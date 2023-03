Dire NON à la fibre optique c’est dire non à la 4G et la 5G et la 6G en même temps!

Anonyme

Reçu par courriel, 5 mars 2023

2ème partie de “Les arbres, notre arme de défense contre la 5G”

1/2

2/2

source citation

– « , il sera possible de déployer la 5G sur les fréquences aujourd’hui occupées par la 4G »

https://www.silicon.fr/bouygues-telecom-se-prepare-a-la-5g-avec-ericsson-170314.html

« Les réseaux 4G d’aujourd’hui et 5G de demain n’existeront pas sans la fibre 6G qui leur donnera du pouvoir », a ajouté M. Shlanta

https://www.fiercewireless.com/tech/6g-fiber-argues-sdn-communications-ceo

« Le rôle des réseaux à fibres optiques pour l’avenir de la 5G

· https://www.forbes.com/sites/theyec/2020/08/05/the-role-of-fiber-optic-networks-for-the-future-of-5g/#45181607b411

la fibre optique est importante pour la 5G

https://telecoms.com/opinion/fiber-optic-is-important-for-5g-but-operators-will-need-a-range-of-options/

La 5G utilisera la fibre optique

https://fortune.com/2020/01/19/5g-fiber-optic-network-centurylink/

https://resistance71.wordpress.com/2020/09/14/fibre-optique-5g-6g-et-dictature-technotronique/

Si vous avez déjà la fibre, refusez le compteur linky, car le CPL va faire passer la 5G dans tout le circuit électrique

« CPL: Moyen simple et efficace de faire passer Internet et son réseau (donc la 5G) par les prises électriques »

https://www.tp-link.com/fr/support/download/tl-wa860re/

https://resistance71.wordpress.com/2021/04/19/compteur-linky-piratage-cpl-grille-de-controle-et-dictature-technotronique/

Et créez une étable loin de la fibre pour protéger votre troupeau

S’il y a des drônes, les arbres c’est le top contre la 5G des drônes:

« Quant aux zones rurales, Google et Facebook sont en train de réfléchir à la possibilité d’y amener le réseau par drones. En attendant, leurs habitants devront s’adapter aux ondes plus basses fréquences comme celles utilisées pour la 4G et la 3G, qui cohabiteront, au moins un temps, avec celles utilisées pour la 5G. «

https://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html (article censuré)

Aux USA, les résistants ne demandent pas la permission de l’Etat pour enlever les antennes 5G ou objets connectés 5G qui les dérangent:

Des pompiers de Californie dénoncent que les objets connectés 5G installés dans leur base leur ont donné de graves problèmes de santé (problèmes de mémoire, confusion, vertiges), et que ces problèmes de santé ont disparu quand ils ont décidé d’enlever les micro antennes relais 5G et leurs objets connectés associés. La 5G déjà en déploiement en Angleterre et Aux USA, ont fait augmenter significativement les cancers du cerveau de la population source :

https://www.naturalnews.com/2018-07-31-5g-linked-to-health-problems.html

Voilà pourquoi on garde les murs et béton urbains mais on détruit les arbres, car on peut rendre le béton intelligent en incrustant des cellules intelligentes

source citation:

» Pour être efficace, la 5G devra être associée à de petites antennes, tous les 100-200 mètres, là où celles d’aujourd’hui émettent sur de vastes étendues. Les “small cell ” pourraient aussi être une réponse à cette difficulté technique. Installées dans le mobilier urbain, ces petites antennes de télécommunication pourraient assurer la couverture régulière de la ville

la 5G permettra de contrôler sa maison à distance

http://www.wedemain.fr/Comment-la-5G-va-nous-faire-basculer-dans-le-monde-de-l-internet-des-objets_a1857.html

« Voici un schéma qui montre comment les nouvelles antennes relais 5G seront fabriqués et installés dans les villes http://arxiv.org/pdf/1506.09109.pdf

Un français montre où les micro antennes 5G sont habituellement cachés

https://latromperieducodejustinien.wordpress.com/2018/04/09/une-histoire-5g-de-ma-ville-a-votre-ville-et-au-dela/

Le béton intelligent a été créé pour faire passer la 5G

http://www.varmatin.com/conso-shopping/le-beton-devient-intelligent-avec-360-smart-connect-152916 (article censuré bien sûr)

Des murs intelligents pour faire passer la 5G et espionner les habitants

https://www.stuffi.fr/wall-mur-intelligent-analyser-activite-piece/

On mettra les antennes relais 5G à l’intérieur des bâtiments, ou on créera des murs intelligents, du béton intelligent pour faire passer la 5G

https://journals.openedition.org/netcom/2869

Tout est rendu intelligent pour faire passer la 5G partout.

Et comme les arbres ne peuvent être rendus intelligents et empêchent la 5G de se propager, alors on les abat.

les murs intelligents qui amplifient les ondes 5G

https://www.pourlascience.fr/sd/telecommunications/un-mur-intelligent-pour-mieux-controler-les-ondes-12013.php

on plante déjà des antennes relais 5G à l’intérieur des bâtiments agricoles car avec la 5G, les micro antennes relais doivent être proches des récepteurs, donc la distance des antennes relais et les humains seront plus réduites que jamais, ce sera le cancer explosion à volonté

https://journals.openedition.org/netcom/2869

D’où l’intérêt pour les agriculteurs et fermiers de monter un collectif qui prête un détecteur anti 5G pour enlever les émetteurs 5G dans les bâtiments agricoles.

Si les pompiers de Californie ont réussi à enlever les émetteurs de 5G dans leur caserne, alors pourquoi pas les fermiers ?

Outre que les arbres, les matériaux et objets non intelligents (la version intelligente de ces mêmes objets et matériaux peuvent faire passer la 5G donc uniquement prendre la version non intelligente si planter des arbres ou enlever la 5G est impossible à vos yeux) qui bloquent la 5G

https://routeur-5g.fr/9-objets-et-materiaux-qui-bloquent-votre-signal-wifi/

= = =

Dossier « 5G et refus du tout connecté » (PDF)

« Dire non à la dictature technotronique » (PDF)

CRIIREM : Téléphonie mobile et santé (PDF)

Stop 5G, Linky, Gazpar, Smart City and co (PDF)

