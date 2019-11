Chansonnette anar avec Joseph Déjacque

De quoi vous plaignez-vous ?

Joseph Déjacque

Chanson écrite à la Nouvelle-Orléans

Le Libertaire #1, octobre 1857

Horreur ! horreur ! disent tout bas les âmes. — Horreur, hélas ! répond la Liberté. — Tout n’est que vols et que meurtres infâmes ; Le Mal est dieu dans la société. — Oui, pour le mal il est un lit de roses, Oui, pour ce maître il n’est rien de trop doux — Nous subissons la logique des choses. — — Conservateurs… de quoi vous plaignez-vous ?

Vous qui voulez des lois, une Justice, Dévots soutiens du temple du Pouvoir, Vous qui versez au trône de la police Plus que n’eût pris l’inquiet Désespoir ; Si dans la rue un watchman vous inspecte, — Lui, l’homme d’ordre, — à l’instar des filous ; S’il vous détrousse à quelque heure suspecte : Gens attardés, … de quoi vous plaignez-vous ?

Bourgeois, pour qui tout est trafic et lucre, Vous dont Mercure assiste les bazars, Agioteurs de coton ou de sucre, Pasteurs d’humains, moissonneurs de dollars ; — Etablissez des banques de commerce, Battez monnaie avec de vieux licous… Au vent du Nord la peur vous bouleverse… Monopoleurs, de quoi vous plaignez-vous ?

Vous qui rêvez de loisirs et de fêtes, Femmes du maître ou femmes de commis, Et gaspillez en de folles toilettes Tout l’or et plus qu’encaissent vos maris ; — Pour satisfaire au luxe de vos jupes, Un check vaut mieux qu’un pauvre billet doux. Vous vous vendez ; vos amants font des dupes… — Cœurs sans amours, de quoi vous plaignez-vous ?

Vous dont le bras, ouvriers et manœuvres, Nourrit un monde oisif et corrupteur, Vous qui donnez le produit de vos œuvres Pour, — noirs ou blancs, — enrichir l’exploiteur. — Sujets soumis, —, on vous parque, on vous fouette. — Marrons, —, la faim vous traque dans vos trous. L’esclave-humain ne vit pas, il végète… Déshérités, de quoi vous plaignez-vous ?

Soit république, empire ou monarchie, Nargue du nom : — c’est de l’autorité. — Tant que, courbé sous une hiérarchie, L’on rampera dans la légalité ; Tant qu’on n’aura, — de riche à prolétaire, D’esclave à maître, — aboli tous les jougs, Le Mal-Stateur régnera sur la terre. — Civilisés, de quoi vous plaignez-vous ?

Ah ! ce qu’il faut pour vivre en harmonie, — Vivre du bras, du cœur et du cerveau — Pour nous sevrer d’un monde à l’agonie Et revêtir la puberté du beau, — C’est de jeter à l’égout Code et Bible, C’est de fouler aux pieds sceptres et knouts, — L’ordre anarchique est l’ordre imprescriptible. — Esprits obtus, de quoi vous plaignez-vous !

= = =

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie



Porte de la perception…

Share this: Twitter

Facebook

Sur le même thème