Court-circuiter la censure du Net : partagez et diffusez ! Les 10 PDF les plus lus sur Résistance 71 + bibliothèque PDF (Résistance 71)

Résistance 71

15 avril 2021

Depuis le début de notre coopération avec Jo pour la mise en place d’une bibliothèque PDF en 2016, voici ci-dessous les 10 PDF les plus lus depuis ces tous débuts :

1- Manifeste pour la Société des Sociétés (Résistance 71)

2- Un monde sans cancer (G. Edward Griffin)

3- Les mythes bibliques (Ashraf Ezzat)

4- La pédagogie des opprimés (Paulo Freire)

5- Illégalité des amendes pour port du masque (Me Carlo Brusa)

6- La City de Londres au cœur de l’empire (compilation de traduction de Résistance 71)

7- Païens en terre promise, décoder la doctrine chrétienne de la découverte (Steven Newcomb)

8- Bref manifeste pour un futur proche (Francis Cousin)

9- Pétrole abiotique, la théorie russo-ukrainienne de l’origine abiotique profonde des hydrocarbures (J.F. Kenney)

10- Wall Street et la montée d’Hitler (Antony Sutton)

La bibliothèque PDF sur Résistance 71 : 249 titres disponibles à ce jour

Pensez que si vous lisiez 2 PDF / jour, tous les jours sans exception, sans que nous en rajoutions, il vous faudrait 4 mois et une semaine pour tout lire !

Comprendre ce qui se passe, analyser notre situation socio-politique globale pour pouvoir agir avec discernement, passe par l’information et donc la lecture. Comprendre, c’est au moins 50% du chemin déjà accompli vers notre émancipation.

Des PDF à lire et diffuser sans aucune modération, lutter contre la censure passe par la plus vieille technique et la plus efficace : le bouche à oreille, la diffusion de particulier à particulier de boîte mail à boîte mail. Si nous partageons chaque lecture avec 3 personnes qui font de même, calculez le nombre personnes atteintes à n+1… Un beau court-circuitage de la censure GAFAM mise en place.

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires