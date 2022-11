Dictature technotronique : rénovation HLM, 5G, internet des choses et contrôle des populations

Résistance !

Rénovations HLMS, 5G et contrôle de la population

Les rénovations en cours dans les HLMS serviront à installer des objets connectés Big Brother énergivores en électricité pour la dictature du pass « carbone » pour fliquer le moindre aspect de votre vie et envoyer la Gestapo à domicile pour la prison de la piqouze forcée à l’insu de tous…

Anonyme

25 novembre 2022

Le grand comble de toute cette hypocrisie, c’est que l’Arctique bien loin de fondre, est bourré de leurs usines de forages gazières et pétrolières et ils veulent en construire d’autres en 2023, ce qui ne nous regarde pas bien sur, vu que les gueux seront interdits de voitures à pétroles dès 2025 de gaz dès 2023 si on croit la publicité qu’on voit sur internet.

https://greenhired.fr/gaz-russe-en-arctique/

et le deuxième grand comble, c’est que sous prétexte de contrôler notre consommation, ils nous obligent à consommer leurs objets connectés énergivores supplémentaires dont on devra payer la facture de notre poche.

(alors que leur graphène produit de l’électricité en illimité sur nous https://www.journaldugeek.com/2020/10/06/circuit-graphene-energie-indefiniment/ https://www.tomsguide.fr/un-circuit-a-base-de-graphene-produit-une-energie-propre-et-illimitee/ , nous transformant en générateurs d’ampoules https://www.bitchute.com/video/IfwkVSa8npmo/…)

enfin n’oublions pas le plus grand comble, que les compteurs linky , et leurs objets connectés big brother déjà énergivores sont connectés à des concentrateurs, antennes relais supplémentaires 5G (la 5G est 3.5 fois plus énergivore que la 4G https://resistance71.wordpress.com/2020/09/29/dictature-technotronique-le-passage-4g-5g-sera-extremement-energivore-et-plombera-les-budgets-en-plus-de-detruire-notre-peu-de-liberte-et-de-sante-restant/) et des Data centers ultra énergivores pour collecter toutes les données de vos objets connectés, ce qui montre bien que leur vraie objectif n’est pas la réduction de la consommation d’électricité mais le contrôle de votre vie pour vous empêcher de vivre, pour la dépopulation, car leur vrai objectif c’est la réduction de la population, et ils ne s’en cachent même plus avec leur faux réchauffement climatique à la gomme.

(Sarkozy qui avait aussi avoué qu’il voulait la dépopulation dès 2011, avait lancé dès cet époque le projet des compteurs linky en expérimentation dans certaines zones https://resistance71.wordpress.com/2019/04/08/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-compteurs-intelligents/)

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/09/reduire-la-population-contribuerait-a-l-attenuation-du-rechauffement-climatique_6149100_3232.html

https://resistance71.wordpress.com/2021/02/12/covid-escroquerie-du-rechauffement-climatique-anthropique-great-reset-ou-la-planification-neo-malthusienne-de-notre-mise-en-esclavage-echnotronique-finale-f-william-engdahl/

https://resistance71.wordpress.com/2021/04/19/compteur-linky-piratage-cpl-grille-de-controle-et-dictature-technotronique/

l’autre grand comble, c’est qu’ils envoient des fusées thermiques et satellites ultra énergivores dans l’espace avec des data centers énergivores alors qu’ils veulent interdire les gens d’utiliser leurs voitures thermiques et l’électricité

https://www.lessentiel.lu/fr/story/bientot-des-data-centers-dans-l-espace-932001769201

https://les7duquebec.net/archives/278512

ces tarés veulent mettre un capteur connecté sur notre frigidaire pour savoir combien de fois on ouvre la porte par jour et décider selon ces données s’ils peuvent se permettre de faire une visite à votre domicile.

Ils veulent aussi mettre un objet connecté dans nos pièces qui permet de diminuer la température à distance.

Et comme cet objet connecté mesure aussi la température de votre salon à distance, si vous faites de l’électricité à partir du compost ou du charbon ou du son ou des ondes ou tout autre alternative, la Guestapo aura l’info que la température de votre salon viole la loi du 19 degré qu’ils veulent nous imposer cet hiver, et viendra à votre domicile pour vous foutre une amende, et au bout de 3 représailles, la Suisse envoie les gens en taule pour 3 ans. Et on sait que leur programme sera dans tous les pays pareil.

en plus on sait que les compteurs linky et les objets connectés contiennent des piles en lithium qui peuvent causer des incendies, et comme par hasard, ils veulent imposer une porte connecté électrique qui empêchera les gens de sortir.

il y avait une famille qui est morte ans un incendie et n’a pas pu s’échapper car leurs volets étaient électriques donc inutilisables et bloqués au moment de l’incendie.

voilà la conséquence du tout connecté.

https://www.sudouest.fr/faits-divers/une-famille-piegee-dans-un-incendie-par-la-panne-des-volets-electriques-7728887.php

ils veulent mettre des capteurs de lumières qui indiquent les déplacements de la personne dans le logement. Là ils pourront fliquer le nombre de personnes, la distanciation sociale, et toute la dictature couillevid à l’intérieur des gueux.

tous leurs objets connectés sont en graphène et lithium, 2 poisons humains et environnementales.

https://resistance71.wordpress.com/2019/02/28/compteurs-gazpar-risques-averes-dexplosion/

https://resistance71.wordpress.com/2018/07/15/geo-ingenierie-et-nouvel-ordre-mondial-la-nasa-admet-les-epandages-de-lithium-dans-lionosphere/

https://resistance71.wordpress.com/2022/10/30/covid-19-crime-contre-lhumanite-un-parasite-nano-techno-biologique-injecte-sciemment-aux-populations-karen-kingston-article-video-entretien/

ils veulent se faire les champions de l’économie de l’eau avec un objet connecté en lithium dont l’extraction elle même de ce rare minéral toxique cause la pollution des nappes phréatiques et la pénurie d’eau.

Un beau foutage de gueule.

https://resistance71.wordpress.com/2022/10/25/mettre-au-jour-la-nouvelle-escroquerie-verte-le-lithium-et-ses-piles-batteries-super-polluantes-rendent-les-ve-smartphones-compteurs-linky-et-autres-ordinateurs-verts-armes-de-destruction/

« Le parc de logements du bailleur social Les Résidences Yvelines Essonne se

modernise progressivement. Les appartements rénovés intègrent des équipements qui permettent de gérer, avec ou sans smartphone, différentes fonctionnalités comme le chauffage, l’éclairage, les ouvertures ou même certains équipements ménagers

À terme, tous les logements seront équipés. Une porte d’entrée blindée que l’on peut ouvrir avec son smartphone, une tablette posée dans le salon qui règle la température, l’éclairage qui fait aussi capteur de

fuite d’eau… »

« . Il a expérimenté le capteur d’ouverture de porte qui, fixé sur le réfrigérateur par exemple, permet d’alerter si

la personne se nourrit moins.

De même, le capteur de lumière entre la chambre et les autres pièces peut donner des informations sur les changements dans les heures de sommeil ou dans les déplacements de l’habitant : « Des signaux qui peuvent indiquer aux proches qu’il y a peut-être un problème », explique Adrien Rolland, responsable de l’Innovation chez le bailleur social. »

source page 23 du https://www.yvelines.fr/publication/magazine-novembre-decembre-2022/

et à la page 27, ils veulent faire un forage de 1500 mètres de profondeur pour la géothermie pour alimenter des immeubles, hôpitaux, écoles, ce qui va causer des pénuries d’eau, car la nappe phréatique va tomber dans leur trou de forage.https://www.yvelines.fr/publication/magazine-novembre-decembre-2022/



Les miradors modernes…

avec toutes les ondes 5G cancérigènes qu’ils nous bombardent à gogo ils ont de quoi chauffer tout le monde en convertissant les ondes en électricité.

Surtout s’ils utilisent le graphène qui :

-crée l’électricité

https://www.transitionsenergies.com/produire-graphene-electricite/ et multiplie l’électricité

http://www.inmesol.fr/blog/cest-demontre-le-graphene-multiplie-lelectricite-a-partir-de-la-lumiere,

-crée des ondes 5G

https://region-aura.latribune.fr/innovation/2019-10-30/sante-comment-le-graphene-pourrait-devenir-le-pansement-connecte-de-demain-831826.html

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/apres-l-ampoule-une-antenne-en-graphene_35902 ,

-et convertit les ondes en électricité https://trustmyscience.com/dispositif-permet-transformer-ondes-wifi-energie-utilisable/.

Pas étonnant que les graphenisés sont des générateurs ambulants… et il n’y a pas que les injectés de la piqouze qui sont graphenisés, du graphène, il y en a partout (hydrogel, masque, écouvillons, boites de conserve, coca cola, certaines marques d’eau, etc…(emmenez un petit aimant avec vous et vous verrez comme dans ces vidéos https://www.bitchute.com/video/CbOuFnotNSET/ https://www.bitchute.com/video/oNtl7GyyiRJn/)

https://www.bitchute.com/video/IfwkVSa8npmo/

un mec non injecté raconte qu’il a été graphenisé à cause de la nourriture graphenisé qu’il a bouffé, que sa clé restait collée à sa poitrine, et que c’est en prenant de la NAC et du Zinc qu’il a pu chelater le graphène et se démagnétiser.

https://www.bitchute.com/video/DiI0K7HcRllT/

ils veulent aussi nous shampoonner au graphène, désinfecter au graphène, masquer au graphène, écouvilloner au graphène et éclairer au graphène https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/apres-l-ampoule-une-antenne-en-graphene_35902, nous panser au graphènehttps://region-aura.latribune.fr/innovation/2019-10-30/sante-comment-le-graphene-pourrait-devenir-le-pansement-connecte-de-demain-831826.html, traiter l’eau potable au graphène https://trustmyscience.com/filtre-graphene-purifie-eau-contaminee-en-une-seule-etape/, nous faire du détartrage au graphène, nous nourrir au graphène, nous habiller au graphène, connecter les objets connectés en graphène aux antennes 5G en graphène.

https://www.dentaire365.fr/actualites/graphene-le-desinfectant-du-futur

https://nouveau-monde.ca/le-graphene-outil-de-surveillance-de-la-sante-se-trouve-dans-les-masques-ecouvillons-et-les-vaccins-consequences-potentiellement-desastreuses-sur-la-sante-humaine/

https://www.flashmcclean.re/product-page/shampooing-au-graph%C3%A8ne-armor-suds

https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/la-une-de-la-science/transformer-l-eau-de-mer-en-eau-potable-grace-au-graphene-2897851

https://www.usinenouvelle.com/article/plastique-un-emballage-biodegradable-contenant-du-graphene.N1194292

https://www.modeintextile.fr/textiles-intelligents-graphene-vetements-rafraichissants/

Sans compter l’effet thermique que dégage les Data Centers ultra énergivores et qui est aussi suffisant pour chauffer tout le monde.

https://www.connaissancedesenergies.org/afp/en-finlande-la-chaleur-dun-data-center-de-microsoft-va-rechauffer-les-logements-220317

= = =

Il n’y a pas de solution au sein du système ! (Résistance 71)

Comprendre et transformer sa réalité, le texte:

Paulo Freire, « La pédagogie des opprimés »

+

4 textes modernes complémentaires pour mieux comprendre et agir:

Guerre_de_Classe_Contre-les-guerres-de-l’avoir-la-guerre-de-l’être

Francis_Cousin_Bref_Maniffeste_pour _un_Futur_Proche

Manifeste pour la Société des Sociétés

Pierre_Clastres_Anthropologie_Politique_et_Resolution_Aporie

Lire notre dossier « Dictature technotronique »



Scientisme : religion du XXIème siècle

Publicité

Share this: Twitter

Facebook

WordPress: J’aime chargement… Articles similaires