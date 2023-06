La guerre est déclarée entre jardiniers urbains/agriculteurs/éleveurs et les panneaux solaires arnaques incendiaires, entre la souveraineté alimentaire du pays, les maisons, fermes, immeubles aux logements individuels et les panneaux solaires arnaques qui détruisent tout avec leurs incendies

Anonyme

13 juin 2023

La guerre est déclaré entre les semeurs de nourriture bio (agriculteurs, jardins partagés) pour la souveraineté alimentaire et les installateurs de panneaux solaires arnaques dangereux voleurs de terres dans les villes et campagnes pour la perte de souveraineté alimentaire et les tickets Monsanto rationnement alimentaire contre la piquouze forcée

Une loi de mars 2023 indique le droit aux mairies d’exproprier tous les espaces disponibles pour installer le plus de panneaux solaires possibles.

https://www.actu-juridique.fr/administratif/environnement/energies-renouvelables-ce-que-va-changer-la-loi-n-2023-175-du-10-mars-2023/

les pompiers déclarent que les panneaux solaires rendent le sauvetage des victimes des incendies plus difficile, vu que c’est le toit enflammé qui s’effondre en premier, et qu’il suffit que des feuilles se posent sur les panneaux solaires, pour que la combustion apparaisse

https://axaxl.com/fr/fast-fast-forward/articles/panneaux-solaires

donc ils vont abattre tous les arbres à chaque installation de panneau solaire.

fin de l’oxygène dans les villes.

et fin d’arbres fruitiers dans les campagnes.

Un agriculteur abat tous ses abricotiers pour installer des panneaux solaires

https://www.20minutes.fr/planete/2812707-20200710-agrivoltaisme-quand-panneaux-solaires-mettent-service-cultures

la colère des paysans, contraints de céder leurs terres pour la construction de panneaux solaires

https://www.francetvinfo.fr/monde/chine/chine-la-colere-des-paysans-contraints-de-ceder-leurs-terres-pour-la-construction-de-panneaux-solaires_4889405.html

les incendies causés par les panneaux solaires ne sont pas assurés, les victimes ne sont pas indemnisées, exemple ici

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/2014/07/07/defaillance-des-panneaux-photovoltaiques-scheuten-deux-incendies-en-deux-mois-chez-un-eleveur-de-l-allier-513055.html

le ministre avoue que les panneaux solaires causent des incendies, mais prétend que ce sont des cas rares, et que des débuts d’incendie ou d’électrocution ne sont pas comptés dans les statistiques d’incendie (tout comme Pfizer ne compte pas les fausses couches comme des effets secondaires, mais des cas résolus)

https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/03/19/un-tiers-des-installations-photovoltaiques-sont-a-risque_1321546_3234.html

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/08/18/poison-vaccinal-pfizer-classe-les-fausses-couches-parmi-les-effets-indesirables-resolus/

Engie va s’approprier des forêts en France sources d’oxygène pour la planète pour les détruire (avec notre argent public des milliards d’euros) et y mettre les panneaux solaires arnaques dangereux incendiaires à la place au nom ironiquement de la planète

https://www.lefigaro.fr/societes/un-projet-geant-de-centrale-solaire-provoque-l-emoi-dans-les-landes-20210112

https://www.20minutes.fr/planete/3119355-20210909-gironde-milliard-euros-investissement-1000-hectares-foret-rases-tentaculaire-projet-ferme-solaire-horizeo-va-faire-debat

et comme ils sont souvent fait à partir de matériaux recyclés, et de matériaux de mauvaise qualité, ou mal branchés , causant des points chauds indétectables qui s’accumulent à l’insu de tous, ils causent facilement des incendies et ne sont pas assurés (la MAAF dit qu’utiliser des matériaux non conformes (voilà pourquoi ils veulent qu’on utilise que du matériel recyclé, pour ne pas être assuré), des défauts d’installation dans une installation électrique= pas d’assurance) donc pas d’indemnisation pour les victimes.

sources

https://www.maaf.fr/fr/assurance-habitation/assurance-dommage-electrique

https://www.actu-environnement.com/ae/news/panneaux-photovoltaiques-encadrement-risque-incendie-16450.php4

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/gigean-le-toit-d-une-maison-couvert-de-panneaux-solaires-prend-feu-dans-la-nuit-2665804.html

https://www.dna.fr/faits-divers-justice/2022/07/06/les-panneaux-solaires-mettent-le-feu-a-la-toiture

https://www.lavoixdunord.fr/1070901/article/2021-09-17/un-depart-de-feu-au-niveau-d-un-panneau-photovoltaique-installe-sur-une-toiture

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2023/04/05/un-incendie-provoque-par-des-panneaux-photovoltaiques

https://www.laprovence.com/actu/en-direct/6644602/des-panneaux-photovoltaiques-en-feu-a-la-ferme-solaire-de-piolenc.html

https://www.sudouest.fr/justice/mezos-40-un-incendie-ravage-des-rangs-de-panneaux-photovoltaiques-11215530.php

https://www.actu-environnement.com/ae/news/feu-panneau-solaire-installation-12669.php4

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2021/06/09/quand-les-panneaux-solaires-mettent-le-feu-a-la-maison

Sachant que ces panneaux solaires prennent 2000 mètres carré d’espace au minimum, et peuvent aller au de là.

“L’Assemblée vote l’obligation d’installer des panneaux solaires dans les grands parkings extérieurs de plus de 1500 mètres carré »

« Le gouvernement défendait initialement un seuil à 2500 mètres carrés »

« députés écologistes et insoumis demandaient de descendre à 500 mètres carrés. »

» en cas de non-respect de l’obligation un amendement LFI doublant les sanctions prévues (à 20.000 euros et 40.000 euros, selon la taille du parking) a aussi été adopté avec le soutien du gouvernement.

https://www.bfmtv.com/politique/parlement/l-assemblee-vote-l-obligation-d-installer-des-panneaux-solaires-dans-les-grands-parkings-exterieurs_AD-202212090740.html

Et causent des incendies, tuent les oiseaux, en plus d’être peu rentables.

https://www.clubic.com/mag/environnement-ecologie/actualite-8730-une-ia-pour-comprendre-pourquoi-les-fermes-solaires-tuent-des-milliers-d-oiseaux-chaque-annee.html

en plus il est presque impossible d’éteindre les incendies de panneaux photovoltaiques

https://www.generali.fr/entreprise/actu/panneaux-photovoltaiques-prevention-risques-incendie/

avec leurs panneaux solaires, ils pourront causer les incendies dans les villes, et ensuite parquer les gens survivants dans des camps de concentration de la piquouze forcée.

tapez incendie et panneau solaire et voir tous les incendies causés par eux dans les résultats de recherche.

Alors que les jardiniers urbains espéraient lancer l’initiative de jardins partagés pour pallier un peu à la famine dans les villes, ce projet de voler les espaces au motif de l’énergie solaire, va mettre en péril les jardins partagés des villes.

Et pas seulement.

C’est aussi l’agriculture et l’élevage qui est en danger.

Un maire (sans doute payé en pot de vins par une entreprise photovoltaique) accuse l’agriculture de trop consommer d’eau, et dit qu’à la place, c’est mieux d’installer des panneaux solaires sur les terres (qui ironiquement gaspillent encore plus d’eau à cause des incendies qu’elles provoquent).

Enfin le journal Marianne tout en parlant des agriculteurs qui louent leurs terres aux entreprises de panneaux photovoltatiques directement avec ceux ci ou via l’Etat, omet de dire que ceux ci doivent rembourser les entreprises si les panneaux causent des incendies, que ceux ci sont dégagés de toute responsabilité des incendies de leurs panneaux photovoltaiques, et que c’est à l’agriculture de céder sa propriété en compensation

https://www.marianne.net/societe/agriculture-et-ruralite/photovoltaique-pour-les-agriculteurs-aubaine-ou-arnaque

Des fermes agricoles ont déjà connu des incendies et perdu leurs récoltes dans leurs bâtiments à panneaux photovoltaiques de stockage des récoltes , détruit les fermes d’agriculture ou d’élevage, détruit leurs champs d’agriculture après les installations de panneaux solaires incendiaires.

https://www.ladepeche.fr/2022/11/12/un-batiment-agricole-equipe-de-panneaux-photovoltaiques-en-feu-a-rudelle-les-pompiers-actifs-toute-la-nuit-10798356.php

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/2014/07/07/defaillance-des-panneaux-photovoltaiques-scheuten-deux-incendies-en-deux-mois-chez-un-eleveur-de-l-allier-513055.html

https://www.ladepeche.fr/2022/11/12/un-batiment-agricole-equipe-de-panneaux-photovoltaiques-en-feu-a-rudelle-les-pompiers-actifs-toute-la-nuit-10798356.php

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/2014/07/07/defaillance-des-panneaux-photovoltaiques-scheuten-deux-incendies-en-deux-mois-chez-un-eleveur-de-l-allier-513055.html

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/landes/landes-une-ferme-photovoltaique-completement-detruite-par-un-incendie-2615984.html

https://www.courrier-picard.fr/id307294/article/2022-05-17/un-feu-de-panneaux-photovoltaiques-ravage-une-ferme-de-chaussoy-epagny

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2023/04/05/un-incendie-provoque-par-des-panneaux-photovoltaiques

https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2022/09/09/des-panneaux-photovoltaiques-prennent-feu-dans-une-ferme

et les débris des panneaux solaires laissés par l’incendie sont toxiques et polluent l’environnement et les hommes

https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/07/28/incendie-de-la-ferme-des-delices-foreziens-la-toxicite-des-debris-de-panneaux-photovoltaique-en-question-quelle-toxicite

Sans compter qu’après que ceux ci soient abimés, les entreprises demandent des compensations financières aux agriculteurs qui se trouvent alors obligés de céder leurs terres agricoles.

mais ces types ont le culot de dire que l’agriculture et le solaire sont compatibles, et ont inventé un nouveau mot, l’agrivoltaisme, afin de prétendre que même s’ils volent les terres pour les panneaux photovoltatiques, celles ci seront encore utilisés pour produire de la nourriture, alors que c’est faux.

Heureusement un collectif paysan ne s’est pas laissé berné, et s’est manifesté contre le projet agrivoltaisme, de vol de leurs terres pour des panneaux photovoltaiques

https://www.sudinfo.be/id672400/article/2023-06-02/13000-signatures-contre-linstallation-de-19488-panneaux-photovoltaiques-chimay

Ce qui conduira donc à la perte de souveraineté alimentaire, les tickets de rationnements au chantage de la piqouze forcé.

Néron qui fait l’incendie des villes avec les panneaux solaires.

et pendant ce temps là, ils ont empoisonné un inventeur du Zimbabwe qui avait trouvé comment se débarrasser de toutes les ondes cancérigènes qui nous entourent en le convertissant en une électricité suffisante pour alimenter à la fois sa maison et sa voiture.

Il pouvait ainsi rouler, sa voiture captait la 5G des autoroutes et la convertissait en électricité pour la faire rouler gratuitement, ce qui enrageait les élites.

Dommage qu’il n’a pas voulu partager ses plans parce qu’il voulait breveter son invention avant.

Résultat, c’est la perte d’une invention pour l’humanité.

Mais j’imagine qu’en hackant les serveurs des USA, on arrivera à retrouver ses plans, vu qu’il a fait une demande de brevet auprès du gouvernement de Zimbabwe, des USA

https://nehandaradio.com/2021/05/07/top-zim-innovator-chikumbutso-allegedly-poisoned-hospitalised/

https://www.naturalblaze.com/2021/02/maxwell-chikumbutsos-game-changing-free-energy-devices.html

https://www.maravipost.com/usa-snatches-top-zimbabwean-inventor-maxwell-chikumbutso/

en tout cas, j’ai retenu, qu’il ne faut pas utiliser les rectennas si on veut avoir beaucoup d’électricité à partir des ondes. Celles ci ne convertissent que les basses fréquences en électricité et pas les autres.

Le MIT de Bill Gates avoue qu’il a fait un convertisseur de 10 Gigahertz des hautes fréquences en électricité, mais avoue aussi qu’ils ont fait exprès de l’inventer pour qu’elle convertisse juste assez pour fournir leurs capteurs big brother se multipliant dans les villes, et pas pour alimenter l’électroménager des gueux.

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/ondes-chercheurs-transforment-wi-fi-electricite-74817/

sinon il parait qu’un site vend un convertisseur d’ondes en électricité

http://www.k3ops.com/

https://www.lemondedelenergie.com/transformer-les-ondes-en-electricite/2017/03/09/

Avec la 5G imposée dans les campagnes qui détruit les animaux des fermes, si on peut la convertir en électricité pour éliminer les ondes, cela ferait 1 pierre deux coups pour les éleveurs.

https://www.sudouest.fr/economie/agriculture/antenne-5g-son-troupeau-decime-sans-explication-un-eleveur-demande-une-interdiction-temporaire-10997849.php

sinon il y a toujours l’énergie libre dont vous pouvez voir des liens en fin de ces articles

https://resistance71.wordpress.com/2023/03/25/manipulation-et-exploitation-des-manifestations-contre-la-reforme-des-retraites-une-reflexion-interessante-dun-correspondant/

https://resistance71.wordpress.com/2022/06/05/limposture-de-la-transition-energetique/

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050252653/publication/CN103647476A?q=pn%3DCN103647476A

et bien sûr quand leurs panneaux solaires causent des incendies dans les campagnes , forêts ou villes https://www.leparisien.fr/meteo/cest-quoi-la-meteo-des-forets-ce-nouveau-dispositif-lance-ce-jeudi-pour-lutter-contre-les-incendies-01-06-2023-FJJ3MGEMMJHCTPZAVOIITHTXQI.php, ils accuseront leur faux réchauffement climatique, pour nous imposer encore plus de dictature de pass carbone, et faire des rationnements sur tout, crédit social à points pour bloquer votre compte, interdiction de sortir de votre ghetto de 15 minutes, interdiction d’utiliser une voie réservé au covoiturage big brother où on doit obligatoirement indiquer sa carte d’identité numérique, sa destination et heure de destination d’arrivée, alors que dans le code de la route, ils indiquent que dans la préparation d’un itinéraire on ne doit jamais se donner une heure d’arrivée, uniquement une adresse d’arrivée, car sinon on se presse et cause des accidents, preuve que la politique du covoiturage c’est pour mettre à la Gestapo de préparer facilement des gets apens pour rafler les conducteurs à l’arrivée à temps pour les empêcher de s’échapper et les piqouzer de force

Faites gaffe aussi si vous utilisez des miroirs pour augmenter l’espace lumineux de votre jardin partagé en éliminant l’ombre pour faire pousser les légumes qui aiment le soleil et détestent l’ombre.

Si vos miroirs envoient des rayons dans un endroit non ombré, cela peut causer des incendies vu que l’herbe est combustible.

https://jardinpotager.com/apporter-de-la-lumiere-dans-son-potager/

= = =

Lire notre page « Escroquerie du Réchauffement Climatique Anthropique »

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

J’aime ça : J’aime chargement… Articles similaires