédatrice des Rothschild, mais pas sans une rétribution meurtrière. De l’auteur du livre New World Order: Eustice Mullen :

“Après la chute de Napoléon, les Rothschild tournèrent toute leur haine contre les Romanov. En 1825, ils empoisonnèrent Alexandre I ; en 1855, ils empoisonnèrent Nicolas I. D’autres assassinats suivirent, culminant avec la nuit du 6 novembre 1917, lorsque une douzaine de Gardes Rouges conduisirent un camion dans le bâtiment de la banque impériale de Moscou. Là, ils s’emparèrent de la collection impériale de bijoux et de 700 millions de dollars en or, un butin de plus de un milliard de dollars. Le nouveau régime confisqua aussi 150 millions d’acres de terre en Russie propriété d cela famille royale.”

En plus d’un siècle d’assassinats des tsars Romanov par empoisonnement, quand le tsar Alexandre II vint en aide à Abraham Lincoln durant la guerre de sécession, ce qui en bien des points porte témoignage à l’assistance de la Russie à la préservation de l’Union, le vindicatif cartel Rothschild, principal soutien financier de la Confédération sudiste, voua vengeance éternelle contre la Russie et sa famille royale. La guerre de Rothschild and Co. Contre la Russie aujourd’hui en Ukraine n’est que le résultat de cette longue histoire…

Juste avant la première guerre mondiale planifiée par les Rothschild en 1914, quelques mois plus tôt à la fin 1913, ils passèrent subrepticement au Congrès leur loi sur la Réserve Fédérale le 23 décembre, alors que la vaste majorité des parlementaires avaient déjà quitté le congrès pour les congés de Noël et de fin d’année. Le rendez-vous de l’île Jekyll (NdT : comme nous l’avons stipulé plus haut, qui eut lieu en 1910) des architectes de la loi sur la Réserve Fédérale (NdT : qui n’a de “fédérale” que le nom car c’est un cartel de banques privées aussi “fédérales” que l’est “Federal Express”…) incluait des banquiers comme Paul Warburg, l’agent de banque centrale des Rothschild né en Allemagne et envoyé aux Etats-Unis et qui fut le second vice-président de la “Fed” La continuité de pensée se maintient chez les Warbug comme le déclara de manière emphatique le fils de Paul, James Paul Warbug, devant le comité sénatorial américain des affaires étrangères en 1950 :

“Nous aurons un gouvernement mondial que nous soyons d’accord ou pas. La question est seulement de savoir si ce gouvernement mondial se fera par consentement ou de force.”

Ainsi, la troisième banque centrale privée Rothschild en Amérique fut établie pour prendre un contrôle permanent du système d’usure crédit/dette sur la source monétaire américaine, au travers de la corruption de la classe politique marionnette de Washington D.C et du peuple américain par le système fabriqué et manipulé du crédit/dette. 1913 fut aussi l’année où fut votée la loi sur l’impôt sur les revenus, ponctionnant de manière illégale les dollars d’impôt, escroquant les salariés états-Uniens afin de payer les intérêts des prêts bancaires de guerre aux créditeurs du cartel. Le cycle de contrôle des plus vicieux est cette manière par laquelle la mafia khazare et ses escrocs ont opéré de manière maligne depuis les jours de leur changement d’identité du royaume kharar il y a plus d’un millénaire. (à lire ici, en anglais : https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/)



« Salut, je m’appelle Jacob Rothchild, ma famille pèse 500 mille milliards de dollars,

nous possédons presque toutes les banques centrales au monde,

nous avons financé les deux côtés de chaque guerre depuis Napoléon,

nous sommes proprios de vos médias, de votre pétrole et de votre gouvernement ;

et pourtant, vous n’avez probablement jamais entendu parler de moi… »

Les contrôleurs de la banque centrale Rothschild ont loué les services d’un des leurs, le distant cousin Karl Marx pour écrire son “Manifeste du Parti communiste” en 1848 et ce fut l’argent du cartel Rothschild avec leur agent Jacob Schiff aux Etats-Unis, qui financèrent la révolution bolchévique de ses comparses juifs et complotèrent l’assassinat du tsar Nicolas II et sa famille en 1917. Le milliard plus de dollars volés d’or russe est dit avoir été stocké dans les chambres souterraines de la Banque d’Angleterre des Rothschild à la City. Une suite d’histoire de mensonge, de meurtre, de guerre, de corruption et d’appétit insatiable pour les richesses et le pouvoir, vieille de plusieurs siècles, caractérise tout ce qui est aujourd’hui derrière la mafia khazare de la dynastie bankster ancrée dans le vieux royaume khazar d’il y a plus d’un millénaire. Plus proche de ce siècle historiquement, la tyrannie du gouvernement mondial et de la dépopulation eugéniste ont toutes deux reflété les obsessions de l’élite (autoproclamée).

Les crimes des Rothschild financèrent les trois plus grands dictateurs sanguinaires de toute l’histoire humaine. La révolution russe de 1917 vit la naissance et montée d’une union soviétique lénino-staliniste d’obédience marxiste, qui tua quelques 66 millions de Russes pour l’essentiel chrétiens. Puis, à partir du tout début des années 1930, les Rothschild et leurs acolytes Rockefeller et Bush, financèrent la montée et la mise au pouvoir d’Adolf Hitler. Le sacrifice de soi-disant 6 millions de juifs durant la seconde guerre mondiale fut froidement utilisé comme levier de négociation sioniste pour faire accepter la fausse affirmation des Ashkénazes non-hébreux d’un “droit de naissance de peuple élu” pour une patrie en Palestine, alors promise au Lord Lionel Rothschild par la déclaration de Balfour de 1917. Trois décennies plus tard, la promesse fut remplie avec la création de l’état juif. Malgré un héritage non-hébreu, ashekenaze [non]juif qui remonte au temps des tribus nomades turques, ces populations représentent aujourd’hui 90% de la population israélienne.

La déclaration de Balfour fit aussi une autre promesse :

“… Rien ne doit être entrepris portant préjudice aux droits civils et religieux des communautés non-juives existantes en Palestine.”

L’étant juif, depuis sa création en 1948, ce qui fait trois quarts de siècle maintenant, a brutalement poussé vers la sortie les arabes sémites vivant en Palestine, leur patrie ancestrale de droit, pourtant ils ont été systématiquement détruits par la politique officielle d’apartheid génocidaire d’Israël. Ce fait n’est en rien “antisémite” et ne devrait jamais être permis ni toléré par le reste du monde et pourtant cela se passe en toute impunité depuis bien trop longtemps. Cette réalité honteuse est largement due à l’influence de la maison sioniste des Rothschild et son contrôle sur Israël.

Dans les années 1930, les Rothschild ont aussi pomponné et soutenu un autre (futur) dictateur notoirement éduqué à Yale : Mao Zedong, soutenant aussi secrètement son génocide de près de 65 millions de ses propres concitoyens sacrifiés. Au cours des siècles, on peut distinguer un schéma, celui de ces lignées de génocidaires, emmenés par les dynasties Rothschild, Rockefeller et autres dans le passé (NdT : Borgia, familles royales européennes etc…), ont une très grande pratique de l’extermination à grande échelle, du financement de la montée au pouvoir de ces trois dictateurs responsables des plus grands génocides de l’histoire de l’humanité (NdT : n’oublions pas la conquête coloniale chrétienne débutant au XVème siècle qui fit aussi des centaines de millions de morts dans le monde, plaçant l’église facilement sur le podium des pires génocidaires de l’histoire de l’humanité), ceci avant le génocide actuel sans précédent contre la race humaine contemporaine (NdT : via l’arme biologique des injections à ARNm “anti-COVID19”).

En 1933, les globalisâtes de cette époque tentèrent leur premier coup majeur contre le gouvernement des Etats-Unis dans une tentative de renversement du président Franklin Delano Roosevelt qui échoua, empêchée par la seule intervention du héros de guerre le plus décoré de l’armée américaine et général du corps des US Marines, le général Smedley Butler (NdT : auteur du célèbre ouvrage “La guerre est un racket”). Son intervention arrêta le coup d’état, l’exposant publiquement dans la presse et son livre en 1934. Bien que son intervention courageuse empêcha la traîtresse subversion commise par quelques uns des conspirateurs les plus riches des Etats-Unis comme ces capitaines d’industries, banquiers et politiciens, parmi eux la grande fortune des machines à coudre Singer, Robert Sterling Clark et le père du George Herbert W. Bush (Bush I), Prescott Bush, qui fut durant la seconde guerre mondiale le directeur de l’Union Banking Corp., l’entreprise financière Bush liée au financement, aide et développement de l’ennemi nazi des Etats-Unis, Adolf Hitler ; et pourtant, ce passé éloquemment traître à la nation fut camouflé et Prescott Bush devint repésentant du Connecticut au sénat des Etats-Unis…

Bien sûr, les familles du crime Bush-Clinton sont notoires pour se tirer des pires affaires de félonie et de haute trahison. Le pédophile Bush senior fut impliqué dans le plus grand réseau de trafic sexuel d’enfants rendu public aux Etats-Unis et étiqueté le “scandale Franklin” impliquant des enfants du Nebraska, certains de la Catholic Boys Town directement trafiqués vers la Maison Blanche durant les administrations Reagan-Bush.

Alors que la famille du crime Bush est sataniste, leur comparse satanique arrêté dans ce scandale et son camouflage fut l’homme de paille Lawrence E. King, alors que toute l’opération fut balayée promptement sous le tapis et alors que le chef de réseau King, aidé par des comparses satanistes, comme le colonel Michael Aquino et son abandon d’une valise remplie d’argent liquide pour King dans un hôtel. Tout comme Epstein, King reçut un traitement privilégié avec quasiment pas de prison pour ses crimes contre nature.

Bien sûr, Aquino est toujours libre malgré son implication dans de nombreux pédo-scandales, protégé par son statut militaire de haut rang dans le système américain du programme de contrôle psychologique MK Ultra, identifié par un bon nombre d’enfants victimes au cours du scandale de la crèche du Presidio et fut aussi impliqué par Kathy O’Brien en tant que programmateur MK-Ultra de haut rang. Le trafiquant d’enfants à des fins sexuelles le plus connus d’Amérique, Jeffrey Epstein, est supposé décédé et son associée / maîtresse dans le crime, Ghislaine Maxwell, est en prison pour 20 ans dans un pénitencier fédéral de Floride.

Alors que le scandale Franklin incrimine la famille du crime Bush, à la fois l’opération Epstein-Maxwell et celle du scandale du “pizzagate” expose les familles du crime Rothschild, Clinton, Podesta, Obama et Biden, incluant Donald Trump déclarant à quel point “Epstein était un super mec” dans un article du New York Magazine en 2004, ajoutant comment il aime “les petits jeunes”, clin d’œil, clin d’œil… Le fait est que l’uniparti de l’Amérique est infesté de centaines de pédophiles notoires compromis et de gardiens du temple qui continuent à évoluer librement, malgré les tonnes de preuves des crime commis capturées par les caméras.

En dehors de King, Epstein et Maxwell, aucune arrestation ni mises en accusation de quelques pédo-criminels que ce soit des familles royales britannique, belge ou hollandaise, des présidents, premiers ministres ou milliardaires comme Bill Gates (NdT ; et ses escapades aujourd’hui bien connues sur le “Lolita Express” d’Epstein…), de ces centaines voire milliers de politiciens, juges, chefs de police, généraux, grands PDG, banquiers, VIP et autres saltimbanques du monde du show business, apeurés par le chantage et tous coupables d’horribles abus sexuels sur mineurs et enfants et qui doivent toujours faire face à leur impie karma.

Parce que tant de cette vérité choquante accélérée sort chaque semaine, avec une chance sur 6 milliards d’avoir un tel désastre chimique dans le déraillement d’un train en Ohio, des tremblements de terre provoqués pour punir des nations alignées avec la Russie (NdT : Turquie et Syrie), tout cela ne faisant qu’incriminer toujours plus les contrôleurs et leurs marionnettes aux plus hauts échelons du pouvoir occidental. La raison pour laquelle la guerre en Ukraine est si énorme maintenant, mettant tant de choses en jeu, est parce que le schéma du gouvernement mondial de ce Nouvel Ordre Mondial chevauche le cheval de la défaite des contrôleurs en Ukraine par la Russie alors que leur “cours de récré” sataniste devient de plus en plus exposée au grand public. Tous ces hauts criminels du contrôle sont alignés sur la dynastie Rothschild qui est au sommet de cette chaîne alimentaire prédatrice, occupés à faire chanter, corrompre, et réduire au silence faits et diseurs de vérité par tous les moyens possibles et nécessaires. Ceci afin d’assurer que leur petite coterie élitiste psychopathe demeure hors de portée et immunisée contre toute mise en accusation et comparution devant des tribunaux, ce qui serait bien sûr pourtant une mesure de salubrité publique.

Ils savent qu’il y a bien plus de preuves de leur culpabilité criminelle qu’il n’en faut dans le domaine public pour faire condamner ces tueurs génocidaires pour leurs crimes sans fin contre l’humanité et ils savent aussi pertinemment que Nous, les peuples, resserrons l’étau de plus en plus. A cause de tout cela, ces monstres veulent déclencher un Armaguedon nucléaire. Nous vivons une époque épique et bien que des millions de personnes aint déjà péri et peut-être que quelques milliards vont sans doute suivre dans cette guerre entre le bien et le mal, nous les avons néanmoins mis en fuite, ils cavalent tels les cafards pour se planquer dans les ténèbres. Mais armée et unie par la vérité, justice sera faite.

Comme conséquence du renversement secret subversif du gouvernement des Etats-Unis ayant eu lieu ces dernières années, à la fois l’absence complète de loi et l’échec traître et rampant d’appliquer la constitution des Etats-Unis, opère, en ce moment, un éveil du peuple américain et des peuples du monde, de leur torpeur et à s’animer d’une colère des plus justes jour après jour, avec toujours plus de gens comprenant de quoi il retourne. Les pères fondateurs remirent les droits fondamentaux de la liberté sur chaque citoyen, nous donnant une justification légale claire et concise afin de pouvoir “abolir” le régime traître et illégitime qui occupe Washington D.C aujourd’hui. Prenant en compte les actions terroristes répétées du gouvernement américain constituant un démocide contre son propre peuple tout en ayant commis des actes de guerre contre des alliés proches des Etats-Unis comme l’Allemagne avec l’affaire du sabotage des oléoduc NordStream I et Ii, l’intention du régime Biden (NdT : qui n’est, comme celui de Macron en France, après Pompidou et Giscard, sbire et agent des Rothschild, que la suite logique de la volonté systémique de détruire les peuples et de les réduire en esclavage moderne) de détruire à la fois l’Amérique et l’occident doit être immédiatement opposée et stoppée.

Une majorité croissante d’Américains désapprouve la performance de Biden comme président dans sa fonction usurpée et ce encore plus que tout autre président de l’histoire moderne des Etats-Unis et des 78 années de sondage présidentiel. […] Les trois branches du gouvernement, l’exécutif, le législatif et le judiciaire ont systématiquement laissé en plan le peuple américain en violant de manière répétitive la constitution des Etats-Unis et ce en parjure évident de leur promesse légale de la servir et de la protéger.

Ces trois branches du gouvernement ont commis une haute trahison en détruisant notre nation en commettant des crimes intentionnels mettant en danger à la fois le peuple américain et la population mondiale, qui est la cible d’une extermination par les soi-disantes élites autoproclamées. Nous devons immédiatement invoquer et mettre en place un Nüremberg 2.0 afin de juger en masse la multitude de ces traîtres génocidaires déterminés à imposer sur l’humanité leur agenda diabolique et maintenant connu de dépopulation généralisée de la planète. (NdT : le problème d’un Nüremberg 2.0 est que le procès de Nüremberg n’a condamné que des cadres nazis irrécupérables et qui en savaient trop, les faisant donc taire à tout jamais. Combien de hauts fonctionnaires nazis, de Dr Mengele, sont passés au travers et ont été recyclés dans le système occidental.. et soviétique… au cours de “l’opération trombone” qui vit les anglo-saxons protéger des cadres du savoir-faire nazi pour mieux les utiliser, un des exemples ayant des répercussion jusqu’à aujourd’hui, étant les chef nazis ukrainiens Bandera et consorts, recyclés par les services et échappant à la potence alors qu’ils étaient des criminels de guerre prouvés… Si le système reste en place, un Nüremberg 2.0 aura les mêmes effets, mais aujourd’hui, un tel procès ne peut avoir lieu : la corruption à tous les étages fait son office…)

L’assassinant de JFK, le président qui avait promis de “briser la CIA en mille morceaux”, de réduire le pouvoir de la FED et de mettre un terme à une déjà longue et coûteuse guerre du Vietnam, a établi la scène pour la croissance et l’épanouissement de l’état profond depuis ce fatidique 22 novembre 1963 à Dallas, Texas. Chaque président américain depuis n’a été qu’une simple marionnette pour les contrôleurs du système afin de violer la terre et l’humanité au nom des complexes militaro-industriel, chimique et pharmaceutique.

En ce siècle, la cabale criminelle infestée et contrôlée par la mafia khazare internationale a fabriqué son propre Pearl Harbor, 9/11, sacrifice de sang israélo-neoconservateur satanique après lequel s’ensuivit les actions pré-écrites du Patriot act dont le but était et est toujours de priver les Américains de leurs droits constitutionnels, jeu de perdants pour nous avec moins de liberté et moins de sécurité et jeu de gagnants pour les satanistes planqués derrière leur “guerre contre le terrorisme” fabriquée contre le croquemitaine musulman, cet islamiste qu’ils créent, financent et lancent dans leurs fausses guerres par procuration contre des ennemis inventés, venant compléter leur fausse “guerre contre la drogue” détruisant les familles afro-américaines au profit du complexe carcéro-sécuritaire, puis, lorsque cela leur convient, redonnant aux Russes et aux Chinois leur statut d’ennemis dans une guerre froide 2.0 afin de conduire l’humanité à se jeter de la falaise de l’armaguedon avec le compte-à-rebours nucléaire engagé depuis peu.

Maintenant, avec la menace de nuages en forme de champignon en toile de fond, leur cible ennemie aujourd’hui s’étend à une guerre génocidaire contre la totalité de l’espèce humaine au moyen de leur fausse pandémie au SRAS-CoV-2 / COVID19 et les injections mortifères à l’ARNm qui doit voir la fin des souverainetés des nations aux profit de l’agenda du gouvernement de l’ONU via l’OMS qui imposera toujours plus de restrictions et d’urgences sanitaires au travers de toujours plus de fausses pandémies et en déployant un arsenal biologique illimité amenant toujours plus de confinements draconiens, toujours plus d’obligations assassines, avec le déploiement des “villes quart-d’heure intelligentes” dans une grille de contrôle planétaire de surveillance de masse ; le système de “crédit social” à la chinoise gelant les comptes en banques et autres avoirs des dissidents et l’ensemble demandant une carte d’identité numérique et un sceau d’approbation pour avoir accès à un système bancaire sans argent liquide où tout est vu et contrôlé avec la monnaie numérique de la Banque Mondiale, tout cela faisant partie de leur soi-disant “Grande réinitialisation”…

Le rêve édulcoré des globalises est notre pire cauchemar, un de ceux qui n’en finissent jamais, celui d’un contrôle toujours plus affirmée sur des populations élaguées, battues, traumatisées, lobotomisées, composées de groupes d’abrutis, zombifiés, à l’ADN dévoyée, de personnes à la mentalité de ruche, survivants cyborgs contrôlés psychologiquement par l’IA. Ceci est notre pathétique futur luciférien si nous les laissons faire, si nous devenons plus faibles encore, passifs, défaits et ignorants, acceptant notre condition comme “inéluctable”. L’activisme se développe dans un mouvement planétaire de contestation contre cette guerre débâcle en Ukraine, l’inflation des prix, le projet des smart Cities et la mise en esclavage sous tutelle du FEM/Davos, contre la tyrannie technocrate (NdT : ce que nous appelons du terme emprunté au triste sbire globalisé de la cabale Zbigniew Brzezinski : la dictature technotronique, dont la fille sévit toujours dans les médias yankee et intoxiqué les citoyens qui l’écoutent…), contre le génocide, contre cette totale insanité du “wokisme”. Notre ennemi est averti et il ne fait aucun doute qu’il va continuer sa série de faux-drapeaux et lâcher toujours plus d’armes de destruction massive contre nous, mais le momentum d’une résistance croissante et d’une toujours plus forte opposition font mobiliser pour une guerre de longue haleine contre cette pourriture.

NdR71 : Nous demeurons persuadés, plus que jamais, que l’humanité triomphera, elle paiera un lourd tribut dans les années à venir, mais l’humanité s’émancipera finalement de la pourriture étatico-marchande jusqu’ici dominante et mettra en place une société des sociétés enfin émancipée et humanisée sous la bannière de l’union, de la compassion, de l’amour, de l’entraide et de la complémentarité bien comprise de notre diversité naturelle. Vérité, justice et humanité prévaudront ! Qu’on se le dise !

Joachim Hagopian est sorti de West Point (équivalent de St Cyr), ancien officier de l’armée américaine et auteur du livre “Don’t Let the Bastards Getcha Down,” mettant au grand jour un système de commandement militaire totalement pourri et décadent fondé sur le carriérisme et la pyramide de séniorité n’ayant rien à voir avec le mérite, qui de manière invariable fait sortir les meilleurs et les plus intelligents ne laissant dans le système que les médiocres et les suiveurs d’ordre qui montent l’échelle hiérarchique pour finir en généraux-politiciens et bureaucrates faits et conçus pour perdre toute guerre moderne dans laquelle les Etats-Unis s’impliquent et mise en place par les “élites” politico-banquières. Après l’armée, Joachim a obtenu un Masters en psychologie clinique et a travaillé pendant plus de 25 ans comme psychologue certifié thérapeute dans le monde de la santé mentale avec des jeunes et adolescents abusés.

NdT : deux des camarades de promotion de Hagopian à West Point sont maintenant des généraux dans l’armée américaine.

