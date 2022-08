Fable de la tyrannie (pause estivale)

Un homme entend frapper à sa porte,

Il va ouvrir…

Devant lui se tient dame Tyrannie toute en armes,

Elle lui demande : « Te soumettras-tu ? »

L’homme la laisse entrer et ensemble,

ils commencent leur vie commune forcée.

Bientôt, dame tyrannie devient bien malade…

Du poison que l’homme lui administre quotidiennement…

Elle finit par mourir.

L’homme alors se saisit du corps encore chaud,

Ouvre sa porte, jette le cadavre dehors et dit :

NON !

Il n’y a pas de solution au sein du système, n’y en a jamais eu et ne saurait y en avoir ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

