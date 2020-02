Résistance 71

Février 2020

Nous publiions ce texte que personne ne voulait traduire, et un lecteur nous en a fait un PDF quelques mois plus tard. Depuis, il est un des PDF les plus téléchargés de notre bibliothèque. Nous vous le remettons ci-dessous. A lire et diffuser sans aucune modération en cette nouvelle période de falsification scientifique et l’émergence de cette « nouvelle souche » de Coronavirus (CoV) 2019 et les révélations sur les traitements hormonaux de substitutions concernant la ménopause féminine…

Pour tous ceux qui pensent encore que Big Pharma a le bien et la santé publics comme objectifs…

« Un monde sans cancer, histoire de la vitamine B17 »

G. Edward Griffin

