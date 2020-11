Esprit de résistance… De l’esprit gaulois à aujourd’hui (en photos)

71

7 novembre 2020

L’esprit de résistance incarné sur tous les continents en photo, dans l’ordre chronologique. Cet esprit de résistance que nous devons non seulement perpétuer mais pousser à sa limite émancipatrice tant la situation de vie sur cette planète est devenue délétère, étouffante et mortifère.

Compagnons lecteurs, vous pouvez suggérer en commentaires des figures de la résistance mondiale telle que vous la concevez, elles pourront être rajoutées. Néanmoins, disons ici que le critère essentiel de sélection de ces résistants n’est pas une résistance à un ennemi physique, une occupation, mais au concept du système de gouvernance institutionnelle qui nous opprime depuis quelques 5000 ans sur les plus de 1,8 millions d’années d’existence humaine sur cette planète. Cette exposition de l’esprit de résistance n’est pas exhaustive loin s’en faut, elle ne représente que notre vision, celle que nous voulons projeter pour finalement la dépasser et aller au-delà de ce que ces héros de l’humanité ont réalisé… pour aller ensemble, parachevant leur œuvre, vers notre émancipation dans la société des sociétés.

Esprit de résistance des Celtes à aujourd’hui

Share this: Twitter

Facebook

Articles similaires