Août 2021 ~ Août 2022 : Top 10 PDF (pause estivale)

Résistance 71

Août 2022

Sans oublier notre bibliothèque PDF gratuits de quelques 300 lectures vitales à notre éveil politique, PDF réalisés par Jo depuis 2016…

Nous désirerions ajouter ces trois textes que nous pensons également être d’une importance capitale à lire et diffuser :

Nous désirons aussi attirer l’attention des lecteurs sur ce petit livre que Paulo Freire publia en exil en Chili en 1969, « Extension ou communication » dont nous avons traduit l’essentiel. Information des plus utiles par les temps qui courent…

Note de lecture : Nous profitons de cette pause estivale pour lire le dernier bouquin publié par l’anthropologue anarchiste David Graeber, peu de temps avant sa mort en septembre 2020 (décès dû à l’injection OGM, arme biologique soi-disant « anti-COVID » ?…), livre de recherche écrit conjointement avec l’archéologue anglais David Wengrow : « The Dawn of Everything, a New History of Humanity » ou en français « L’Aube de tout, une nouvelle histoire de l’humanité » (éditions Penguin Books, 2021), livre qui est devenu en quelques mois un bestseller international décrit le plus souvent comme « révolutionnaire ! » et dont James C. Scott a écrit : « Une réécriture osée et vivifiante de l’histoire intellectuelle de l’anthropologie et de l’archéologie. » Nous pensons bien évidemment en traduire (ce que nous pensons être) l’essentiel en français. La recherche profonde (150 pages de notes bibliographiques) de Graeber et de Wengrow est tout à fait complémentaire de nos analyses de 2017 et 2019 mentionnées ci-dessus.

Bonne lecture à toutes et à tous !…



Sortir de l’hypnose…

