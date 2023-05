Les lignes publiées ci-dessous sont tirées d’un livre français célèbre. Ces deux paragraphes auraient pu être écrits aujourd’hui tant notre réalité est quasi-identique, pourtant ces lignes furent écrites et publiées il y a … 80 ans.

Remplacer les « X » pour y mettre le titre et l’auteur, qui fut membre de l’Académie Française. Merci de mettre vos suggestions en commentaires.

~ Résistance 71 ~

X’XXXXX XXX XXXXXX

XXXXXX XXXXXX

« La France est une prison. On y sent la menace, la misère, l’angoisse, le malheur comme une voûte pesante et qui s’affaisse chaque jour davantage sur les têtes. La France est une prison, mais l’illégalité est une évasion extraordinaire. Les papiers ? On les fabrique. Les tickets d’alimentation ? On les vole dans les mairies. Voitures, essence ? On les prend aux Allemands. Gêneurs ? On les supprime. Les lois, les règles n’existent plus. L’illégal est une ombre qui glisse à travers leur réseau. Plus rien n’est difficile puisque l’on a commencé par le plus difficile : négliger ce qui est l’essentiel : l’instinct de la conservation.

La Gestapo et la police française à ses ordres placent à toutes les gares importantes des hommes doués d’une grande mémoire visuelle et qui ont étudié avec soin les photographies des patriotes qu’on recherche. Ce sont des “physionomistes” analogues aux employés que l’on trouvait à la porte des salles de jeux dans les grands casinos et dont le rôle était de se rappeler de chaque figure de joueur. »



Fleurs du social…

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires