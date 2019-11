Résistance 71

6 novembre 2019

Réflexions et conclusions convergentes en provenance de deux modes de pensée rendus « antagonistes » et qui pourtant convergent vers une solution commune pour l’émancipation de la société humaine: les pensées « marxienne » et « anarchiste » dans une forme moderne complémentaire.

Par delà les guerres de clocher factices et futiles de la dictature marchande…

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

