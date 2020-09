Les (COV)Idiots are Taking Over…

Résistance 71

24 septembre 2020

L’un d’entre nous faisait remarquer hier, que cette chanson de 2003 n’a sans doute jamais autant été d’actualité. De fait, c’est très juste. Nous en avons donc traduit les paroles derechef sous la vidéo de la version album des toujours excellents et truculents NOFX, qui ne prennent pas une ride.

Sous les paroles nous avons dégoté cette vidéo d’une excellente version acoustique…

Les (COV)Idiots prennent les commandes… On est en plein dedans. Question : les laisserons-nous faire ?

Culte !…

« Hey kids… You want to go to the park ?… Noooo ! You want to go to the matinee ?… Noooo ! You want to go to the Punk Rock show ?… Yeaaaah ! Let’s go to the Punk Rock show !…. » (« Separation of the Church and Skate »)

Idiots are taking over

Les idiots prennent les commandes

NoFX

“War on Errorism”, 2003

~ Traduction Résistance 71, 2020 ~

It’s not the right time to be sober

Now the idiots have taking over

Spreading like a social cancer, is there an answer?

Pas le moment d’être à jeun

Maintenant que les idiots prennent les commandes

S’étendant comme un cancer social, y a t’il une réponse ?

Mensa membership conceding

Tell me why and how are all the stupid people breeding

Watson, it’s really elementary

The industrial revolution

Has flipped the bitch on evolution

The benevolent and wise are

Being thwarted, ostracised,

What a bummer

The world keeps getting dumber

Insensitivity is standard and faith is being fancied over reason

Concédant l’appartenance à Mensa

Dites-moi pourquoi et comment tous ces abrutis se reproduisent

Watson, c’est vraiment élémentaire

La révolution industrielle

A fait péter les plombs à l’évolution

Les bons et sages sont

Phagocytés, ostracisés,

Pathétique

Le monde devient de plus en plus abruti

L’insensibilité est devenue standard et la foi est préférée à la raison

Darwin’s rolling over in his coffin

The fittest are surviving much less often

Now everything seems to be reversing, and it’s worsening

Someone flopped a steamer in the gene pool

Now angry mob mentality’s

No longer the exception, it’s the rule

And I’m starting to feel

A lot like Charlton Heston

Stranded on a primate planet

Apes and orangutans that ran it to the ground

With generals and the armies that obeyed them

Followers following fables

Philosophies that enable them to rule without regard

Darwin se retourne dans sa tombe

Les plus forts survivent de moins en moins souvent

Maintenant tout semble s’inverser et ça s’aggrave

Quelqu’un a balancé une chaudière dans la génétique

Maintenant la mentalité de la foule en colère

N’est plus l’exception mais la règle

Et je commence à ressentir de plus en plus

Les choses comme Charlton Heston

Coincé sur une planète de primates

Avec des singes et des orang outans qui la ruinent

Avec des généraux et des armées qui leur obéissent

Des suiveurs qui suivent des fables

Des philosophies qui leur permettent de régner sans égard

There’s no point for democracy when ignorance is celebrated

Political scientists

Get the same one vote

As some Arkansas inbred

Majority rule,

Don’t work in mental institutions

Sometimes the smallest softest voice carries

The grand biggest solutions

Aucune raison pour la démocratie quand on célèbre l’ignorance

Des scientifiques politiques

Reçoivent le même vote

Que quelque dégénéré de l’Arkansas

La majorité règne

Fonctionne pas dans les institutions psychiatriques

Parfois la plus petite et plus douce voix porte

Les plus grandes des solutions

What are we left with?

A nation of god-fearing pregnant nationalists

Who feel it’s their duty to populate the homeland

Pass on traditions

How to get ahead religions

And prosperity via simpleton culture

Que nous reste t’il ?

Une nation de nationalistes engrossés ayant peur de dieu

Qui pensent que c’est leur devoir de peupler la patrie

De faire passer les traditions

Comment faire passer les religions

Et la prospérité au travers d’une culture d’idiot du village

The idiots are taking over [x8]

Les idiots prennent les commandes [8x]

